Quién era Leonela Alemán, la ciudadana colombiana que murió en el colapso de un edificio en Chipre

La identificación de Leonela Alemán Morales se vio obstaculizada por la discordancia entre su identidad de género y los documentos oficiales, complicando los trámites tras el siniestro - crédito Euronews/Captura de Pantalla Facebook

El derrumbe de un edificio en Chipre ocurrido el 11 de abril de 2026 en el sector Germosogeia (Limassol, Chipre), costó la vida de al menos dos personas, incluida Leonela Alemán Morales, una joven trans de 27 años originaria de Barranquilla (Colombia).

La confirmación oficial de su muerte llegó a sus familiares el 21 de abril, según comunicaron fuentes consulares citadas por El Tiempo y El Heraldo.

El colapso parcial del inmueble, que ya había sido catalogado como inhabitable por medios locales, ha suscitado cuestionamientos sobre la seguridad de edificaciones residenciales en la zona y ha puesto en evidencia los obstáculos para la repatriación de la ciudadana al país sudamericano.

Condiciones del edificio y causas del derrumbe

El edificio de dos plantas colapsó poco antes de las 1:30 p. m. del sábado 11 de abril. El incidente dejó a varias personas atrapadas entre los escombros y desató una operación de rescate bajo la supervisión de las autoridades locales.

Información recopilada por El Universal indica que el inmueble albergaba entre nueve y once apartamentos y que residían allí unas 20 personas, la mayoría extranjeras. Las investigaciones iniciales señalan deficiencias graves en el mantenimiento de la edificación.

“En concreto, varios propietarios no toman las medidas necesarias para garantizar que su edificio se encuentre en condiciones que no supongan un riesgo para los usuarios y transeúntes. Todo propietario de un edificio que haya sido considerado inadecuado para su uso debe tener en cuenta la responsabilidad que tiene para con las personas que residen en él, pero también para con la sociedad en general”, declaro Costas Michael, jefe de la Policía de Limassol, a los medios locales.

Además, los reportes indican que el edificio había sido declarado inhabitable, hecho que ha renovado el debate sobre el control y la responsabilidad de los propietarios de inmuebles en la región.

La identificación de Leonela Alemán Morales presentó complicaciones, ya que en sus documentos oficiales figuraba como Leonardo.Su familia explicó a El Tiempo y Blu Radio que ella era reconocida como mujer trans desde hacía tiempo.

Tras el desastre, los familiares perdieron contacto con ella y recurrieron al consulado de Colombia y a la Interpol para gestionar la búsqueda.

“Hace un rato, como una hora, la cónsul me llamó y me informó que mi hermana es una de las personas fallecidas, pero que necesitamos con urgencia que mi mamá se haga una prueba de ADN”, expresó Johana Alemán, hermana de la víctima, en diálogo con El Tiempo. Este examen es el requisito fundamental que mantiene paralizados los trámites de repatriación.

No obstante, la familia de Leonela Alemán Morales enfrenta desafíos significativos para completar el proceso de repatriación.

Según han denunciado su madre, Luz Mariana Morales, en declaraciones a El Heraldo, es imposible realizar la prueba de ADN en Barranquilla, lo que les obliga a considerar alternativas fuera de la ciudad, una opción prohibitiva económicamente para ellos.

“Nos dijeron que allá había habido un derrumbe en Chipre, saber dónde estaba. Hasta hoy que nos dijeron que necesitan el ADN. Nosotros fuimos a Medicina Legal, y que eso tiene que ser un radicado, no nos quieren responder”, lamentó la madre de Alemán al medio local.

La familia, de recursos limitados, permanece a la espera de que las autoridades colombianas e internacionales agilicen las gestiones necesarias. “Mi mamá no tiene los medios y nosotros tampoco para transportarnos. Estamos tocando puertas para ver quién nos ayuda, porque no la vamos a dejar allá”, añadió su hija Johana a El Tiempo.

Reacciones en Colombia y legado de Leonela Alemán

La muerte de Leonela Alemán Morales ha generado una profunda reacción en la sociedad barranquillera y en la comunidad Lgbtiq+.

Diversos colectivos han visibilizado su historia, subrayando la discriminación administrativa surgida por la discordancia entre su identidad de género y su nombre legal, así como la necesidad de mayor apoyo institucional en casos de fallecimiento de colombianos en el extranjero.

Familiares y allegados recuerdan a Leonela como una persona llena de energía, con planes de seguir viajando y regresar a Barranquilla en mayo tras su recorrido por Europa, según relataron a los medios citados.

Frente a los motivos de su viaje al país europeo, la familia informó a Blu Radio que la joven había llegado el 1 de abril a Estambul (Turquía), de allí viajó a Chipre y sus planes eran continuar su itinerario de turismo en Francia.

La familia aguarda una pronta colaboración de las autoridades para que la repatriación pueda concretarse y que la despedida de Leonela se realice finalmente en su tierra natal, en medio del duelo y la esperanza de justicia.