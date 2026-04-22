Juancho Arango arremetió contra Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos Colombia’: “No me gusta la gente así”

Juancho Arango no ocultó el origen de sus discrepancias con Alejandro Estrada durante su paso por 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Tras contar con la menor cantidad de votos entre los nominados a la placa de eliminación, el actor Juancho Arango se despidió de La casa de los famosos Colombia luego de dos meses aislado del mundo exterior.

Tras terminar su experiencia en el programa, el actor recordado por sus apariciones en producciones como Pedro el escamoso, La selección o Tentaciones, habló con la revista Vea y expresó que su principal objetivo ahora es “descansar un rato” junto a su familia antes de retomar su carrera actoral.

Durante su participación, Arango debió lidiar con problemas de salud y diferencias visibles con su compañero Alejandro Estrada, en un contexto de convivencia tensa que lo llevó a solicitar su propia eliminación ante las cámaras.

“La verdad, quiero ir a la playa. Lo que quiero con mi familia es descansar un rato ahorita en las vacaciones e irme y pensar en trabajo ya el segundo semestre”, afirmó Arango durante la conversación.

El actor relató que su estancia en la casa estudio estuvo marcada por una limitante física: “Yo tuve una operación hace un año y fue bastante complicada, quedé bien, pero empecé a tener problemas con las rodillas. Tengo una artrosis en las rodillas y eso para las competencias era mortal”, explicó.

El actor precisó que este diagnóstico es irreversible y requiere cuidados permanentes: “Eso no tiene cura, es mantenerse en el peso y fortalecer los músculos, pero artrosis toca operar”.

Arango afirmó que una operación en sus rodillas limitó su aparición en las actividades físicas de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Esta condición afectó directamente su desempeño en las pruebas de habilidades físicas, elemento central dentro del formato. “De pronto un mal paso por ahí y quedó peor de lo que estoy. Entonces dije ‘no, más bien evitemos’. Ya estaba muy cansado porque estoy trabajando desde octubre del año pasado y ya me rendí”, afirmó.

Por otra parte, Arango admitió que el encierro y la falta de contacto con el exterior profundizaron su sensación de agotamiento. “Ya dije ‘no aguanto más’ y ya se vuelve una rutina que el cuerpo dice ¿dónde está el aire? ¿dónde está el sol?’ Es complicado”, manifestó.

Diferencias con Alejandro Estrada y ambiente en ‘La casa de los famosos Colombia’

Juancho Arango dejó en claro que la manera en que estaba jugando Alejandro Estrada no era de su agrado, lo que detonó las diferencias entre ambos en la casa estudio - crédito cortesía RCN

La convivencia junto a otros participantes representó un reto adicional para Arango. En varias ocasiones, protagonizó desencuentros con Alejandro Estrada, participante involucrado en buena parte de las narrativas que se han desarrollado durante la temporada.

Consultado sobre el origen de esos conflictos, Arango fue enfático: “El oficio que desempeñemos en la vida no tiene que ver mucho tampoco con la forma de actuar y de comportarse. Entonces, si Alejo tiene un juego que es molestar a los demás, maltratar a las niñas para desequilibrar, pues a mí eso no me importa, que sea actor”, expresó.

El actor destacó que su reacción fue apartarse de comportamientos que considera inaceptables. “Yo de una vez le voy diciendo que no me gusta y voy a apartarme de él porque a mí no me gusta la gente así”, sostuvo.

La presión derivada de estos enfrentamientos, sumada a las constantes discusiones dentro de la casa, resultó ser uno de los principales motivos de desgaste para Arango. “Soportar las peleas de los pelados muy reiterativas, a veces pasadas de tono. Eso hace que el reality sea para la gente muy ameno, divertido y entretenido, pero para los que están adentro es estresante también”, explicó.

Juancho Arango ingresó al programa a la mitad de la competencia, junto a Lady Noriega, y permaneció durante dos meses en el encierro. El actor destacó que, lejos de interpretar un papel, se mostró genuino frente a cámaras. “Yo fui tal como soy, honesto, sin máscaras, totalmente auténtico y eso fue lo que de pronto me mantuvo tanto tiempo en el juego”, manifestó.

Ahora que no sigue en la carrera a la gran final, Arango adelantó que su prioridad inmediata es el descanso. “Todo no puede ser trabajo. Entonces quiero descansar y ya pensaré más adelante qué me pongo a hacer un poco. Hago teatro. Me gustaría tener unas películas, hay una cantidad de cosas que pueden salir”, señaló.