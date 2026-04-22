Colombia

María José Pizarro y Daniel Quintero arremetieron contra Fico Gutiérrez por cancelar lanzamiento de libro sobre el M-19: “Como en tiempos de inquisición”

La decisión del alcalde de Medellín de suspender el lanzamiento de ‘M-19: de la guerra a la política’ recibió críticas de figuras políticas de izquierda

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María José Pizarro y Daniel Quintero arremetieron en X contra Federico Gutiérrez - crédito María José Pizarro/Prensa - Luis Eduardo Noriega A/EFE - Colprensa
María José Pizarro y Daniel Quintero arremetieron en X contra Federico Gutiérrez - crédito María José Pizarro/Prensa - Luis Eduardo Noriega A/EFE - Colprensa

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la cancelación del evento de lanzamiento del libro M-19: de la guerra a la política en la Biblioteca Pública Piloto el 21 de abril de 2026 a las 5:00 p. m., argumentando que la ciudad “nunca tendrá espacio la apología al terrorismo”.

La medida generó un amplio debate público, especialmente por la implicación de figuras como la senadora María José Pizarro y el exalcalde Daniel Quintero.

La cancelación fue comunicada por Gutiérrez a través de su cuenta oficial en X, donde expresó: “Acabo de ordenar la cancelación de este evento en la Biblioteca Pública Piloto. El M-19 no fue un ‘relato romántico’: fue un grupo armado terrorista que dejó víctimas, dolor y muerte en Colombia”.

El mandatario agregó: “Recordemos el Holocausto del Palacio de Justicia”. En X, el alcalde enfatizó que ninguna entidad pública debía albergar actos que, en su opinión, tuvieran carácter eminentemente político.

Este evento tiene un carácter evidentemente político y ninguna entidad pública puede albergarlo, además, por ley de garantías”, sostuvo.

El alcalde sostuvo: “Nuestra ciudad respeta la memoria de las víctimas, no la propaganda de quienes empuñaron las armas”. Además, su decisión incluyó una advertencia sobre la responsabilidad de la administración local en la realización de actividades consideradas apologéticas: “Inaceptable que alguien de la Biblioteca hubiera permitido esta agenda. Aquí defendemos la legalidad. La @AlcaldiadeMed , ni mucho menos yo, nos vamos prestar para esto”.

En respuesta, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro se pronunció también en X, cuestionando los límites de la autoridad en materia cultural y de memoria histórica: “¿Y quiénes son los autoritarios? Censuran libros como en tiempos de inquisición. Así no se construye democracia”.

Las palabras de la legisladora, interpretadas como un llamado a defender la pluralidad de voces en el espacio público y el acceso a distintas perspectivas sobre el pasado reciente del país.

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, intervino en la polémica con un mensaje irónico: “Lo mejor que se puede hacer con el Alcalde de Medellín es regalarle un libro”.

El comentario de Quintero fue replicado ampliamente en plataformas digitales y alimentó la discusión en torno a la libertad de pensamiento y el papel de las instituciones públicas en la promoción de debates históricos.

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