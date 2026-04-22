El comediante Gabriel Murillo volvió a hacer un chiste de mal gusto contra una región del país: “Dan ganas de montar un grupo paramilitar”

El comediante colombiano Gabriel Murillo ya había estado en polémica por sus comentarios hacia los departamentos del Chocó y Vichada - crédito @elgordomurillo/Instagram

El comediante bogotano Gabriel Murillo volvió a estar en centro de polémica por otro comentario dirigido hacia una región de Colombia.

En su reciente show de stand-up llamado “Ya NO Se Puede ACOSAR En Paz” difundido en su canal de YouTube, y que superó los 380.000 visualizaciones, el humorista realiza sus comentarios contra Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, en la que expresa su descontento con su dificultad de soportar las altas temperaturas en esta ciudad.

Sin embargo, en su show de comedia lo relacionó con la realidad que afronta la región colombiana, entre ellos, el conflicto armado.

El comediante hizo su crítica sobre el clima caluroso que caracteriza a la capital de Norte de Santander - crédito Gabriel Murillo/YouTube

“El calor de Cúcuta dan ganas de montar un grupo paramilitar. Eso no dan ganas de nada más (...) De vivir a punta del secuestro explosivo. Eso no dan ganas de nada más. Ese hijueputa cagadero que es Cúcuta. Eso es pa meterse un tiro”, expresó el comediante en su rutina que fue realizada en Bucaramanga.

Los comentarios de Murillo generaron indignación entre los habitantes de la capital colombiana. Incluso, el mismo comediante publicó en sus redes sociales que algunos internautas oriundos de la ciudad nortesantandereana lo insultaron por su rutina.

“Tendrá que venir a Cúcuta payaso aquí lo esperamos”; “Sin violencia pero haremos respetar a Cúcuta, quien sabe de qué cochino pueblo será el payaso que nadie conoce”; “Venga a Cúcuta hp, y verá como le acosan esa n@lga mlpdo”; “La comedia llega hasta el irrespeto por ser una ciudad pequeña”; “humorista fracasado. Hasta hoy en Cúcuta supimos que existía un rolo mk ...”, fueron algunos de los comentarios compartidos por Murillo en su cuenta de Instagram.

Ante la oleada de reacciones, Gabriel Murillo le salió al paso a las críticas e insultos. “Ahora ya tampoco puedo ir a Cúcuta y con lo hermosa que es”, comentó el comediante en sus historias de Instagram.

- crédito @elgordomurillo/Instagram

Los otros comentarios de Gabriel Murillo

Esta no es la primera vez que el comediante bogotano realiza este tipo de comentarios contra algunas regiones del país.

En 2021, el humorista provocó una oleada de rechazo en las regiones de Barranquilla y Vichada tras dedicar comentarios despectivos hacia sus habitantes durante el espectáculo “Mi primer aborto”.

Entre las frases que generaron mayor indignación sobresale la dirigida a los barranquilleros: “Este puerco país tiene ferias y fiestas excepto Bogotá. En Bogotá tenemos el Festival de Verano. Eso es como llevar la Feria del Libro a Barranquilla, ¿pa qué? Esos hijueputas no comen con cubiertos qué van a saber leer. Pa qué pierden la plata”, citó Murillo en el show.

Los primeros minutos del especial de comedia han generado indignación en Colombia - crédito GabrielMurillo/Colprensa

En cuanto al Vichada, Murillo había mencionado que era una región que, en sus palabras, no aportaban al crecimiento del país.

“Hay departamentos enteros de este país que no aportan. La Guainía, ¿eso qué es? El Vaupés, ¿eso qué? El Vichada... ¿la capital del Vichada es’ ¿A quién le importa cuál es la capital del Vichada?, ¿ese es el logo oficial del Vichada?, ¿eso dónde queda?,¿Qué se da en el Vichada, aparte de guerrilla y perico? Nada más. Eso es lo que hay en el Vichada”, expresó.

Por otra parte, en su especial ‘En que piensas’, difundido en 2022, Gabriel Murillo realizó un comentario contra el departamento del Chocó. “Mis amigos dicen que mi apartamento huele a lo que huele el Chocó y yo creo que sí, un poquito. Yo no he ido al Chocó, pero yo creo que el Chocó debe oler como a Yogo Yogo vencido”, mencionó en su momento.

El comentario de Gabriel Murillo generó todo tipo de críticas - crédito @elgordomurillo/X

Además, en el show denominado ‘En la olla’ de 2024, el humorista bogotano se refirió a las demandas que le habrían puesto en su contra por los comentarios despectivos contra las regiones mencionadas.

“Estoy demandado por un chiste marica y yo digo bien, me alegra. Para mí eso es una medalla que me ponen, medalla que el Gobierno nacional me haya puesto a mí una demanda chimba por un chiste. Yo dije. Bueno, si me mandaron por un chiste les voy a escribir 17 chistes más ese departamento... Este es el primero: en qué se parece una senadora del Chocó al acueducto del Chocó, en que los dos no sirven para ni mierda. Sí, me van a demandar que me demanden por algo”, había expresado en dicho especial.

Gabriel Murillo ha sido reconocido por su paso en MasterChef Celebrity -crédito @elgordomurillo/Instagram

Desde su etapa en el colectivo bogotano Con Ánimo de Ofender, el humorista ha sido señalado desde la opinión pública por chistes considerados machistas o excesivos. Incluso, en una entrevista con Los 40, Murillo sostuvo que nunca escribe comedia “pensando en ser controversial o para insultar a alguien”, y que no se autocensura respecto a los temas que elige abordar.

Además, el comediante bogotano ha señalado reiteradamente en distintos medios que la indignación no debe ser sobre un humorista sino sobre un político.