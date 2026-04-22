Juan Guillermo Cuadrado habló de Néstor Lorenzo de cara al Mundial 2026 y no descartó volver a la Tricolor

Juan Guillermo Cuadrado ha anotado cinco goles y dado nueve asistencias con la selección absoluta de Colombia - crédito @cuadrado/Instagram

El ambiente alrededor de la selección Colombia de cara al Mundial de 2026 sigue cargado de expectativa y respaldo interno. En medio de la derrota ante Francia 3-1 y 2-1 ante Croacia, se han generado algunas dudas, pero voces autorizadas del fútbol colombiano han salido a respaldar el proceso liderado por el técnico argentino Néstor Lorenzo, dejando claro que hay confianza en el camino que se ha construido en los últimos años.

Uno de esos nombres es Juan Guillermo Cuadrado, que ha sido referente durante más de una década de la selección Colombia, y no dudó en expresar su respaldo tanto al equipo como al cuerpo técnico.

“Yo le creo al técnico Néstor Lorenzo en la selección Colombia para el Mundial 2026, confío totalmente”, declaró el actual futbolista del Pisa de Italia, en diálogo con ESPN Argentina.

También hizo declaraciones contundentes sobre el presente y el futuro del equipo, dejando claro que, más allá de cualquier dificultad, el grupo mantiene la convicción de competir al más alto nivel. “Confío totalmente en la selección Colombia. Sabemos lo que tenemos y lo que podemos dar”, dijo Cuadrado.

El jugador Juan Guillermo Cuadrado siempre ha mostrado su apoyo a la selección nacional, a pesar de no ser convocado en el proceso de Néstor Lorenzo - crédito @cuadrado/Instagram

¿Cuadrado sigue soñando con ser convocado al Mundial de 2026 a pesar de no ser parte del proceso?

El jugador antioqueño, que ha sido protagonista en dos procesos mundialistas anteriores, también se refirió al trabajo del cuerpo técnico liderado por Lorenzo. “El profe tiene las cosas claras y eso es importante para el grupo”, señaló, resaltando la estabilidad que ha logrado el entrenador desde su llegada. En esa misma línea, insistió en la importancia de sostener el proyecto: “Los procesos necesitan tiempo y respaldo”.

En medio de las críticas que suelen aparecer tras resultados adversos, Cuadrado también envió un mensaje de unidad y resiliencia: “Hay que estar juntos en los momentos difíciles, ahí es donde se ve el verdadero equipo”.

Otro de los puntos clave en sus declaraciones tiene que ver con la ilusión mundialista. “El sueño de jugar un Mundial siempre está ahí”, expresó el futbolista, que además dejó claro que trabaja pensando en esa posibilidad: “Sigo preparándome para estar listo si se da la oportunidad”. Estas palabras no solo hablan de su ambición personal, sino también del compromiso que mantiene con la selección.

Juan Guillermo Cuadrado creó una sociedad futbolística importante con James Rodríguez durante el Mundial 2024. Fue el máximo asistidor del equipo nacional en ese torneo - crédito @CONMEBOL/X

El legado de Juan Guillermo Cuadrado en la Selección Colombia

Desde su debut en 2010, Cuadrado ha disputado más de 115 partidos con la Selección, consolidándose como uno de los futbolistas con más presencias en la historia del combinado nacional. En ese lapso, ha aportado cinco goles y nueve asistencias, cifras que reflejan su rol como generador de juego, especialmente desde el costado derecho. Su capacidad para desbordar, asistir y romper líneas lo convirtió durante años en una pieza clave del sistema ofensivo.

Uno de los momentos más recordados de Cuadrado con Colombia se dio en el Mundial de Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Allí fue fundamental en la histórica campaña en la que el equipo alcanzó los cuartos de final. En ese torneo, registró cuatro asistencias, siendo uno de los máximos asistentes del campeonato, además de su recordado gol ante Japón en fase de grupos. Su sociedad con James Rodríguez fue determinante para que Colombia firmara su mejor actuación en una Copa del Mundo.

Cuadrado también participó en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, donde volvió a ser titular y pieza importante en el esquema táctico. A lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas, su rendimiento ha sido igualmente destacado, acumulando más de 53 partidos en este formato, con contribuciones constantes en ataque y un alto despliegue físico.

Con ese respaldo de Juan Guillermo Cuadrado y de millones de colombianos, la Tricolor sigue su camino, aferrada a la idea de que el trabajo, la unión y la confianza pueden ser las claves para volver a ser protagonista en un Mundial.