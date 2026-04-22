Álbum Panini del Mundial 2026: estos son los jugadores de la selección Colombia que aparecerán

El álbum de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 contará con 112 páginas y 980 láminas coleccionables - crédito Leonhard Foeger/REUTERS

Faltan 51 días para que dé inicio el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y la expectativa no gira solo alrededor de las 48 selecciones que se disputarán el título, sino por la manera en que aparecerán en el tradicional álbum de láminas diseñado por la empresa Panini, que se transformó en un infaltable de la cita mundialista cada cuatro años.

Si bien lo habitual era que el álbum se lanzara hasta cinco meses antes de que iniciara el Mundial, la definición de los cupos por repechaje realizada en marzo pasado hizo que su lanzamiento tardara más de lo habitual. Con todo, el 1 de mayo de 2026 saldrá a la venta, y a pocos días de su salida al mercado ya se sabe cómo lucirá la selección Colombia en el álbum.

Durante la jornada del martes 21 de abril se mostraron algunos adelantos del diseño de las páginas, la manera en que se distribuirán las láminas, y hasta el aspecto de las mismas fichas.

A través de su cuenta de X, el periodista Félix de Bedout compartió algunas imágenes que corresponden a las páginas del álbum de Panini. Por un lado, está confirmado que Colombia aparecerá en las páginas 34 y 35, correspondientes al segundo de los cuatro equipos del grupo K que completan Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

Estos son los jugadores de la selección Colombia que aparecen en el álbum Panini del Mundial 2026 - crédito @fdbedout/X

Por otro lado, las fotos difundidas por el periodista muestran los jugadores que aparecerán allí. En la primera página van Camilo Vargas, David Ospina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Jhon Lucumí, Santiago Arias, Jefferson Lerma, junto al espacio correspondiente a la lámina del escudo de la Tricolor.

En la segunda página aparecen Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal, Jhon Arias, Jhon Córdoba, Luis Javier Suárez y Luis Díaz, sumado al espacio que corresponde a la foto tradicional del equipo.

Otra publicación relacionada con la presencia de Colombia en el álbum muestra el modo en que lucirían las láminas en esta edición. En el caso de Colombia, las páginas de color rojo tendría como contraste unas “monas” con un fondo azul claro, acompañadas de un relieve al fondo de cada jugador, usando los colores de la bandera nacional.

Como es habitual en los álbumes del Mundial, cada lámina muestra el nombre del jugador, fecha de nacimiento, edad, peso y el club en el que juega para el momento en que se disputa el Mundial. La lista de jugadores mostrada coincide con la lista mostrada en la foto compartida por de Bedout.

Ya circulan imágenes de la manera en que lucirían las "monas" para el tradicional álbum de la editorial italiana - crédito

Lo que se sabe del álbum Panini: láminas, versiones y precios

En total, el cuaderno de la editorial italiana contará con 112 páginas y 980 láminas coleccionables, que contemplan a los 48 equipos clasificados, estadios, y elementos icónicos del certamen, incluyendo a sus mascotas.

Como viene sucediendo en ediciones anteriores, la presentación del álbum Panini estará disponible en dos versiones. Una es la edición tradicional con pasta blanda con un valor de $14.900, y la otra será una colección especial con pasta dura con un costo de $49.000.

A su vez, Panini puso a la venta un display con 104 sobres por un valor de $520.000 pesos. Cada sobre incluye un total de siete láminas, en vez de las cinco que se acostumbraban en ediciones anteriores. Cada sobre tiene un costo de $5.000 en caso de que los adquiera de manera individual.

La preventa se encuentra disponible en la página oficial de Panini, donde puede comprar el álbum en la versión de su preferencia y las láminas. De acuerdo con TeleAntioquia, los cálculos arrojan que debe disponer de al menos $700.000 mil pesos para completarlo.