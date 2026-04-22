Convocatoria de la Selección Colombia femenina sub-17 para el Sudamericano: hay dos jugadoras del fútbol internacional

El director técnico Carlos Paniagua definió la lista de 22 convocadas al Sudamericano que se llevará a cabo en Paraguay. El objetivo principal es la clasificación al Mundial - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La Selección Colombia Femenina Sub-17 ya tiene todo listo para afrontar uno de los retos más importantes del año, el Sudamericano de la categoría, torneo que no solo entrega el título continental, sino también cupos al Mundial. El objetivo principal en este torneo es precisamente ese, clasificar a la Copa del Mundo de Marruecos 2026 y consolidar un nuevo proceso que mantenga a Colombia como potencia juvenil en el fútbol femenino.

El combinado femenino Sub-17 de Colombia continúa su preparación en las instalaciones de la Federación Colombiana de Fútbol, donde adelanta sesiones de entrenamiento - crédito @lafcfem/Instagram

El director técnico Carlos Paniagua definió una lista de 22 jugadoras que representarán al país en el campeonato que se disputará en Paraguay entre el 24 de abril y el 9 de mayo. El equipo viene trabajando desde el 11 de abril en Bogotá y viajará a territorio paraguayo con la misión de meterse entre las mejores cuatro selecciones del continente para asegurar su tiquete mundialista.

¿Cuál es el antecedente más reciente de Colombia en este torneo?

Gran parte del plantel convocado proviene del torneo local, especialmente de clubes como Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali, que son los que más aportan jugadoras. Sin embargo, la lista también incluye talento con experiencia en el exterior, como Vanessa Puerta, quien milita en el Susa FC de Rusia, y Joy Palacios, jugadora del Monteverde Internacional en Estados Unidos.

Este Sudamericano será exigente, no solo por el nivel de las selecciones rivales, sino porque Colombia carga con antecedentes importantes en la categoría, incluyendo un subcampeonato mundial en 2022.

Características de la convocatoria

En el arco, el cuerpo técnico apostó por jugadoras que ya han tenido procesos previos dentro de la Selección. Nombres como Andrea Rodríguez y otras arqueras provenientes de clubes del fútbol colombiano reflejan la continuidad de un trabajo que se ha venido consolidando desde microciclos anteriores.

La zona defensiva muestra una base sólida con futbolistas que compiten en equipos como Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y América de Cali. Entre ellas destacan Emiliana Isaza y Emyli Ortega, quienes han sido habituales en los procesos juveniles. Esta línea buscará mantener el orden táctico y la solidez que ha caracterizado a Colombia en torneos recientes.

El mediocampo aparece como uno de los puntos fuertes del equipo. Jugadoras como Gabriela Delgadillo, Izabela Cortés y Mariana Rodríguez aportan equilibrio, manejo de balón y transición ofensiva. Además, varias de ellas han tenido participación destacada en torneos locales, lo que les da un respaldo competitivo importante.

En ataque, Colombia cuenta con talento distribuido en clubes como Millonarios, América de Cali y Junior. Nombres como Maura Henao, Lauren Chamorro y otras jugadoras ofensivas están llamadas a marcar diferencia en el último tercio del campo. La velocidad, el desequilibrio y la capacidad goleadora serán claves para competir en un torneo corto donde cada partido es decisivo.

Así será la distribución de los dorsales en las 22 citadas de la Selección Colombia Femenina Sub-17 durante su participación en el Sudamericano, que se llevará a cabo en Paraguay - crédito @lafcfem/Instagram

Lista completa de las convocadas por Colombia al Sudamericano Sub-17 femenino

Esta es la lista de las 22 jugadoras convocadas a la selección Colombia sub-17 para el Sudamericano en Paraguay:

Andrea Rodríguez Villadiego – Millonarios F.C.

Ana Sofía Marin Vargas – Millonarios F.C.

Eidy Marcely Ruiz Delgado – Deportivo Cali

Emiliana Isaza Velásquez – Atlético Nacional

Emyli Vanesa Ortega Moreno – Atlético Nacional

Gabriela Delgadillo Gómez – Internacional De Bogotá

Helis Dayana Torres Mena – Orsomarso S.C

Izabela Cortés Rodriguez – Independiente Santa Fe

Joy Hadassah Palacios – Montverde International Futbol Club (USA)

Juanita Parga Valencia – América De Cali

Karen Dayana Correa Moreno – Cortuluá

Lauren Chamorro López – América De Cali

Mariana Rodríguez Lotta – Independiente Santa Fe

Maura Henao Restrepo – América De Cali

Melanie Sierra Martínez – Millonarios F.C.

Oriana Torres Ortiz – Atlas Cp (Liga Valle)

Rihanna Cuesta Narcí – Millonarios F.C.

Sally Victoria Garzón Forero – Millonarios F.C.

Saileth Emilia Bonett Ojeda – Junior F.C.

Sara Gabriela Rojas Espinosa – Llaneros F.C.

Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali

Vanessa Leonor Puerta – Susa Fc Academy