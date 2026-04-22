Este fue el último recuerdo de Manuela González con Nicolás Perdomo tras la tragedia durante la grabación de “Sin senos si hay paraíso 4”

La actriz Manuela González expresó su pesar en redes sociales tras el fallecimiento de Nicolás Francisco Perdomo Corrales y Henry Alberto Benavides Cárdenas - crédito Netflix

La conmoción por la muerte de varios integrantes vinculados a una producción audiovisual en Bogotá sigue generando mensajes de duelo dentro del mundo del entretenimiento. Actores, técnicos y personas cercanas al proyecto expresaron su dolor tras la tragedia ocurrida el pasado fin de semana en el centro de la capital.

Una de las reacciones más sentidas fue de la actriz Manuela González, quien dedicó unas palabras a Nicolás Francisco Perdomo Corrales, uno de los jóvenes fallecidos. “Que dolor tan profundo. Nico, dejas un vacío insondable... Guardaré tu sonrisa y tus palabras como un tesoro. Te lo dije cuando terminamos de grabar y te lo repito ahora estés donde estés: Gracias por tu cariño y cuidado día tras día. Gracias por tu amabilidad y bonita energía. Gracias por cuidarnos tanto. 💫💔Un abrazo de consuelo a tu familia y a todos quienes tuvieron la fortuna de tenerte cerca. Descansa en paz 🙏”.

La muerte de dos miembros del equipo de la serie Sin senos sí hay paraíso conmocionó a la industria audiovisual colombiana - crédito @lamanuelagonzalez/Instagram

Así mismo, complementó: “Con un profundo gesto de solidaridad y respeto acompaño a las familias, amigos y al equipo de trabajo de los compañeros que fallecieron ayer. Les mando un abrazo de solidaridad en este momento tan difícil.”

Los hechos ocurrieron el sábado 18 de abril en el barrio Los Laches, sector ubicado en el centro de Bogotá. Lo que transcurría como una jornada habitual terminó convertido en una escena marcada por el dolor para quienes hacían parte del equipo de la serie Sin senos sí hay paraíso.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el caso no estuvo relacionado directamente con la temática de la producción ni se registró dentro del set de grabación. Según las autoridades, todo ocurrió en espacio público, en una zona cercana al lugar donde trabajaba parte del personal técnico.

El punto señalado por los investigadores corresponde a la carrera 4 Este con número 17-50, dirección cercana al Instituto Roosevelt, en la localidad de Santa Fe. Allí avanzan las indagaciones para establecer con precisión la secuencia de los hechos y las circunstancias previas al ataque.

La tragedia ocurrió el sábado 18 de abril en el barrio Los Laches, centro de Bogotá, cerca al Instituto Roosevelt - crédito Policía/Redes sociales

Las autoridades informaron que cámaras de seguridad de la zona captaron movimientos clave para reconstruir lo sucedido. Ese material se convirtió en pieza central dentro del proceso investigativo, pues permitió aclarar varias hipótesis iniciales que circularon tras conocerse la noticia.

Según el reporte oficial, el presunto responsable fue identificado como Josué Cubillos García, de 24 años. Las imágenes, de acuerdo con la Policía, muestran el momento en que se acerca al grupo de trabajadores que permanecía en inmediaciones del parqueadero del sector.

Como consecuencia del ataque murieron Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18. Además, otras personas resultaron afectadas, entre ellas una que fue trasladada con heridas de gravedad.

El brigadier general Giovanni Cristancho explicó que la investigación se apoyó de manera importante en el registro visual recolectado en el lugar. Ese seguimiento permitió descartar versiones preliminares que hablaban de un intento de hurto o de un ingreso forzado a las instalaciones relacionadas con la producción.

Las investigaciones policiales descartaron inicialmente versiones sobre robo o ingreso forzado durante la jornada de grabación - crédito @beautiful.majii/Instagram

Para los investigadores, uno de los puntos relevantes es que el caso habría ocurrido sin una confrontación previa evidente en ese momento. Por eso, las autoridades trabajan en establecer si existían antecedentes, motivaciones personales o cualquier otro factor que ayude a entender lo sucedido.

Mientras avanza el proceso judicial, el impacto emocional permanece entre compañeros de trabajo y personas cercanas a las víctimas. En la industria audiovisual, donde las jornadas suelen crear vínculos intensos entre equipos técnicos y artísticos, la pérdida golpeó con fuerza. La tragedia reabrió además la discusión sobre seguridad en zonas donde se realizan producciones audiovisuales, especialmente cuando equipos numerosos se movilizan en espacios abiertos de la ciudad.