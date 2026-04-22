Colombia

Quién era Leonela Alemán, la ciudadana colombiana que murió en el colapso de un edificio en Chipre

Los allegados exploran opciones y requieren apoyo para concretar los trámites oficiales necesarios tras el desastre en ese país

Guardar
La identificación de Leonela Alemán Morales se vio obstaculizada por la discordancia entre su identidad de género y los documentos oficiales, complicando los trámites tras el siniestro - crédito Euronews/Captura de Pantalla Facebook
La identificación de Leonela Alemán Morales se vio obstaculizada por la discordancia entre su identidad de género y los documentos oficiales, complicando los trámites tras el siniestro - crédito Euronews/Captura de Pantalla Facebook

El derrumbe de un edificio en Chipre ocurrido el 11 de abril de 2026 en el sector Germosogeia (Limassol, Chipre), costó la vida de al menos dos personas, incluida Leonela Alemán Morales, una joven trans de 27 años originaria de Barranquilla (Colombia).

La confirmación oficial de su muerte llegó a sus familiares el 21 de abril, según comunicaron fuentes consulares citadas por El Tiempo y El Heraldo.

El colapso parcial del inmueble, que ya había sido catalogado como inhabitable por medios locales, ha suscitado cuestionamientos sobre la seguridad de edificaciones residenciales en la zona y ha puesto en evidencia los obstáculos para la repatriación de la ciudadana al país sudamericano.

Condiciones del edificio y causas del derrumbe

El edificio de dos plantas colapsó poco antes de las 1:30 p. m. del sábado 11 de abril. El incidente dejó a varias personas atrapadas entre los escombros y desató una operación de rescate bajo la supervisión de las autoridades locales.

Información recopilada por El Universal indica que el inmueble albergaba entre nueve y once apartamentos y que residían allí unas 20 personas, la mayoría extranjeras. Las investigaciones iniciales señalan deficiencias graves en el mantenimiento de la edificación.

“En concreto, varios propietarios no toman las medidas necesarias para garantizar que su edificio se encuentre en condiciones que no supongan un riesgo para los usuarios y transeúntes. Todo propietario de un edificio que haya sido considerado inadecuado para su uso debe tener en cuenta la responsabilidad que tiene para con las personas que residen en él, pero también para con la sociedad en general”, declaro Costas Michael, jefe de la Policía de Limassol, a los medios locales.

Además, los reportes indican que el edificio había sido declarado inhabitable, hecho que ha renovado el debate sobre el control y la responsabilidad de los propietarios de inmuebles en la región.

La identificación de Leonela Alemán Morales presentó complicaciones, ya que en sus documentos oficiales figuraba como Leonardo.Su familia explicó a El Tiempo y Blu Radio que ella era reconocida como mujer trans desde hacía tiempo.

Tras el desastre, los familiares perdieron contacto con ella y recurrieron al consulado de Colombia y a la Interpol para gestionar la búsqueda.

Hace un rato, como una hora, la cónsul me llamó y me informó que mi hermana es una de las personas fallecidas, pero que necesitamos con urgencia que mi mamá se haga una prueba de ADN”, expresó Johana Alemán, hermana de la víctima, en diálogo con El Tiempo. Este examen es el requisito fundamental que mantiene paralizados los trámites de repatriación.

No obstante, la familia de Leonela Alemán Morales enfrenta desafíos significativos para completar el proceso de repatriación.

Según han denunciado su madre, Luz Mariana Morales, en declaraciones a El Heraldo, es imposible realizar la prueba de ADN en Barranquilla, lo que les obliga a considerar alternativas fuera de la ciudad, una opción prohibitiva económicamente para ellos.

Nos dijeron que allá había habido un derrumbe en Chipre, saber dónde estaba. Hasta hoy que nos dijeron que necesitan el ADN. Nosotros fuimos a Medicina Legal, y que eso tiene que ser un radicado, no nos quieren responder”, lamentó la madre de Alemán al medio local.

La familia, de recursos limitados, permanece a la espera de que las autoridades colombianas e internacionales agilicen las gestiones necesarias. “Mi mamá no tiene los medios y nosotros tampoco para transportarnos. Estamos tocando puertas para ver quién nos ayuda, porque no la vamos a dejar allá”, añadió su hija Johana a El Tiempo.

Reacciones en Colombia y legado de Leonela Alemán

La muerte de Leonela Alemán Morales ha generado una profunda reacción en la sociedad barranquillera y en la comunidad Lgbtiq+.

