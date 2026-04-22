Colombia

“Doble trámite, doble costo”: gremio alerta impacto de regulación en comercializadores de combustibles

Empresarios del sector advierten que duplicidad de requisitos está afectando su rentabilidad

Guardar
La nueva metodología podría reducir los ingresos de los productores de etanol en 14,5% y de biodiésel en 23,9% - crédito Colprensa
- crédito Colprensa

El gremio ACICE alertó sobre el impacto de una regulación que estaría generando sobrecostos en el sector de combustibles. La duplicidad de trámites ha sido señalada como el principal problema, según información obtenida por Semana.

Los empresarios aseguran que deben cumplir con dos documentos que contienen la misma información. Esta situación estaría afectando directamente la operación y sostenibilidad de las compañías.

El sector advierte que los costos adicionales no pueden trasladarse al consumidor. Esto se debe a que sus márgenes están regulados por el Gobierno.

Banco de la República administrará los recursos de las pensiones - crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Duplicidad de trámites y efectos en el sector

La Asociación de Comercializadores Industriales de Combustibles y Energéticos (ACICE) lanzó una advertencia al Gobierno Nacional sobre lo que considera una carga regulatoria excesiva que está impactando de manera directa la operación de las empresas del sector.

De acuerdo con el gremio, el principal problema radica en la exigencia simultánea de dos documentos: el Manifiesto Electrónico de Carga y la Guía Digital de Transporte, los cuales contienen información idéntica relacionada con el traslado de combustibles.

Según explicó la organización, ambos registros incluyen datos como el origen, destino, volumen transportado y características del vehículo, lo que evidencia una duplicidad que, a su juicio, carece de justificación técnica y operativa.

Esta situación se traduce en un incremento de los costos administrativos para las empresas, que deben asumir el pago de ambos trámites sin recibir un valor agregado en términos de control o eficiencia del sistema.

El impacto es significativo si se tiene en cuenta que el sector opera bajo márgenes regulados por el Ministerio de Minas y Energía, lo que limita la posibilidad de trasladar estos costos al consumidor final.

En consecuencia, las compañías deben absorber directamente estos gastos adicionales, lo que reduce su rentabilidad y afecta su capacidad de inversión, operación y crecimiento dentro del mercado.

El Ministerio de Minas y Energía exige el cumplimiento obligatorio de la rebaja del precio de la gasolina corriente en Colombia - crédito Colprensa
- crédito Colprensa

El gremio advirtió que esta carga regulatoria podría generar efectos negativos no solo para las empresas, sino también para la estabilidad del abastecimiento de combustibles en el país, en caso de que las condiciones económicas sigan deteriorándose.

Costos, pérdidas y llamado al Gobierno

La problemática se intensifica en los esquemas de distribución a múltiples clientes, donde el costo asociado al cumplimiento de estos requisitos puede superar incluso los márgenes permitidos por la regulación vigente.

En estos escenarios, las empresas enfrentan pérdidas operativas, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de su actividad en determinadas rutas o regiones.

Desde ACICE se insiste en que esta situación genera una presión adicional sobre un sector que ya enfrenta múltiples desafíos operativos y regulatorios, lo que podría afectar su competitividad frente a otros mercados.

Imagen YXYCE3ZLMRHS3F66H2KYORIF5U

La representante legal del gremio señaló que la duplicidad de trámites no solo implica un mayor costo económico, sino también una carga administrativa innecesaria que ralentiza los procesos logísticos.

Ante este panorama, el gremio solicitó al Gobierno Nacional revisar la normativa vigente y avanzar hacia la unificación de criterios regulatorios que permitan simplificar los procedimientos.

En particular, propusieron que se reconozca la Guía Digital de Transporte como el único documento válido para estas operaciones, eliminando así la necesidad de tramitar el Manifiesto Electrónico de Carga de manera simultánea.

Esta medida, según ACICE, permitiría reducir costos, mejorar la eficiencia del sistema y garantizar condiciones más favorables para la operación de las empresas del sector energético.

