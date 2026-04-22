Alexánder López protagonizó otro escándalo tras denuncias de Angie Rodríguez de tratar de boicotearla: ya estuvo salpicado por caso ‘Papá Pitufo’

El escándalo político en el Gobierno Petro involucra a Alexánder López, ahora jefe de debate de Aida Quilcué - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El reciente escándalo que sacude al gobierno de Gustavo Petro ha vuelto a poner en el centro de la discusión al senador Alexánder López, ahora jefe de debate de la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué.

El nombre de López apareció nuevamente tras las declaraciones de Angie Rodríguez, actual directora del Fondo de Adaptación, que lo señaló como parte de un supuesto complot en su contra.

Rodríguez, que en otros tiempos llegó a ser la mano derecha del presidente Gustavo Petro, habría enviado a la Fiscalía General de la Nación una serie de chats en los que habla con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), Carlos Carrillo, sobre el supuesto autor intelectual de las intimidaciones que estarían recibiendo y habría mencionado directamente a López, según información conocida por El Tiempo.

Este hecho intensificó la controversia, ya que en anteriores filtraciones de audio, el abogado de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, también aludió a López como potencial intermediario en contactos con el Gobierno.

El nombre de Alexander López apareció en unos audios del círculo cercano a alias Papá Pitufo - crédito redes sociales

En el núcleo de la controversia, Rodríguez afirmó a varios medios de comunicación ser víctima de extorsiones y espionaje tras negarse a promover la hoja de vida de Juliana Guerrero —señalada por supuestos títulos falsos y presuntos vínculos con el Eln—. Rodríguez sostuvo que denunció estos hechos ante el Gaula y entregó a las autoridades las conversaciones y pruebas que, según su versión, respaldan las presiones recibidas desde instancias del propio Ejecutivo.

Las acusaciones de Rodríguez incluyeron también a Raúl Moreno, jefe de despacho del Presidente, y a Carrillo, sumando así más nombres a una trama que involucra desde supuestos actos de corrupción hasta presuntas operaciones de vigilancia interna.

En una de sus declaraciones, Rodríguez relató que la ruptura de su relación con el presidente Petro se produjo luego de que la señalaran de controlar el puerto de Buenaventura, de ser supuesta “reina del fentanilo” y de tener conexiones con el paramilitarismo.

Angie Rodríguez reveló luchas de poder y presuntos actos de corrupción dentro del gobierno colombiano - crédito Cristián Bayona/Catalina Olaya/Colprensa/@jguerrero112/Instagram

Incluso, el puerto de Buenaventura ha sido mencionado reiteradamente en las denuncias de Rodríguez, lo que ha llamado la atención de quienes siguen de cerca el caso.

La funcionaria sostiene que el control de esta zona portuaria habría motivado parte de la campaña de desprestigio en su contra. Por otra parte, el vínculo de López con la ciudad de Cali y su conocida rivalidad con Carrillo —a quien se opuso como candidato a la alcaldía de Bogotá— añade un matiz político a la controversia.

Pese a los intentos de la prensa por obtener una respuesta de Alexánder López o de la campaña de Iván Cepeda, hasta el momento no se ha emitido una declaración oficial sobre estas nuevas menciones en el caso.

Carlos Carrillo y Raúl Moreno también son señalados en la trama, ampliando las acusaciones desde presunta corrupción hasta vigilancia interna - créditos Mariano Vimos y Cristian Bayona / Colprensa

Incluso, voceros de la fórmula de Aida Quilcué indicaron a El Tiempo que el asunto debía ser abordado directamente por López o por la campaña presidencial, pero no hubo respuesta.

La situación ha generado inquietud en el entorno político del Pacto Histórico, donde el caso de ‘Papá Pitufo’ ya había provocado cuestionamientos previos sobre la transparencia en los contactos y la gestión de apoyos.

La investigación periodística de El Tiempo reveló que Rodríguez pidió a Carrillo, en una conversación privada, reunirse para compartir su hipótesis sobre el origen de las maniobras en su contra, señalando a López como la figura clave detrás de los hechos.

Las autoridades se encuentran actualmente en posesión de los chats y del material probatorio aportado por Rodríguez, quien mantiene su versión sobre las presiones y presuntas irregularidades que atribuye a figuras del Ejecutivo. La expectativa gira ahora en torno a la respuesta de los implicados y a las eventuales repercusiones políticas para la campaña de Iván Cepeda y sus colaboradores más cercanos.