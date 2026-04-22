Así puede hacer una mayonesa casera tradicional o transformarla para todos los gustos con ingredientes saludables

Preparar mayonesa en casa garantiza la frescura de los ingredientes - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada como el sabor auténtico de una mayonesa casera para transformar un plato sencillo en una experiencia gourmet. Prepararla en casa no solo asegura frescura, sino que también permite personalizarla y optar por versiones más saludables, perfectas para quienes buscan cuidar su alimentación sin sacrificar el gusto.

La mayonesa tiene su origen en la cocina europea. La mayoría de las teorías sitúan el nacimiento de la mayonesa e el siglo XVIII. Una de las versiones más aceptadas atribuye su creación a la ciudad de Mahón, en la isla de Menorca, España.

Según esta tradición, la salsa habría sido preparada por cocineros locales en 1756, tras la ocupación francesa de la isla durante la Guerra de los Siete Años. Se dice que el chef del duque de Richelieu improvisó una salsa con los ingredientes que tenía a mano y la bautizó como “mahonesa”, en honor al puerto conquistado.

Actualmente en Colombia la mayonesa se ha convertido en un básico indispensable en ensaladas, sánduches, papas y hasta en perros calientes de esquina. Desde la región Andina hasta la Costa Caribe, su presencia es infaltable en mesas familiares y celebraciones.

La mayonesa se usa para todo tipo de platos en la gastronomía colombiana - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de mayonesa casera

La mayonesa casera es una mezcla cremosa elaborada principalmente con huevos y aceite. La clave está en batir a velocidad constante para que el aceite y el huevo formen una mezcla homogénea y aireada. Se puede preparar en licuadora, batidora o a mano con batidor de globo, lo importante es mantener siempre la paciencia y controlar la velocidad del batido.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 12 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 2 minutos (opcional, si se pasteuriza el huevo)

Ingredientes

1 huevo fresco (a temperatura ambiente) 200 ml de aceite (girasol, canola, oliva suave o aguacate) 1 cucharadita de mostaza (opcional, da sabor y ayuda a emulsionar) 1 cucharada de jugo de limón o vinagre blanco 1 pizca de sal Pimienta al gusto (opcional) 1 diente de ajo pequeño (opcional, para dar un toque especial) Ingredientes saludables opcionales: 1 cucharada de yogur griego natural 1 cucharadita de cúrcuma en polvo 1 cucharada de aguacate maduro triturado

A la mezcla se le pueden añadir otros ingredientes para dar más sabor - cré4dito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer mayonesa casera, paso a paso

Verifica que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Esto facilita que la mezcla sea suave y sin grumos. En el vaso de la licuadora o batidora, añade el huevo, la mostaza, la sal, el jugo de limón y el ajo si lo usas. Vierte poco a poco el aceite mientras bates a velocidad baja. No agregues el aceite de golpe para evitar que la mezcla quede cortada, ya que los ingredientes no se unirán. Cuando la mezcla comience a espesar, aumenta la velocidad y sigue añadiendo el aceite muy lentamente. Si deseas una textura más ligera, añade una cucharada de yogur griego y bate unos segundos más. Prueba y ajusta la sal, el ácido o la pimienta según tu gusto. Si buscas un color o sabor diferente, agrega la cúrcuma o el aguacate triturado y mezcla bien para evitar grumos. Si la mayonesa se corta, intenta recuperarla incorporando una cucharada de agua caliente y batiendo de nuevo, si excedes la cantidad de agua, deberás aumentar los ingredientes o empezar de cero. Guarda en un frasco limpio, tapado, en la nevera.

El secreto está en mezclar todo de manera lenta y consistente - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos clave:

Usa siempre huevos frescos y de buena calidad.

Añade el aceite poco a poco, especialmente al principio.

Si pasteurizas el huevo, bate en baño María 2 minutos antes de iniciar la receta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10-12 porciones (1 cucharada sopera por porción).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 90 kcal

Grasas: 10g (pueden bajar si usas yogur o aguacate)

Proteína: 0.7g

Carbohidratos: 0.1g

Sodio: 70mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva la mayonesa casera en la nevera por máximo 5 días. No se recomienda congelar ya que perdería su textura y al descongelar se llenaría de agua, lo que dañaría la preparación. Usa siempre utensilios limpios para evitar contaminación.