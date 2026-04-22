Tasas de interés podrían llegar al 12% y la inflación seguirá fuera de meta: estas son las preocupantes cifras del informe de Fedesarrollo sobre la economía colombiana

Las tasas de interés en Colombia podrían subir hasta el 12% en 2026, según las expectativas recogidas por Fedesarrollo- crédito VisualesIA

El costo del dinero en Colombia podría continuar en ascenso durante el 2026 y permanecer en niveles elevados por más tiempo del previsto. Así lo señala la más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, que advierte sobre un escenario de tasas de interés en aumento mientras la inflación se mantiene fuera del rango objetivo del Banco de la República.

Según el informe, en marzo de este año la tasa de intervención ya fue elevada a 11,25%, pero los incrementos no terminarían ahí. El documento señala de forma explícita que “los analistas esperan que la tasa de intervención se ubique en 11,75% y 12,00%”, y agrega que “también anticipan que la tasa de intervención se sitúe en 12,00% en diciembre de 2026” .

Esto, llevado a la vida diaria, significa en otras palabras que endeudarse seguirá siendo caro. Cuando suben las tasas, los créditos de vivienda, los préstamos de consumo y hasta las compras a cuotas terminan costando más. Las personas pagan cuotas más altas y las empresas enfrentan mayores costos para financiarse.

Pero el problema no termina ahí. A pesar de ese endurecimiento, la inflación no bajaría lo suficiente. El mismo informe advierte que “los analistas también prevén que en diciembre de 2026 la inflación cierre en 6,40%”, y deja claro que estas cifras están “por fuera del rango meta del Banco de la República (2% - 4%)”.

La inflación seguiría por fuera del rango meta del Banco de la República y cerraría el año en 6,40%, de acuerdo con el informe- crédito VisualesIA

En términos simples, los precios seguirían subiendo más de lo que debería ocurrir en una economía estable. Esto implica que, aunque se encarezca el crédito para frenar el consumo, el efecto sobre la inflación no sería suficiente.

En el corto plazo, la situación tampoco muestra cambios grandes. Para abril, la inflación esperada es de 5,63%, y hacia abril de 2027 se ubicaría en 5,76%. Es decir, durante todo el periodo analizado los precios se mantendrían elevados.

Cuando se juntan estos dos factores —tasas altas e inflación alta— el impacto se siente directamente en el bolsillo. Por un lado, todo cuesta más; por el otro, financiarse cuesta más. Esa combinación reduce la capacidad de compra de los hogares.

El informe también muestra que la economía crecería poco. Fedesarrollo indica que el crecimiento esperado para 2026 es de 2,4%, por debajo de la estimación anterior. Esto significa que la actividad económica avanza, pero sin fuerza.

El aumento en las tasas encarece los créditos y reduce la capacidad de gasto de los hogares y las empresas- crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Un crecimiento bajo, sumado a tasas altas, suele traducirse en menor consumo y menor inversión. Las empresas venden menos y las familias ajustan gastos. No es una caída, pero tampoco es un escenario de expansión.

Además, la encuesta revela qué preocupa a quienes toman decisiones de inversión. Allí se indica que “las condiciones sociopolíticas fueron el aspecto más relevante a la hora de invertir”, superando a factores económicos como la política fiscal o el crecimiento .

Esto muestra que las decisiones económicas no dependen solo de cifras como inflación o tasas, sino también del entorno general del país.

Aunque el Banco de la República ha subido las tasas, los analistas no ven una caída suficiente de la inflación en el corto plazo- crédito VisualesIA

En otros frentes, las expectativas son más estables. El dólar se ubicaría alrededor de $3.630 en abril y cerca de $3.733 al cierre del año. En el caso del petróleo, el informe muestra movimientos fuertes: en marzo el Brent cerró en 118,4 dólares, pero para abril se espera una caída hacia niveles cercanos a 93 dólares.

En conjunto, los datos dibujan un escenario en el que el Banco de la República mantendría una política de tasas altas durante más tiempo, pero sin lograr que la inflación vuelva rápidamente al rango objetivo.

En palabras simples, el país enfrentaría un periodo en el que el crédito sigue caro, los precios siguen altos y el crecimiento avanza sin fuerza. Todo al mismo tiempo durante 2026.