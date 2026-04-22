Colombia

Secretaría de Salud de Barranquilla se pronunció sobre restaurante clausurado en el aeropuerto Ernesto Cortissoz por graves fallas higiénico-sanitarias

Las medidas adoptadas por las autoridades locales buscan maximizar la protección de los usuarios mediante inspecciones más frecuentes y fortalecimiento de la responsabilidad comercial

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Las autoridades locales determinaron medidas tras identificar manipulación y almacenamiento indebido de alimentos. La intervención se mantendrá activa mientras persistan las condiciones que podrían comprometer la seguridad de la comunidad - crédito Secretaría Salud de Barranquilla

La clausura temporal de un restaurante en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz generó inquietud sobre la seguridad alimentaria en Soledad, Atlántico.

La decisión fue tomada luego de que la Secretaría de Salud identificara graves fallas higiénico-sanitarias que, según sus autoridades, ponían en riesgo la salud de los consumidores.

El secretario de Salud de Soledad, Edilson Barrera, precisó que “ningún servicio de alimentación en el municipio, ningún restaurante o establecimiento de comercio, va a estar exento de nuestra vigilancia. Estas acciones buscan garantizar la salud pública y la inocuidad de los alimentos que consume la comunidad”.

El funcionario recalcó que la medida busca proteger a la población y se mantendrá hasta asegurar que el restaurante cumpla totalmente los requisitos legales.

Fallas sanitarias detectadas en el restaurante

Las fallas identificadas durante la inspección incluyeron manipulación inadecuada y almacenamiento incorrecto de alimentos. Los técnicos detectaron que “alimentos listos para el consumo, como frutas y verduras, se encontraban mezclados con carnes crudas”, lo que, según Barrera, facilita la contaminación cruzada y el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.

Un local de expendio de alimentos quedó inhabilitado luego de una inspección que evidenció condiciones inadecuadas de higiene. El proceso de reapertura se supedita a la superación de las deficiencias detectadas por los técnicos - crédito Secretaria de Salud de Barran
Un local de expendio de alimentos quedó inhabilitado luego de una inspección que evidenció condiciones inadecuadas de higiene. El proceso de reapertura se supedita a la superación de las deficiencias detectadas por los técnicos - crédito Secretaria de Salud de Barran

Otra deficiencia fue la acumulación de grasa y restos de comida en distintas superficies del área de producción. “Evidenciamos fallas en los procesos de limpieza y desinfección, fundamentales para garantizar la inocuidad de los productos ofrecidos al público”, expuso Barrera. Además, estas condiciones propician la proliferación de microorganismos y plagas, según se informó desde la Secretaría de Salud de Barranquilla.

Un punto crítico fue la presencia de un desagüe con agua estancada bajo un equipo de refrigeración.

Advirtió “Ese drenaje se ubicaba justo debajo del área donde se almacenan los alimentos ya preparados, generando malos olores y constituyendo un foco potencial de contaminación directa de los productos. Son condiciones que comprometen la seguridad alimentaria”, detalló.

El incumplimiento del restaurante fue documentado según la Ley 9 de 1979 y la Resolución 2674 de 2013, normas que regulan la preparación y comercialización de alimentos en Colombia. Las autoridades no divulgaron el nombre del establecimiento intervenido.

Clausura temporal y proceso para la reapertura

Dada la gravedad y el cúmulo de los hallazgos, la Secretaría de Salud implementó una medida sanitaria de seguridad que obliga al cierre temporal del restaurante. Según Barrera, la clausura permanecerá “hasta que el responsable del lugar implemente las acciones correctivas necesarias y se verifique el cumplimiento de las condiciones exigidas”, de acuerdo con la normatividad y los protocolos sanitarios.

Un local de expendio de alimentos quedó inhabilitado luego de una inspección que evidenció condiciones inadecuadas de higiene. El proceso de reapertura se supedita a la superación de las deficiencias detectadas por los técnicos - crédito Secretaría de Salud de Barranquilla
Un local de expendio de alimentos quedó inhabilitado luego de una inspección que evidenció condiciones inadecuadas de higiene. El proceso de reapertura se supedita a la superación de las deficiencias detectadas por los técnicos - crédito Secretaría de Salud de Barranquilla

El establecimiento no podrá reanudar operaciones hasta demostrar ante la autoridad sanitaria la corrección del total de las irregularidades.

La reapertura solo será posible después de una nueva verificación en la que se compruebe el cumplimiento estricto de las condiciones de higiene, manipulación, almacenamiento y control sanitario. Es indispensable proteger a los consumidores”, enfatizó Barrera.

Mayor vigilancia e instancias oficiales de prevención

El secretario de Salud hizo un llamado explícito a todo el sector alimentario de Soledad. “Hacemos un llamado a todos los establecimientos de preparación y expendio de alimentos a cumplir estrictamente con las normas sanitarias, para garantizar así la calidad e inocuidad de los productos ofrecidos a la comunidad”, dijo Barrera.

La vigilancia sanitaria, subrayó el funcionario, se intensificará en los próximos días. “Los controles sanitarios en el municipio se van a intensificar. Nuestro compromiso es salvaguardar la vida de los habitantes de Soledad”, afirmó.

La Secretaría de Salud destacó que estas acciones forman parte de una campaña permanente de inspección, vigilancia y control para prevenir riesgos en la salud pública y garantizar que todos los establecimientos respeten los estándares aprobados por la legislación nacional.

Una serie de inspecciones documentó incumplimientos en procesos de desinfección y almacenamiento, lo que llevó al cierre temporal de un local en la terminal aérea. Las autoridades exigen la corrección total antes de autorizar la reapertura - crédito Secretaría de Salud de Barranquilla
Una serie de inspecciones documentó incumplimientos en procesos de desinfección y almacenamiento, lo que llevó al cierre temporal de un local en la terminal aérea. Las autoridades exigen la corrección total antes de autorizar la reapertura - crédito Secretaría de Salud de Barranquilla

Como parte de esta estrategia, las autoridades sanitarias mantendrán inspecciones periódicas. El objetivo es anticipar amenazas a la seguridad de los ciudadanos y fomentar la responsabilidad de quienes expenden alimentos.

La Secretaría continuará, según lo anunciado, reforzando los operativos de control, con el foco puesto en garantizar condiciones óptimas en los servicios de alimentación y en fortalecer la prevención de riesgos para la comunidad.

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