Falcao provocó fuerte cruce entre Carlos Antonio Vélez y César Augusto Londoño

Falcao sufrió una fractura en su rostro que lo sacará un tiempo de los partidos con Millonarios en el primer semestre de 2026 - crédito Millonarios FC

Radamel Falcao García sufrió una fractura en el pómulo durante el partido del domingo en Cali entre América y Millonarios. El hecho provocó un fuerte enfrentamiento mediático entre Carlos Antonio Vélez y César Augusto Londoño sobre el futuro deportivo del delantero.

El cruce entre ambos periodistas surgió por las distintas posiciones respecto a la continuidad de Falcao tras la lesión. Vélez propuso que el atacante debería considerar el retiro por temas físicos y de salud, mientras que Londoño defendió el derecho del jugador a decidir cómo y cuándo finalizar su carrera, intensificando así la discusión en medios y redes.

Las evaluaciones médicas, según el club, confirmaron que Falcao no requerirá cirugía después del choque sufrido ante América de Cali. El club explicó que el proceso de recuperación consistirá en cicatrización y rehabilitación, y que la incapacidad será determinada a partir de la evolución del futbolista.

Las opiniones de Carlos Antonio Vélez sobre el futuro de Falcao

A raíz de la lesión, Carlos Antonio Vélez manifestó en su espacio en Palabras Mayores, del canal deportivo Win Sports, que Falcao debería evaluar la posibilidad de retirarse del fútbol profesional, subrayando que “ya no está para estos trotes” y que continúa “poniendo en riesgo la salud” al enfrentarse con jugadores más jóvenes.

La réplica de César Augusto Londoño elevó la tensión del debate. El periodista escribió en su cuenta de X que “Falcao, no dejes que los profetas del desastre y los ‘apostadores del fracaso’ te retiren, la decisión es solo tuya... Tu gloria, tu sacrificio y tu lucha, te pertenecen y a nadie más”. El comunicador de Caracol Radio remarcó además la importancia de la experiencia, recordando antecedentes de otros futbolistas veteranos que siguen rindiendo en la liga.

El periodista César Augusto Londoño salió en defensa de Falcao y su intención de seguir activo en el fútbol con Millonarios - crédito @cesaralo/X

En respuesta, Vélez publicó en sus redes sociales que “debe ser degradante, humillante y más servir como muñeco de ventrílocuo... claro está que algunos lo hacen y lo entiendo para sobrevivir profesionalmente”. El periodista también ironizó sobre la cercanía entre colegas y el cuerpo técnico nacional: “Cuiden la salud… los ñoquis en cantidad producen diarrea y lo peligroso es que les llegue al ‘cerebro’… cuidado!!!”.

Carlos Antonio Vélez le lanzó una dura publicación a César Augusto Londoño, tras la réplica por Falcao - crédito @velezfutbol/X

Sin cirugía, pero con tiempo incierto de recuperación

Radamel Falcao García no será sometido a cirugía para tratar la fractura en el arco cigomático que sufrió el domingo 19 de abril durante el partido entre Millonarios y América de Cali, según informó el club bogotano el martes 21 del mismo mes, tras la evaluación realizada por especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Aunque inicialmente se consideró una intervención quirúrgica, la entidad médica determinó que “Falcao no requiere manejo quirúrgico”, por lo que comenzará un proceso de cicatrización y rehabilitación específica, precisa el comunicado oficial de Millonarios. El tiempo de recuperación se establecerá en función de la respuesta del delantero colombiano al tratamiento, según la misma fuente.

Falcao tuvo una fractura en un pómulo que, por ahora, lo dejará afuera de las canchas por tiempo indeterminado - crédito Millonarios FC

La lesión ocurrió durante una jugada aérea en el Estadio Pascual Guerrero. Tras un choque con el defensor Dany Rosero, García quedó tendido en el césped con dolor evidente. El cuerpo médico brindó atención inmediata y, aunque el jugador retornó brevemente a la cancha, fue sustituido antes de la segunda mitad y trasladado a un centro asistencial en Cali para estudios complementarios.

La fractura afecta el pómulo, una estructura facial que conecta con la órbita ocular y la mandíbula y suele lesionarse en impactos directos, según explicó anteriormente el equipo capitalino. La ausencia de Falcao, capitán del conjunto azul, representa una baja significativa para el club, que actualmente se encuentra fuera del grupo de clasificación en el torneo local y lucha por mejorar su posición en la tabla.