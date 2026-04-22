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MinTransporte abre plazo de 18 meses para legalizar vehículos de carga con registro pendiente en Colombia

El decreto busca regularizar omisiones en el registro inicial y evitar sanciones a propietarios

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El Ministerio de Transporte anunció un decreto que permitirá regularizar el registro de vehículos de carga con inconsistencias. La medida establece un nuevo plazo para que propietarios se pongan al día, según información obtenida por Semana.

El Gobierno fijó un periodo de 18 meses para completar el proceso de normalización. Durante ese tiempo, los vehículos podrán seguir operando bajo ciertas condiciones.

También se habilitarán facilidades de pago para cumplir con los requisitos exigidos. La intención es reducir el impacto económico y ordenar el sistema.

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Nuevo plazo y condiciones para regularizar vehículos

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, expidió un decreto en 2026 que establece nuevas disposiciones para resolver la situación de los vehículos de carga que presentan omisiones en su registro inicial, una problemática que ha generado incertidumbre en el sector.

La medida se fundamenta en lo dispuesto por la Constitución Política y la Ley 105 de 1993, normativa que regula el transporte como un servicio público esencial y que establece la responsabilidad del Estado en su control, vigilancia y adecuada prestación.

Con este nuevo decreto, las autoridades buscan ofrecer una salida a propietarios que no han podido completar el proceso de registro de sus vehículos, permitiéndoles formalizar su situación dentro de un plazo determinado.

“¿Qué cambia? Se abre un nuevo plazo de 18 meses para normalizar la situación. Además, habrá facilidades de pago: se podrá hacer en una o dos cuotas, y desde el primer pago el vehículo podrá seguir operando mientras completa el proceso”, señaló el Ministerio de Transporte, citado por Semana.

Esta disposición representa un alivio para los transportadores, quienes podrán continuar con sus actividades mientras avanzan en la regularización de sus documentos, evitando interrupciones en la prestación del servicio.

El decreto surge como respuesta a una problemática persistente dentro del sector transporte, donde múltiples vehículos operaban con inconsistencias en su registro inicial, lo que dificultaba la supervisión por parte de las autoridades y generaba riesgos en términos de legalidad y control.

Cambios normativos y advertencias por incumplimiento

Uno de los aspectos centrales de la nueva norma es la modificación de disposiciones previas contenidas en el Decreto 1079 de 2015, especialmente en lo relacionado con la vigencia y derogatoria de artículos que regulaban el registro de vehículos de carga.

Estos ajustes buscan actualizar el marco normativo y ofrecer herramientas más efectivas para atender irregularidades que han sido recurrentes en el sector.

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Adicionalmente, el decreto introduce medidas específicas para corregir errores en el peso registrado de los vehículos, un aspecto clave para garantizar la correcta operación dentro del sistema de transporte.

“También habrá ajustes para vehículos con errores en su peso registrado y reglas claras: quienes no se pongan al día dentro del plazo se exponen a sanciones. La idea es clara: ordenar el sistema, facilitar el proceso y que más transportadores puedan trabajar sin trabas”, indicó la cartera de transporte, citado por Semana.

Las autoridades advirtieron que, aunque se trata de una oportunidad para regularizar la situación, quienes no cumplan con el plazo establecido podrán enfrentar sanciones, lo que refuerza la importancia de acogerse a esta medida dentro del tiempo previsto.

El decreto también establece que el proceso de normalización permitirá mejorar la transparencia en el sector y fortalecer la legalidad en las operaciones de transporte de carga, un objetivo clave para las autoridades.

Además, se busca facilitar la supervisión y control por parte de las entidades encargadas, al contar con información más precisa y actualizada sobre los vehículos que operan en el país.

La norma representa un paso hacia la formalización del sector transporte, permitiendo que más actores puedan operar dentro del marco legal sin enfrentar barreras administrativas que dificulten su actividad económica.

En paralelo, el Ministerio de Transporte reiteró que continuará trabajando en medidas que fortalezcan la regulación del sector, con el fin de garantizar condiciones equitativas y seguras para todos los actores involucrados.

El desarrollo de este decreto evidencia la necesidad de ajustar constantemente las normas para responder a las dinámicas del sector transporte y corregir vacíos que han permitido la acumulación de irregularidades en el registro de vehículos de carga en Colombia.

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