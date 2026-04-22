Colombia

Gobierno Petro busca frenar pago de USD 379,8 millones a Telefónica: admitió dificultad para cumplir exigencia internacional

El Estado reconoció que no pudo presentar la garantía bancaria exigida para frenar temporalmente el desembolso

Guardar
Colombia reconoció que no pudo presentar la garantía bancaria exigida por el Ciadi para suspender temporalmente el pago a Telefónica- crédito Europa Press
Colombia reconoció que no pudo presentar la garantía bancaria exigida por el Ciadi para suspender temporalmente el pago a Telefónica- crédito Europa Press

El Gobierno colombiano confirmó que seguirá intentando frenar el pago de USD 379,8 millones a Telefónica S.A., luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) mantuviera en firme el laudo que condenó al país por el caso relacionado con la reversión de activos de telecomunicaciones.

A través de un comunicado, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) informó que continuará con la defensa del caso y que buscará detener la ejecución del fallo mientras se resuelve la solicitud de anulación presentada por Colombia.

La entidad señaló de forma textual que “continuará defendiendo con firmeza los intereses de la Nación, y que agotará todos los recursos jurídicos disponibles para suspender la ejecución del laudo que ordena a Colombia pagar a Telefónica S.A. $379,8 millones de dólares, más intereses” .

Ese monto no solo incluye los USD 379,8 millones reconocidos por el tribunal internacional, sino también intereses anuales del 5%, calculados desde el 29 de agosto de 2017, fecha en la que una subsidiaria de Telefónica cumplió con un laudo anterior en Colombia.

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado busca frenar el pago de USD 379,8 millones a Telefónica mientras avanza la solicitud de anulación del laudo internacional- crédito Telefónica
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado busca frenar el pago de USD 379,8 millones a Telefónica mientras avanza la solicitud de anulación del laudo internacional- crédito Telefónica

El pleito nace porque, años atrás, una filial de Telefónica tuvo que pagar cerca de $1,6 billones de pesos al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), tras un arbitraje por contratos de concesión firmados en 1994.

Según recordó la Agencia, “la subsidiaria de Telefónica fue condenada a pagar, aproximadamente, $1,6 billones de pesos. Telefónica cumplió con lo ordenado el 29 de agosto del mismo año”.

Después de ese pago, en 2018, la empresa española acudió al arbitraje internacional alegando violaciones al acuerdo de protección de inversiones firmado entre Colombia y España. Su objetivo era recuperar ese dinero.

Finalmente, el tribunal internacional falló a favor de Telefónica y ordenó al Estado colombiano devolver esa suma. La Andje sostiene que no comparte esa decisión y por eso pidió la anulación del laudo.

El litigio entre Colombia y Telefónica se originó por la reversión de activos y contratos de concesión de telecomunicaciones firmados en 1994- crédito Europa Press
El litigio entre Colombia y Telefónica se originó por la reversión de activos y contratos de concesión de telecomunicaciones firmados en 1994- crédito Europa Press

La Agencia explicó que Colombia presentó ese recurso porque considera que “el tribunal omitió muchos de los hechos y alegaciones que sustentaban su defensa, excedió manifiestamente sus facultades” y además “actuó como una corte de apelaciones al revisar la sentencia C-555 de 2013 proferida por la Corte Constitucional” .

Sin embargo, mientras se estudia esa solicitud de anulación, el país intentó suspender temporalmente el pago. Allí apareció otro problema: el comité ad hoc del Ciadi exigió una garantía bancaria internacional para mantener congelada la obligación.

La propia Agencia reconoció que Colombia no pudo cumplir con esa condición.

Según el comunicado, “a principios de enero del 2026, el comité ad hoc determinó que, para mantener la suspensión de ejecución del laudo, Colombia debía emitir una garantía bancaria internacional” .

Pero luego precisó que “Colombia, a través de sus representantes legales, explicó la imposibilidad de emitir la mencionada póliza y planteó soluciones alternas” .

La audiencia final sobre la solicitud de anulación del laudo contra Colombia se realizará en junio de 2026 en París- crédito REUTERS/Nacho Doce
La audiencia final sobre la solicitud de anulación del laudo contra Colombia se realizará en junio de 2026 en París- crédito REUTERS/Nacho Doce

Esa imposibilidad abrió la puerta para que Telefónica pueda exigir el pago inmediato, mientras sigue en marcha el proceso de anulación.

La disputa también llamó la atención porque la Agencia recordó que otro tribunal arbitral, en un caso similar iniciado por América Móvil, llegó a una conclusión distinta. Allí Colombia evitó una condena de USD 1.200 millones.

