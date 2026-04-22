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“Si se llevan los 14 candidatos… no va a haber debate”: choque político por restricciones en campaña presidencial

Propuestas para limitar la participación en debates desatan polémica entre candidatos y tensan la contienda

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Mauricio Lizcano habló sobre la necesidad de hacer debates
Crédito Infobae Colombia - Colprensa - Centro Democrático - REUTERS

Las propuestas para restringir los debates presidenciales generaron un choque entre candidatos en plena campaña. Las diferencias evidencian tensiones sobre las reglas del juego electoral, según información obtenida por la Revista Semana.

Algunos aspirantes plantean limitar los debates a ciertos candidatos con mayor opción. Esto ha generado rechazo en otros sectores políticos.

El debate sobre la participación se convierte en un nuevo foco de confrontación. La discusión podría incidir en la recta final de la campaña presidencial.

Restricciones a debates generan división entre candidatos

La campaña presidencial entró en una nueva fase de confrontación luego de que varios candidatos propusieran limitar la participación en los debates, una situación que ha generado fuertes reacciones dentro del escenario político.

Una de las posturas más polémicas fue la del candidato Abelardo de la Espriella, quien planteó la posibilidad de realizar debates únicamente entre los aspirantes con mayores opciones en las encuestas.

En entrevista con Infobae Colombia, Abelardo de la Espriella propuso reducir la influencia política en el Banco de la República en medio de la crisis institucional- crédito Infobae Colombia
- crédito Infobae Colombia

“Si se llevan los 14 candidatos o los 13 que quedan hoy, ahí no va a haber debate de nada. Lo que va a haber es un desespero de la mayoría que no tiene opciones para tratar de figurar atacándonos a los que sí tenemos opción”, afirmó el candidato, citado por Semana.

Esta posición generó críticas entre otros aspirantes, quienes consideran que este tipo de planteamientos limita el acceso equitativo a espacios fundamentales para la exposición de propuestas ante el electorado.

A esta discusión se sumó el candidato Iván Cepeda, quien también fijó condiciones sobre su participación en los debates, señalando que estos deberían enfocarse en confrontaciones específicas entre sectores políticos opuestos.

“Está muy claramente establecido con quién es el debate en este caso: los candidatos de la extrema derecha… La ciudadanía tiene el derecho a conocer las propuestas y confrontarlas con los candidatos de la extrema derecha”, expresó Cepeda, citado por ese medio de comunicación.

Estas declaraciones profundizaron la controversia, al plantear un escenario en el que no todos los aspirantes tendrían las mismas oportunidades de participar en los debates.

Reacciones y disputa por las reglas de la campaña

Las propuestas de restricción generaron inconformidad en otros candidatos, especialmente en aquellos que no están incluidos dentro de los escenarios planteados, quienes consideran que estas medidas afectan la equidad del proceso electoral.

Entre las voces críticas se encuentra el candidato Luis Gilberto Murillo, quien cuestionó abiertamente este tipo de iniciativas y defendió la necesidad de garantizar debates abiertos para todos los aspirantes inscritos.

Luis Gilberto Murillo, exembajador y excanciller de Colombia, en Infobae
- crédito Mauricio Rodríguez/Infobae Colombia

“Estoy en el CNE presentando una queja porque estamos muy en contra de las declaraciones que han hecho algunos candidatos sobre la intención de excluir de manera arbitraria a candidatos a la Presidencia que estamos debidamente inscritos”, afirmó Murillo, citado por Semana.

El aspirante insistió en que la contienda electoral debe desarrollarse bajo principios de igualdad, permitiendo que los ciudadanos puedan conocer las propuestas de todos los candidatos sin restricciones.

“No vamos a aceptar que, por arbitrariedades de algunos de los candidatos, se nos excluya. Necesitamos que los medios garanticen la igualdad de oportunidades”, agregó.

El candidato también hizo énfasis en que los debates son un espacio clave para el ejercicio democrático, ya que permiten contrastar visiones y propuestas frente al país.

En medio de esta controversia, la discusión sobre quiénes deben participar en los debates se convierte en un nuevo punto de tensión dentro de la campaña, evidenciando las diferencias estratégicas entre los aspirantes.

Por un lado, algunos candidatos buscan focalizar los debates en confrontaciones entre quienes lideran las encuestas o representan posturas ideológicas opuestas, mientras que otros defienden un modelo más incluyente.

Este escenario refleja la complejidad de la contienda electoral, en la que no solo se enfrentan propuestas de gobierno, sino también visiones sobre cómo debe desarrollarse el proceso democrático.

La polémica también pone en el centro del debate el papel de los medios de comunicación y las autoridades electorales en la definición de las reglas que regirán estos espacios.

A medida que avanza la campaña, la discusión sobre los debates presidenciales se perfila como un factor determinante en la visibilidad de los candidatos y en la formación de la opinión pública.

El desenlace de esta disputa podría influir directamente en el desarrollo de la recta final de la campaña y en las condiciones bajo las cuales los aspirantes presentarán sus propuestas al país.

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