Diversos colectivos han visibilizado su historia, subrayando la discriminación administrativa surgida por la discordancia entre su identidad de género y su nombre legal, así como la necesidad de mayor apoyo institucional en casos de fallecimiento de colombianos en el extranjero.

Familiares y allegados recuerdan a Leonela como una persona llena de energía, con planes de seguir viajando y regresar a Barranquilla en mayo tras su recorrido por Europa, según relataron a los medios citados.

Frente a los motivos de su viaje al país europeo, la familia informó a Blu Radio que la joven había llegado el 1 de abril a Estambul (Turquía), de allí viajó a Chipre y sus planes eran continuar su itinerario de turismo en Francia.

La familia aguarda una pronta colaboración de las autoridades para que la repatriación pueda concretarse y que la despedida de Leonela se realice finalmente en su tierra natal, en medio del duelo y la esperanza de justicia.

Temas Relacionados

Leonela Alemán MoralesDerrumbe de Edificio ChipreRepatriaciónColombiana muerta en ChipreColombia-Noticias

Más Noticias

Autor del libro sobre el M-19 cuestionó la decisión de Federico Gutiérrez de prohibir su lanzamiento en Medellín: “Injusto y peligroso”

El escritor Jaime Rafael Nieto López defendió públicamente su obra ante los cuestionamientos del alcalde por supuesta apología al terrorismo y hasta le pidió leer el escrito

Autor del libro sobre el M-19 cuestionó la decisión de Federico Gutiérrez de prohibir su lanzamiento en Medellín: “Injusto y peligroso”

Fenalco alertó por frenazo del comercio: 66% de empresarios reportó ventas iguales o peores en marzo

Solo el 34% de los empresarios reportó un aumento en sus ventas y apenas el 15% logró superar sus presupuestos comerciales del primer trimestre

Fenalco alertó por frenazo del comercio: 66% de empresarios reportó ventas iguales o peores en marzo

Exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez podría ser declarado en “rebeldía judicial” por la Fiscalía en caso de helicópteros MI-17

El pedido ante la jueza de control de garantías en Bogotá busca avanzar en el proceso por supuestas irregularidades vinculadas al mantenimiento de helicópteros del Ejército Nacional, tras reiteradas inasistencias del investigado ante la justicia

Exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez podría ser declarado en “rebeldía judicial” por la Fiscalía en caso de helicópteros MI-17

Mezclar pegante con sal: cómo aplicar este útil truco casero para solucionar reparaciones en el hogar

Esta técnica facilita la reparación de objetos en casa, extiende su vida útil y permite ahorrar dinero mediante el uso de materiales sencillos y procedimientos básicos

Mezclar pegante con sal: cómo aplicar este útil truco casero para solucionar reparaciones en el hogar

La Jesuu acusó al agropecuario, exnovio de Aida Victoria Merlano, de intentar quedarse con su casa: “Casi se la roba”

En medio de una conversación con Merlano, la también influenciadora La Jesuu reveló que confió en Juan David Tejada para venderle su casa, pero tiempo después descubrió que el empresario, según su denuncia, estaría negociando el inmueble con terceros sin haber realizado el pago correspondiente

La Jesuu acusó al agropecuario, exnovio de Aida Victoria Merlano, de intentar quedarse con su casa: “Casi se la roba”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

La Jesuu acusó al agropecuario, exnovio de Aida Victoria Merlano, de intentar quedarse con su casa: “Casi se la roba”

La Jesuu acusó al agropecuario, exnovio de Aida Victoria Merlano, de intentar quedarse con su casa: “Casi se la roba”

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, habló de su batalla contra la ansiedad: “Qué fuerte se siente”

Dayana Jaimes aclaró el estado de la herencia de Martín Elías a nueve años de su muerte: “Continúan en curso algunas demandas”

⁠'Influencer’ se fue contra Karol G por no anunciar fechas de su gira en Medellín: “Búscate unas hectáreas en Rionegro”

Aida Victoria Merlano le ‘cantó la tabla’ a La Blanquita por su comportamiento en ‘La mansión VIP’: “Quieres agarrar protagonismo”

Deportes

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Egan Bernal logró podio en la etapa 3 del Tour de los Alpes: este es su nuevo puesto en la clasificación general

Luis Díaz es el jugador más completo de la Bundesliga, según los datos de importante aplicación estadística: “Orgullo colombiano”

Rival del Bayern Múnich puso en duda los números de Luis Díaz y desató polémica en la Bundesliga: “Extremadamente confundido”

Juan Guillermo Cuadrado habló de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026 y no descartó volver a la Tricolor