Por eso, la Andje afirmó que el resultado del caso Telefónica fue “completamente contrario” al adoptado en ese otro proceso, pese a que los hechos de fondo eran similares .

Ahora, el siguiente paso será en París. El 3 y 4 de junio de 2026 se realizará la audiencia final sobre la solicitud de anulación presentada por Colombia. Allí, un comité ad hoc escuchará a las partes antes de tomar una decisión definitiva.

Mientras tanto, el país sigue con una obligación vigente de pagar una de las mayores condenas internacionales en el sector de telecomunicaciones, con una factura que supera los USD 379,8 millones y sigue creciendo por intereses.

Temas Relacionados

TelefónicaAgencia Nacional de Defensa Jurídica del EstadoCiadiColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Universidad de Sucre enfrenta una investigación por presunto fraude académico: así funcionaba ‘el cartel de los puntos’

Se inició un proceso para determinar si hubo irregularidades en la remuneración de profesores, después de que estudiantes y periodistas expusieran posibles distorsiones en los criterios de productividad docente

Universidad de Sucre enfrenta una investigación por presunto fraude académico: así funcionaba ‘el cartel de los puntos’

En Argentina fue capturado un hombre prófugo de la justicia y que está vinculado al magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El caso está actualmente en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, que deberá tramitar la cooperación internacional correspondiente y analizar un posible proceso de extradición

En Argentina fue capturado un hombre prófugo de la justicia y que está vinculado al magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Dayana Jaimes aclaró el estado de la herencia de Martín Elías a nueve años de su muerte: “Continúan en curso algunas demandas”

La viuda del cantante entregó detalles inéditos sobre la herencia. Además, explicó que el conflicto legal se resolvió judicialmente en 2021, aunque aclaró que siguen en curso ciertos procedimientos laborales

Dayana Jaimes aclaró el estado de la herencia de Martín Elías a nueve años de su muerte: “Continúan en curso algunas demandas”

Chill Capo, el ‘influencer’ estadounidense deportado por promover presuntos encuentros sexuales en Medellín, pidió ayuda por la desaparición de un policía

Ivan Nyiiro, un oficial federal de Estados Unidos de 34 años y residente en Virginia, permanece desaparecido en la capital antioqueña desde el lunes 20 de abril. Según los reportes, tras acordar un encuentro con una mujer mediante una aplicación de citas, dejó de responder llamadas

Chill Capo, el ‘influencer’ estadounidense deportado por promover presuntos encuentros sexuales en Medellín, pidió ayuda por la desaparición de un policía

María José Pizarro y Daniel Quintero arremetieron contra Fico Gutiérrez por cancelar lanzamiento de libro sobre el M-19: “Como en tiempos de inquisición”

La decisión del alcalde de Medellín de suspender el lanzamiento de ‘M-19: de la guerra a la política’ recibió críticas de figuras políticas de izquierda

María José Pizarro y Daniel Quintero arremetieron contra Fico Gutiérrez por cancelar lanzamiento de libro sobre el M-19: “Como en tiempos de inquisición”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Dayana Jaimes aclaró el estado de la herencia de Martín Elías a nueve años de su muerte: “Continúan en curso algunas demandas”

Dayana Jaimes aclaró el estado de la herencia de Martín Elías a nueve años de su muerte: “Continúan en curso algunas demandas”

⁠'Influencer’ se fue contra Karol G por no anunciar fechas de su gira en Medellín: “Búscate unas hectáreas en Rionegro”

Aida Victoria Merlano le ‘cantó la tabla’ a La Blanquita por su comportamiento en ‘La mansión VIP’: “Quieres agarrar protagonismo”

Se filtró el escenario que llevará Karol G en su gira ‘Viajando por el mundo Tropitour’: tendría escenografía que usó en Coachella

Esta es la versión oficial de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ sobre el ataque con arma blanca que dejó tres muertos: “Hey, los están apuñalando”

Deportes

Egan Bernal se volvió a destacar en el Tour de los Alpes: logró podio en la etapa 3 y ascendió en la clasificación general

Egan Bernal se volvió a destacar en el Tour de los Alpes: logró podio en la etapa 3 y ascendió en la clasificación general

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Luis Díaz es el jugador más completo de la Bundesliga, según los datos de importante aplicación estadística: “Orgullo colombiano”

Rival del Bayern Múnich puso en duda los números de Luis Díaz y desató polémica en la Bundesliga: “Extremadamente confundido”

Juan Guillermo Cuadrado habló de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026 y no descartó volver a la Tricolor