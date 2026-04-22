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El arroz y la harina tendrán obligatoriamente nuevos componentes: las arepas y el pan serán más nutritivos

La nueva normativa ordena el enriquecimiento obligatorio de varios productos, medida considerada clave para superar deficiencias nutricionales en todos los sectores de la población colombiana

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Arroz y harinas en Colombia deberán ser fortificados: el Gobierno apuesta por mejorar la nutrición sin cambiar la dieta diaria - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA
Arroz y harinas en Colombia deberán ser fortificados: el Gobierno apuesta por mejorar la nutrición sin cambiar la dieta diaria - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

El Ministerio de Salud y Protección Social anunció una de las medidas más ambiciosas en materia de salud pública de los últimos años.

A través del Decreto 380 de 2026, el Gobierno nacional estableció la adición obligatoria de vitaminas y minerales en alimentos de consumo masivo como el arroz, la harina de trigo y la harina de maíz, una decisión que impactará directamente la alimentación cotidiana de millones de colombianos.

La iniciativa, según la información compartida, busca responder a un problema silencioso pero persistente en el país: las deficiencias nutricionales en la población. Ante esto, la entidad explicó que el objetivo es que las personas puedan recibir nutrientes esenciales sin necesidad de modificar sus hábitos alimenticios, aprovechando productos que ya hacen parte de su dieta diaria.

Se establece la adición obligatoria de vitaminas y minerales con el fin de fortificar alimentos de consumo masivo como la harina de trigo, la harina de maíz y el arroz”, señala el decreto, que también enfatiza que la medida apunta a “prevenir y reducir deficiencias nutricionales que afectan a millones de colombianos, fortaleciendo la salud pública y contribuyendo al desarrollo social y económico del país”.

En el conjunto de granos y legumbres, el arroz presenta una producción prácticamente continua en las áreas irrigadas de la costa norte, entre ellas Piura, Lambayeque y La Libertad.
El Ministerio de Salud implementa medida para añadir nutrientes esenciales en productos de consumo masivo - crédito Gastronomía Vasca

En la práctica, esto significa que alimentos como el pan, las arepas y el arroz incluirán nutrientes adicionales durante su proceso de producción. De acuerdo con el Ministerio, estos cambios se harán bajo estrictos controles técnicos para garantizar su seguridad y efectividad.

“A partir de ahora, productos de consumo diario como el pan (elaborado con harina de trigo), las arepas (elaboradas con harina de maíz) y el arroz tendrán vitaminas y minerales añadidos durante su proceso de producción, en cantidades seguras y controladas”, precisa la normativa.

Uno de los aspectos que más ha destacado el Gobierno es que esta transformación será prácticamente imperceptible para los consumidores: “Esto significa que, sin cambiar sus hábitos alimenticios, las personas recibirán nutrientes esenciales que ayudan a prevenir enfermedades y mejorar su bienestar”, agrega el documento.

La estrategia no es nueva en el mundo. De hecho, ha sido implementada en más de 80 países con resultados positivos y en Colombia, su diseño se apoyó en metodologías internacionales que permiten identificar los alimentos más consumidos y definir los niveles adecuados de fortificación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El arroz, el pan y las arepas tendrán un refuerzo nutritivo gracias a la nueva medida del Gobierno Nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

El decreto también deja claro que la calidad de los productos no se verá afectada: “Se utilizan compuestos de alta absorción por el organismo. No se altera el sabor, olor ni apariencia de los alimentos”, señala el texto, que además indica que la medida se articulará con otros programas para evitar excesos en el consumo de micronutrientes.

Los beneficios proyectados son contundentes, pues el Análisis de Impacto Normativo (AIN) indica que la fortificación podría tener efectos significativos en distintos grupos poblacionales.

Podría aportar hasta el 68% del requerimiento de zinc en gestantes, cubrir el 84% de las necesidades de hierro en adultos y contribuir con el 40 % de la vitamina B2 en adolescentes”, detalla el informe.

Estos avances no solo tendrían un impacto en la salud individual, sino también en el desarrollo del país. La reducción de enfermedades asociadas a la malnutrición, junto con mejoras en el rendimiento escolar y la productividad laboral, son algunos de los resultados esperados.

Dos hogazas de pan, una clara (pan de papa) y otra oscura con semillas (pan Graham), rebanadas y dispuestas en una tabla de madera con mantequilla y mermelada de frutos rojos en frasco
Colombia apuesta por la salud preventiva: llega la fortificación de alimentos básicos para combatir la malnutrición - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

En términos económicos, la medida también resulta favorable: “La implementación implicaría costos mínimos, entre el 0,3% y el 2,5% del costo de producción, frente a beneficios en salud y desarrollo que superarían ampliamente la inversión”, destaca el análisis.

El decreto se alinea con políticas estructurales del país, como la Ley Estatutaria de Salud y el Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031. Además, contribuye al cumplimiento de metas internacionales enmarcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente aquellas relacionadas con el hambre cero y la salud.

Finalmente, el Gobierno subrayó el impacto social de la medida, especialmente en poblaciones vulnerables. “Garantizar alimentos con mejor calidad nutricional es una de las formas más efectivas de reducir desigualdades en salud, especialmente en poblaciones con menor acceso a dietas balanceadas”, concluye el documento.

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