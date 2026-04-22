“El fraude en los servicios públicos no solo representa pérdidas económicas”: Acueducto recupera $10.688 millones en Bogotá

crédito Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

La Empresa de Acueducto de Bogotá recuperó más de $10.688 millones por fraudes en el consumo de agua. Las acciones se desarrollaron durante el primer trimestre de 2026, según información obtenida por Semana.

Las autoridades realizaron más de 3.000 inspecciones en Bogotá y Soacha para detectar irregularidades. Los operativos permitieron identificar múltiples conexiones ilegales.

Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá y Soacha fueron las zonas con mayor número de casos detectados. En estos sectores se concentraron las principales intervenciones.

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Inspecciones y hallazgos por fraude en el consumo de agua

Durante los primeros meses de 2026, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en articulación con autoridades y alcaldías locales, adelantó un amplio plan de inspección para detectar irregularidades en el consumo de agua en la capital y municipios cercanos.

En total, se realizaron 3.095 inspecciones técnicas en 20 localidades de Bogotá y en Soacha, con intervenciones en viviendas, establecimientos comerciales y obras de construcción, donde se buscaba identificar posibles manipulaciones del servicio.

Como resultado de estos operativos, las autoridades identificaron 1.247 casos, equivalentes al 40 % de las revisiones, en los que se evidenciaron conductas relacionadas con el delito de defraudación de fluidos, según información obtenida por Semana.

Además, se logró recuperar un volumen de 1.468.531 metros cúbicos de agua que no estaba siendo registrado, lo que representa una cantidad significativa dentro del sistema de abastecimiento de la ciudad.

De acuerdo con datos entregados por la Alcaldía, este volumen equivale al consumo mensual de 133.502 familias de estrato 3, lo que evidencia el impacto que tienen estas prácticas ilegales sobre la prestación del servicio.

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Las autoridades señalaron que estos fraudes no solo afectan las finanzas del sistema, sino que también generan desequilibrios en la distribución del recurso, lo que puede comprometer el acceso equitativo al agua para otros usuarios.

Modalidades de fraude y acciones de las autoridades

Las investigaciones permitieron establecer que las formas más comunes de fraude en el consumo de agua incluyen la instalación de conexiones ilegales a la red, la manipulación de medidores, las reconexiones no autorizadas y el retiro ilegal de equipos para acceder directamente al servicio.

Estas prácticas fueron detectadas en distintas zonas de la ciudad, aunque las localidades con mayor número de intervenciones fueron Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá y el municipio de Soacha.

Uno de los casos más representativos ocurrió en febrero en la localidad de Kennedy, donde las autoridades identificaron un establecimiento de lavado de vehículos que operaba mediante un sistema ilegal conocido como bypass, el cual desviaba el agua antes del medidor para evitar su registro.

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En este lugar se detectó el uso indebido de 8.171 metros cúbicos de agua, cuyo valor superaría los 66 millones de pesos, lo que evidencia la magnitud de este tipo de prácticas en algunos sectores.

Frente a este caso, las autoridades ordenaron el sellamiento del establecimiento en aplicación de la Ley 1801 de 2016, además de la captura del representante legal del local, quien enfrenta un proceso ante las autoridades judiciales por el delito de defraudación de fluidos.

En el marco de estas intervenciones, la EAAB radicó un total de 126 denuncias, relacionadas con irregularidades que comprometen aproximadamente 524.146 metros cúbicos adicionales de agua, avaluados en cerca de 4.730 millones de pesos.

Estas acciones hacen parte de una estrategia integral para combatir el uso ilegal del recurso hídrico y garantizar la sostenibilidad del sistema de abastecimiento en la ciudad.

“El fraude en los servicios públicos no solo representa pérdidas económicas, sino que afecta la calidad del servicio, genera daños en la infraestructura y pone en riesgo el abastecimiento para la ciudadanía”, reiteró la EAAB, citado por Semana.

Las autoridades insistieron en que continuarán los operativos de control durante el año, con el fin de reducir estas prácticas ilegales y fortalecer la cultura de legalidad en el uso de los servicios públicos.

El balance del primer trimestre evidencia la magnitud del problema y la necesidad de mantener vigilancia constante para proteger un recurso esencial como el agua en Bogotá y su área metropolitana.