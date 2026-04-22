Colombia

Combates en el Catatumbo dejan dos guerrilleros del ELN muertos y cinco soldados heridos

Operación militar en Norte de Santander impactó estructura del ELN y dejó incautación de armamento

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Homicidio - Colombia
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Dos integrantes del ELN murieron en combates con el Ejército en el Catatumbo, según información obtenida por Blu Radio.

Cinco soldados resultaron heridos durante la operación y fueron trasladados a Cúcuta. Las autoridades confirmaron que reciben atención médica especializada.

El operativo permitió incautar armamento y material explosivo usado en ataques con drones. Las Fuerzas Militares destacaron el impacto contra esta estructura.

- crédito AFP
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Operación militar y resultados en el Catatumbo

Una operación conjunta de las Fuerzas Militares en la región del Catatumbo dejó como resultado la muerte de dos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de enfrentamientos registrados en zona rural del municipio de El Tarra, en Norte de Santander.

Los combates se desarrollaron en la vereda San Martín, donde tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ejecutaron una acción ofensiva contra el Frente de Guerra Nororiental de ese grupo armado.

Entre los guerrilleros abatidos se encuentra alias “Yair”, señalado como el tercer cabecilla de esta estructura e instructor en el uso de drones y francotiradores, considerado una figura clave en el fortalecimiento de capacidades tecnológicas del grupo, según información obtenida por Blu Radio.

Alias Yair, vinculado al ELN, acumulaba un historial de ataques contra la fuerza pública y civiles en el nororiente de Colombia desde al menos 2015 - crédito Ministerio de Defensa
Alias Yair, vinculado al ELN, acumulaba un historial de ataques contra la fuerza pública y civiles en el nororiente de Colombia desde al menos 2015 - crédito Ministerio de Defensa

Junto a él también murió una mujer identificada con el alias de “Valentina”, quien haría parte de la misma organización ilegal que opera en esa zona del país.

De acuerdo con el reporte oficial, alias “Yair” estaría vinculado a múltiples acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en municipios como Sardinata y Teorama, lo que refuerza la relevancia de su neutralización dentro de la estructura.

Las autoridades señalaron que el operativo dejó además cerca de diez neutralizaciones adicionales; sin embargo, estas no pudieron ser verificadas en la fase posterior debido a nuevos ataques con drones por parte del grupo armado.

Las tropas lograron repeler estas acciones gracias a los protocolos de seguridad implementados en el terreno, lo que evitó mayores afectaciones durante el desarrollo de la operación.

Heridos, incautaciones y situación de orden público

En medio de los combates, cinco soldados resultaron heridos y fueron evacuados de manera oportuna hacia centros médicos en Cúcuta, donde reciben atención especializada.

Las Fuerzas Militares informaron que el estado de salud de los uniformados está siendo atendido bajo los protocolos establecidos, mientras continúan las operaciones en la zona.

Durante el desarrollo del operativo, las tropas lograron incautar armamento y material que evidenciaría la capacidad operativa del grupo armado. Entre los elementos decomisados se encuentran armas largas y cortas, cerca de 700 cartuchos de diferentes calibres, proveedores, material explosivo y más de 300 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones.

Asimismo, fueron incautados equipos de comunicación como celulares y radios, que serían utilizados para coordinar acciones en el territorio.

En el lugar también fueron destruidos cuatro búnkeres y cuatro campamentos que, según las autoridades, eran utilizados por esta estructura para planear y ejecutar operaciones en la región.

Las Fuerzas Militares destacaron que este resultado representa un golpe significativo contra el ELN, especialmente en su capacidad para emplear tecnología como drones en acciones armadas, una modalidad que ha tenido un aumento en esta zona del país.

Los hechos se registran en medio de la compleja situación de orden público en el Catatumbo, una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas, lo que ha generado constantes enfrentamientos y afectaciones a la población civil.

Las autoridades reiteraron que continuarán las operaciones ofensivas con el objetivo de debilitar de manera sostenida a estas estructuras y reducir su capacidad de acción en el territorio.

El desarrollo de este tipo de operativos refleja la persistencia de las confrontaciones en la región y la necesidad de mantener presencia institucional para enfrentar los desafíos de seguridad en esta zona estratégica del país.

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