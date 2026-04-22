Colombia

No solo los hipopótamos de Pablo Escobar: estas son las especies invasoras, desde plantas hasta aves, que pueden generar problemas ambientales en Colombia

Actualmente hay 26 especies invasoras identificadas en el país, y la más antigua se introdujo a como alimento en los años 30

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Collage mostrando un hipopótamo en agua, un pez león sobre coral, un buchón de agua flotando, un caracol en una hoja y un ganso del Nilo en la orilla.
Estas especies han ingresado al país para consumo h7umano, decoración y cría - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión del Ministerio de Ambiente de ejecutar un plan costoso para reducir la población de hipopótamos mediante métodos como la eutanasia y la extracción abrió el debate sobre el manejo de especies invasoras en el país.

La presencia de estos animales en ecosistemas colombianos ha generado preocupación por el daño ambiental y el desafío institucional que implica su control.

Aunque el debate implica poner sobre la mesa aspectos técnicos, éticos e incluso sociales, lo cierto es que las autoridades como el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales Naturales y el Instituto Humboldt realizan un monitoreo constante ante el riesgo de otras invasiones que podrían impactar irreversiblemente los ecosistemas endémicos.

Listado de especies invasoras en Colombia 2026

El Ministerio de Ambiente publicó la Resolución 0067 de 2023, que modifica el listado oficial de especies invasoras para Colombia. Actualmente, el país reconoce 26 especies y un género completo en esa categoría, incluyendo animales invertebrados, anfibios, peces, aves, mamíferos y plantas. La lista contempla 8 invertebrados, 2 anfibios, 8 peces, un ave, un mamífero y 6 plantas, reflejando la diversidad de amenazas.

Flora invasora

Entre las plantas invasoras se destaca el buchón de agua (Eichhornia crassipes), una planta acuática flotante, de rápido crecimiento, que agota el oxígeno y destruye humedales. A esta se suman: el alga marina Kappaphycus alvarezii, el retamo espinoso (Ulex europaeus), el retamo liso (Teline monspessulana), el canutillo (Melinis minutiflora) y el kiri (Paulownia tomentosa), este último incorporado en 2023 por su capacidad para formar monocultivos y desplazar especies endémicas.

Collage: buchón de agua en superficie, alga Kappaphycus bajo el agua, retamo espinoso con flores amarillas y árbol Paulownia con flores moradas.
Estas especies están amenazando ecosistemas nativos debido a su rápida reproducción - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Invertebrados

El caracol de tierra europeo (Helix aspersa) y el caracol gigante africano (Achatina fulica) encabezan la lista de plagas, junto a la hormiga loca (Paratrechina fulva), jaibas como Charybdis halleri y Callinectes exasperatus, el camarón de Asia y el cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii), este último catalogado recientemente debido a sus daños en ecosistemas acuáticos.

Anfibios

Entre los anfibios se encuentran la rana coquí (Eleutherodactylus coqui) y la rana toro (Rana catesbeiana). La primera, nativa del Caribe, se ha dispersado en jardines y zonas rurales, produciendo contaminación auditiva y desplazando especies nativas.

Peces

Se reconocen 8 peces invasores, incluyendo la trucha común (Salmo trutta), la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), tilapias nilótica y negra (Oreochromis niloticus y O. mossambicus), carpa (Cyprinus carpio), perca americana (Micropterus salmoides), gourami piel de culebra (Trichogaster pectoralis) y el pez león (Pterois volitans). La trucha común, establecida desde los años 30, representa un riesgo para los ecosistemas andinos al depredar fauna nativa y alterar el equilibrio ecológico.

Collage de cuatro imágenes de peces: trucha arcoíris, tilapia negra, perca americana y gourami piel de serpiente, cada uno en un entorno subacuático.
Las truchas fueron introducidas para crianza y consumo, pero terminaron en los ecosistemas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ave invasora

El ganso del Nilo (Alopochen aegyptiaca) fue declarado especie invasora en 2023. De origen africano, su población ha crecido tras escapes de cautiverio, detectándose en Bogotá, Cauca y Quindío; su carácter agresivo y su reproducción descontrolada amenazan especies locales.

Mamíferos

El caso más conocido es el hipopótamo común (Hippopotamus amphibius). Su reproducción acelerada y su impacto en humedales y fauna local ha obligado al Estado a tomar decisiones drásticas.

Especies de mayor impacto y nuevos riesgos

De acuerdo con el Instituto Humboldt y el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, estas han ocasionado transformaciones profundas en los hábitats donde se establecieron. Además, el ganso del Nilo, el árbol de kiri y el cangrejo rojo americano, agregados recientemente, “representan nuevos riesgos y han motivado la formulación de estrategias de manejo”. “El ganso del Nilo compite e hibrida con especies nativas, generando incluso riesgos de transmisión de influenza aviar (H5N2)”.

Los hipopótamos de Pablo Escobar
Esta es la primera fotografía que existe de los hipopótamos que trajo Pablo Escobar a Colombia - crédito Édgar 'El Chino' Jiménez

La gestión institucional ante invasiones biológicas

El monitoreo y la intervención oficial han sido constantes. “Las entidades responsables realizan análisis de riesgo, vigilancia y control, pero también enfrentan retos económicos y sociales, especialmente cuando las especies invasoras generan simpatía pública o aportan a economías locales”.

Las estrategias varían desde la erradicación y control físico, químico o biológico, hasta campañas de sensibilización y educación ambiental. En el caso del hipopótamo, el debate sobre el método de intervención refleja la complejidad ética y social que implica el manejo de especies invasoras en Colombia.

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