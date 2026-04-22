Colombia

El comediante Gabriel Murillo volvió a hacer un chiste de mal gusto contra una región del país: “Dan ganas de montar un grupo paramilitar”

El humorista bogotano mostró que ha recibido insultos por parte de algunos internautas que estarían radicados en la capital del oriente colombiano

Guardar
Gabriel Murillo-Colombia
El comediante colombiano Gabriel Murillo ya había estado en polémica por sus comentarios hacia los departamentos del Chocó y Vichada - crédito @elgordomurillo/Instagram

El comediante bogotano Gabriel Murillo volvió a estar en centro de polémica por otro comentario dirigido hacia una región de Colombia.

En su reciente show de stand-up llamado “Ya NO Se Puede ACOSAR En Paz” difundido en su canal de YouTube, y que superó los 380.000 visualizaciones, el humorista realiza sus comentarios contra Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, en la que expresa su descontento con su dificultad de soportar las altas temperaturas en esta ciudad.

Sin embargo, en su show de comedia lo relacionó con la realidad que afronta la región colombiana, entre ellos, el conflicto armado.

El comediante hizo su crítica sobre el clima caluroso que caracteriza a la capital de Norte de Santander - crédito Gabriel Murillo/YouTube

El calor de Cúcuta dan ganas de montar un grupo paramilitar. Eso no dan ganas de nada más (...) De vivir a punta del secuestro explosivo. Eso no dan ganas de nada más. Ese hijueputa cagadero que es Cúcuta. Eso es pa meterse un tiro”, expresó el comediante en su rutina que fue realizada en Bucaramanga.

Los comentarios de Murillo generaron indignación entre los habitantes de la capital colombiana. Incluso, el mismo comediante publicó en sus redes sociales que algunos internautas oriundos de la ciudad nortesantandereana lo insultaron por su rutina.

“Tendrá que venir a Cúcuta payaso aquí lo esperamos”; “Sin violencia pero haremos respetar a Cúcuta, quien sabe de qué cochino pueblo será el payaso que nadie conoce”; “Venga a Cúcuta hp, y verá como le acosan esa n@lga mlpdo”; “La comedia llega hasta el irrespeto por ser una ciudad pequeña”; “humorista fracasado. Hasta hoy en Cúcuta supimos que existía un rolo mk ...”, fueron algunos de los comentarios compartidos por Murillo en su cuenta de Instagram.

Ante la oleada de reacciones, Gabriel Murillo le salió al paso a las críticas e insultos. “Ahora ya tampoco puedo ir a Cúcuta y con lo hermosa que es”, comentó el comediante en sus historias de Instagram.

- crédito @elgordomurillo/Instagram
- crédito @elgordomurillo/Instagram

Los otros comentarios de Gabriel Murillo

Esta no es la primera vez que el comediante bogotano realiza este tipo de comentarios contra algunas regiones del país.

En 2021, el humorista provocó una oleada de rechazo en las regiones de Barranquilla y Vichada tras dedicar comentarios despectivos hacia sus habitantes durante el espectáculo “Mi primer aborto”.

Entre las frases que generaron mayor indignación sobresale la dirigida a los barranquilleros: “Este puerco país tiene ferias y fiestas excepto Bogotá. En Bogotá tenemos el Festival de Verano. Eso es como llevar la Feria del Libro a Barranquilla, ¿pa qué? Esos hijueputas no comen con cubiertos qué van a saber leer. Pa qué pierden la plata”, citó Murillo en el show.

Gabriel Murillo - Chocó
Los primeros minutos del especial de comedia han generado indignación en Colombia - crédito GabrielMurillo/Colprensa

En cuanto al Vichada, Murillo había mencionado que era una región que, en sus palabras, no aportaban al crecimiento del país.

“Hay departamentos enteros de este país que no aportan. La Guainía, ¿eso qué es? El Vaupés, ¿eso qué? El Vichada... ¿la capital del Vichada es’ ¿A quién le importa cuál es la capital del Vichada?, ¿ese es el logo oficial del Vichada?, ¿eso dónde queda?,¿Qué se da en el Vichada, aparte de guerrilla y perico? Nada más. Eso es lo que hay en el Vichada”, expresó.

Por otra parte, en su especial ‘En que piensas’, difundido en 2022, Gabriel Murillo realizó un comentario contra el departamento del Chocó. “Mis amigos dicen que mi apartamento huele a lo que huele el Chocó y yo creo que sí, un poquito. Yo no he ido al Chocó, pero yo creo que el Chocó debe oler como a Yogo Yogo vencido”, mencionó en su momento.

El comentario de Gabriel Murillo para subir el 'rating' de RCN - crédito @elgordomurillo/X
El comentario de Gabriel Murillo generó todo tipo de críticas - crédito @elgordomurillo/X

Además, en el show denominado ‘En la olla’ de 2024, el humorista bogotano se refirió a las demandas que le habrían puesto en su contra por los comentarios despectivos contra las regiones mencionadas.

