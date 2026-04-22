Álvaro Uribe acusó a Gustavo Petro e Iván Cepeda de sembrar odio de clase: “Todo eso está paralizado”

Álvaro Uribe Vélez lanzó pullas contra el Gobierno Petro y resaltó candidatura presidencial de Paloma Valencia - crédito Sergio Acero/Reuters

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez defendió este miércoles 22 de abril de 2026 la necesidad de aplicar una “economía fraterna” que, según su perspectiva, permitiría superar el clima de “odio de clase” que atribuye al gobierno de Gustavo Petro y al senador y candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.

En un video publicado en la red social X, Uribe aseguró que la recuperación de la inversión privada y la generación de empleos de calidad dependen de un cambio en las políticas económicas actuales.

Según el exmandatario, el enfoque propuesto por Paloma Valencia, prioriza la protección del trabajador, el respeto a su salario y la conservación del poder adquisitivo.

“Paloma quiere que le vaya bien al trabajador, respetarle su salario, mantenerle el poder adquisitivo, pero que Colombia vuelva a tener inversión privada, creación de empleos de calidad”, manifestó Uribe en su mensaje.

Álvaro Uribe Vélez respaldó el modelo de Paloma Valencia y alertó sobre despidos masivos en Colombia - crédito @AlvaroUribeVel/X

El exjefe de Estado responsabilizó al Ejecutivo de frenar el desarrollo empresarial y la estabilidad laboral. “Todo esto está paralizado por los impuestos. Todo eso está paralizado por la inseguridad, por el temor a la hostilidad del Gobierno”, afirmó, en alusión directa al impacto de las actuales políticas fiscales y de seguridad sobre el tejido productivo nacional.

Según Uribe, la incertidumbre y la presión tributaria generan un entorno desfavorable para empresarios y trabajadores.

El exmandatario también advirtió sobre retrocesos en sectores clave para la población. “Nada gana el trabajador cuando han destruido la salud y lo ponen a pagar los medicamentos, cuando no hay vivienda social y le aumentan el alquiler”, sentenció, señalando los efectos de las reformas impulsadas por el gobierno de Petro.

El líder del Centro Democrático subrayó que las condiciones actuales han producido una ola de despidos. “Hoy en Colombia lo que hay es un graneo de despidos de trabajadores porque las empresas no alcanzan”, sostuvo.

En su declaración, Uribe insistió en que la propuesta de Valencia busca revertir la tendencia. “Paloma quiere proteger al trabajador, su empleo, su ingreso y crear las condiciones para que las empresas vuelvan a expandirse y vuelvan a generar empleo de calidad”, expresó.

Álvaro Uribe acusó al Gobierno de Petro de sembrar “odio de clase” y reclamó un cambio económico - crédito @AlvaroUribeVel/X

Expresidente Uribe intensificó críticas al Gobierno y respaldó a Paloma Valencia en medio de la contienda presidencial

El expresidente Álvaro Uribe Vélez elevó el tono del debate político durante una entrevista con el periodista Luis Carlos Vélez, en la que cuestionó el rumbo del país bajo el gobierno de Gustavo Petro y analizó el ambiente previo a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

Uribe ofreció un diagnóstico crítico sobre la situación económica, social y política, y advirtió sobre la disminución de la inversión privada y un contexto de incertidumbre.

“Sigo el día con mucha tristeza sobre Colombia al escucharlo a usted. El reclutamiento de niños, el abuso del gobierno, un gobierno que ya se atreve también a producir una falsedad contra medios de comunicación importantes. Y ya se empieza a ver la caída de la economía”, manifestó.

El exmandatario señaló que la falta de inversión afectó el crecimiento económico y subrayó que la inflación golpea especialmente a quienes viven de la informalidad.

El presidente Gustavo Petro reveló que sugirió al expresidente Álvaro Uribe Vélez someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia

Uribe incluyó la inseguridad y el reclutamiento de menores como problemas graves del orden público, y calificó el momento actual como uno de los más desafiantes para el país.

Durante la conversación, Uribe dirigió críticas al senador Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, calificándolo de “mentiroso” y “contradictorio” por su comportamiento frente a los debates electorales.

“Mire, él (Iván Cepeda) negaba asistir a los debates. Decía: ‘No, no voy a asistir a debates’. Y ahora, se autoproclama el originador de que haya debates. Qué mentiroso”, afirmó el expresidente, añadiendo tensión a la confrontación entre sectores opuestos.

Uribe también ratificó su respaldo a Paloma Valencia como aspirante del Centro Democrático, descartando cualquier conflicto pese a mantener una relación cercana con Abelardo de la Espriella, otro candidato en la contienda.

“Yo soy sincero y respeto la amistad, siempre lo he hecho, pero tengo siempre seriedad en mi responsabilidad política con mi partido”, concluyó.