Además, el gremio advirtió que mantener la actual duplicidad podría afectar la competitividad del país en materia logística y de distribución de combustibles, especialmente en un contexto donde la eficiencia operativa es clave.

Las empresas reiteraron la importancia de adoptar decisiones que faciliten la operación del sector, sin comprometer los mecanismos de control y vigilancia, pero evitando cargas innecesarias que impacten la sostenibilidad del negocio.

El llamado se da en un momento en el que el sector energético enfrenta retos estructurales y regulatorios, lo que refuerza la necesidad de revisar las normas vigentes para garantizar su funcionamiento eficiente y sostenible.

Temas Relacionados

Combustibles ColombiaRegulaciónACICE gremioTransporteCostos operativosColombia -Noticias

Más Noticias

“Le exigían cerca de un millón de pesos”: extorsión a docente obliga clases con vigilancia policial en Barranquilla

Amenazas a profesora generan presencia permanente de la Policía en colegio y alerta en el sector educativo

“Le exigían cerca de un millón de pesos”: extorsión a docente obliga clases con vigilancia policial en Barranquilla

“No se identificó la presencia de menores de edad en sus filas”: Clan del Golfo entrega censo y Gobierno lo verificará

El informe del mecanismo de diálogo será contrastado por las autoridades para confirmar la información

“No se identificó la presencia de menores de edad en sus filas”: Clan del Golfo entrega censo y Gobierno lo verificará

“Si se llevan los 14 candidatos… no va a haber debate”: choque político por restricciones en campaña presidencial

Propuestas para limitar la participación en debates desatan polémica entre candidatos y tensan la contienda

“Si se llevan los 14 candidatos… no va a haber debate”: choque político por restricciones en campaña presidencial

Hospital Universitario San Ignacio declara emergencia funcional en urgencias en Bogotá por ocupación del 651%

El centro médico advirtió que la alta demanda de pacientes está afectando la operación normal del servicio, lo que obliga a priorizar la atención según la gravedad de los casos y a redirigir usuarios hacia otros niveles de atención del sistema de salud

Hospital Universitario San Ignacio declara emergencia funcional en urgencias en Bogotá por ocupación del 651%

“El fraude en los servicios públicos no solo representa pérdidas económicas”: Acueducto recupera $10.688 millones en Bogotá

Las autoridades detectaron conexiones ilegales y manipulación del servicio en varias localidades de la capital

“El fraude en los servicios públicos no solo representa pérdidas económicas”: Acueducto recupera $10.688 millones en Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Este fue el último recuerdo de Manuela González con Nicolás Perdomo tras la tragedia durante la grabación de “Sin senos si hay paraíso 4”

Este fue el último recuerdo de Manuela González con Nicolás Perdomo tras la tragedia durante la grabación de “Sin senos si hay paraíso 4”

Juancho Arango arremetió contra Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos Colombia’: “No me gusta la gente así”

Concierto de J Balvin en Cartagena cambió de fecha: un partido del Junior obligó a la modificación

Ryan Castro lleva su ‘Sendé World Tour’ gratis a las comunas de Medellín con transmisión en vivo de su concierto

Juanes se deshizo en elogios hacia Rosalía: “Si alguna vez duda de algo, será de los límites, porque no creo que los tenga”

Deportes

Juan Guillermo Cuadrado habló de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026 y no descartó volver a la Tricolor

Juan Guillermo Cuadrado habló de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026 y no descartó volver a la Tricolor

Álbum Panini del Mundial 2026: estos son los jugadores de la selección Colombia que aparecerán

Falcao provocó fuerte cruce entre Carlos Antonio Vélez y César Augusto Londoño

La FIFA abrirá nueva fase de venta de boletas para el Mundial 2026: hay opción para los hinchas de la selección Colombia

Convocatoria de la Selección Colombia femenina sub-17 para el Sudamericano: hay dos jugadoras del fútbol internacional