“Estoy demandado por un chiste marica y yo digo bien, me alegra. Para mí eso es una medalla que me ponen, medalla que el Gobierno nacional me haya puesto a mí una demanda chimba por un chiste. Yo dije. Bueno, si me mandaron por un chiste les voy a escribir 17 chistes más ese departamento... Este es el primero: en qué se parece una senadora del Chocó al acueducto del Chocó, en que los dos no sirven para ni mierda. Sí, me van a demandar que me demanden por algo”, había expresado en dicho especial.

Gabriel Murillo
Gabriel Murillo ha sido reconocido por su paso en MasterChef Celebrity -crédito @elgordomurillo/Instagram

Desde su etapa en el colectivo bogotano Con Ánimo de Ofender, el humorista ha sido señalado desde la opinión pública por chistes considerados machistas o excesivos. Incluso, en una entrevista con Los 40, Murillo sostuvo que nunca escribe comedia “pensando en ser controversial o para insultar a alguien”, y que no se autocensura respecto a los temas que elige abordar.

Además, el comediante bogotano ha señalado reiteradamente en distintos medios que la indignación no debe ser sobre un humorista sino sobre un político.

Temas Relacionados

Gabriel MurilloCúcutaHumoristaComediante chiste CúcutaColombia-Noticias

Más Noticias

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Los Gigantes de Baviera buscarán el paso a la final del torneo de clubes, que reúne a los equipos más tradicionales y destacados del fútbol alemán en todas sus categorías

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Revelan el nombre del supuesto espía que Angie Rodríguez denunció ante la Fiscalía: lo acusa de ‘trabajar’ con Carlos Carrillo

La denuncia presentada por la directora del Fondo Adaptación ante la Fiscalía señala a una persona que habría sido utilizada para recolectar información, mientras las autoridades verifican los mensajes comprometidos que se le atribuyen

Revelan el nombre del supuesto espía que Angie Rodríguez denunció ante la Fiscalía: lo acusa de ‘trabajar’ con Carlos Carrillo

Congresista Mario Díaz-Balart presentó el que sería el presupuesto de la ayuda de Estados Unidos para Colombia: esta es la cifra

La iniciativa contempla la asignación prevista para Colombia, aunque el monto aún debe ser aprobado. La propuesta, impulsada tras recientes desacuerdos entre legisladores y la administración Petro, refleja nuevas tensiones en la cooperación bilateral

Congresista Mario Díaz-Balart presentó el que sería el presupuesto de la ayuda de Estados Unidos para Colombia: esta es la cifra

Claudia López respondió si habría un presidente como Nayib Bukele en Colombia: “Ya lo tuvimos, se llama Álvaro Uribe”

La candidata a la Presidencia no dudó en mencionar que no respaldaría un modelo como el del salvadoreño, pues, según su opinión personal, terminan convirtiéndose en una réplica de la corrupción de otros gobiernos

Claudia López respondió si habría un presidente como Nayib Bukele en Colombia: “Ya lo tuvimos, se llama Álvaro Uribe”

Luly Bossa conmovió con su testimonio sobre los últimos días de su hijo: “Ángelo se fue porque él lo decidió”

La actriz habló sobre los últimos días de su hijo, quien falleció en 2024 por distrofia muscular de Duchenne. La actriz detalló cómo el joven comenzó a referirse a la muerte semanas antes de su fallecimiento y relató el impacto que tuvo en la familia

Luly Bossa conmovió con su testimonio sobre los últimos días de su hijo: “Ángelo se fue porque él lo decidió”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Luly Bossa conmovió con su testimonio sobre los últimos días de su hijo: “Ángelo se fue porque él lo decidió”

Luly Bossa conmovió con su testimonio sobre los últimos días de su hijo: “Ángelo se fue porque él lo decidió”

Actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ reveló que “Dios le habló” antes del ataque mortal en el rodaje: “Sentí en mi corazón el impulso”

Exjurado de 'Masterchef Celebrity' reveló que su relación con Claudia Bahamón no fue como se veía en pantalla: "Era una tortura"

Jeidy, mejor amiga de Karola Alcendra, se despachó contra Yaya Muñoz: “Te dejaron por scort”

Juanda Caribe sería el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’, según publicaciones en redes: el Canal RCN respondió

Deportes

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Figura de la selección de Escocia mostró confianza a 50 días del Mundial 2026: “Creemos que somos capaces de lograrlo”

Millonarios vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver el partido del Embajador por un cupo a las finales de la Liga BetPlay

Juan Guillermo Cuadrado le dio espaldarazo a James Rodríguez con la selección Colombia a pesar de las críticas: “Él siempre es importante”

Néstor Lorenzo habló claro sobre los rivales de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Es uno de los candidatos”