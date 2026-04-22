La FIFA abrirá nueva fase de venta de boletas para el Mundial 2026: hay opción para los hinchas de la selección Colombia

La FIFA espera que los estadios del Mundial 2026 estén llenos durante los 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá - crédito Jesús Aviles/Infobae

FIFA anunció la apertura de una nueva fase de venta de entradas para los 104 partidos de la Copa Mundial 2026, que beneficia a miles de personas que no consiguieron una entrada en los periodos anteriores, sobre todo aquellos que desean ver a la selección Colombia.

Este lanzamiento coincide con la cuenta regresiva de 50 días para el inicio del certamen y cubre tanto etapas preliminares como finales, por lo que estará sujeto a disponibilidad hasta el 19 de julio, el día de la definición del título en el MetLife Stadium de Nueva York.

Cabe recordar que el combinado cafetero enfrentará en la fase de grupos a Uzbekistán en la Ciudad de México, la República Democrática del Congo en Guadalajara y Portugal en Miami, con el objetivo de llegar a los dieciseisavos de final y ser protagonista del certamen de la FIFA.

Nueva fase de boletería

Quienes deseen adquirir entradas para el Mundial 2026 deberán acceder a la página oficial de la entidad a partir del 22 de abril. El proceso es exclusivamente digital y por orden de llegada, e incluye duelos en estadios de Canadá, México y Estados Unidos, con ventas abiertas hasta la finalización del torneo o hasta agotar existencias.

Como parte de la llamada “Fase de Ventas de Último Minuto”, la FIFA informó que los boletos estarán disponibles en categorías 1 a 3 y en ubicaciones preferentes, según disponibilidad por partido. La compra se realiza mediante un sistema digital, con opción de escoger asientos desde un mapa interactivo o de asignación automática del mejor lugar disponible.

Así fue como la FIFA anunció la nueva fase de venta de boletería para el Mundial 2026 - crédito FIFA

Durante los picos de demanda, la plataforma utiliza colas virtuales para agilizar la experiencia de compra y facilitar el acceso. Los usuarios podrán consultar la disponibilidad por partido y categoría, elegir sus asientos y completar el pago electrónico.

Tras la transacción, la confirmación de compra es inmediata. FIFA subrayó que su web oficial es el único canal autorizado y recomendó a los aficionados revisar periódicamente el sitio, ya que se irán liberando nuevas entradas durante el torneo.

Alternativas de compra y medidas de seguridad

Para quienes buscan una experiencia superior, existen paquetes de hospitalidad en FIFA.com/hospitality. Estos servicios, ofrecidos por On Location, el proveedor oficial de hospitalidad, incluyen acceso premium, entradas preferentes y opciones gastronómicas.

La organización también cuenta con un Mercado Oficial de Reventa/Intercambio, accesible desde la página oficial. Esta plataforma permite transferir boletos en un entorno autorizado y protegido contra el fraude, de acuerdo con las normativas federales y locales de cada país anfitrión.

El proceso de compra de boletos para el Mundial 2026 requiere contar con un FIFA ID y seleccionar entradas desde un mapa digital - crédito FIFA

La FIFA advirtió sobre los riesgos de comprar por canales no oficiales e instó a realizar las adquisiciones únicamente a través de su portal para garantizar la seguridad de la transacción.

Expectativas, cifras y requisitos para el Mundial 2026

El torneo de 2026 será el más grande hasta la fecha, con la participación de 48 selecciones y la celebración de 104 encuentros en Canadá, México y Estados Unidos. Antes del inicio de esta nueva fase, ya se habían vendido más de cinco millones de entradas, lo que anticipa un histórico volumen de asistentes.

Tener entrada no garantiza el ingreso a los países anfitriones. Los espectadores deben cumplir con los requisitos migratorios de Canadá, México y Estados Unidos, gestionando visados o permisos correspondientes con suficiente antelación por la alta demanda de viajes.

Desde 2025 que comenzó la preventa de boletería para el Mundial 2026, entrando en su fase de entradas de "Último Minuto" - crédito FIFA

Además, se puso a disposición el sistema FIFA PASS para facilitar la obtención prioritaria de citas migratorias en Estados Unidos, recomendando a los interesados iniciar sus trámites lo antes posible debido a la posible demora de los procesos, sumado a las restricciones migratorias bajo el gobierno de Donald Trump.

Todo apunta a que la edición de este año impondrá un nuevo récord de asistencia en la historia de la Copa Mundial, superando los registros previos y consolidando al evento como el mayor espectáculo global de los últimos años por la cantidad de partidos, participantes y la enorme logística en sus 16 ciudades.