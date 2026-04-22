Colombia

Al menos 11 alcaldes de ciudades capitales han sido amenazados en Colombia en los últimos dos años, advierte Asocapitales

El informe advierte que los riesgos también alcanzan a funcionarios y equipos institucionales en distintas regiones del país, lo que ha generado impactos en el funcionamiento de las administraciones locales

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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char es parte de los mandatarios que han enfrentado situaciones de riesgo o intimidación - crédito Colprensa
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char es parte de los mandatarios que han enfrentado situaciones de riesgo o intimidación - crédito Colprensa

Un análisis técnico de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, estableció que al menos 11 alcaldes de ciudades capitales en Colombia han sido víctimas de amenazas, alertas de atentados o situaciones de riesgo entre enero de 2024 y el 21 de abril de 2026. El documento también registra más de ocho casos adicionales que involucran a funcionarios públicos, equipos técnicos y personal administrativo de las alcaldías en distintas regiones del país.

El informe advierte que estos hechos no corresponden a situaciones aisladas, sino a un fenómeno que se ha venido presentando de manera recurrente en varias ciudades capitales. De acuerdo con el análisis, las amenazas incluyen desde intimidaciones directas contra mandatarios locales hasta alertas de posibles atentados, lo que ha generado preocupación en torno al ejercicio de la función pública en los territorios.

Registro de amenazas en diferentes regiones del país

Los registros recopilados por Asocapitales muestran que las amenazas se han presentado en diferentes zonas del país sin una concentración geográfica específica. En ciudades como Cúcuta, Cartagena y Florencia se han documentado amenazas directas contra alcaldes, mientras que en Medellín, Barranquilla y Cali se han identificado presuntos planes de atentado. En Bogotá, el informe reporta alertas de riesgo relacionadas con la seguridad institucional de la administración distrital.

Afectación a equipos administrativos y funcionarios públicos

El documento señala que esta situación no se limita a los mandatarios locales, sino que también involucra a otros actores de las administraciones municipales. Secretarios de despacho, funcionarios operativos en terreno, equipos técnicos y comisarías de familia han sido objeto de intimidaciones o presiones, lo que amplía el impacto del fenómeno sobre la estructura institucional de las ciudades capitales.

Seis trabajadores en una oficina, tres hombres y tres mujeres, con las manos en la cara o en la cabeza, frente a monitores con interfaces de IA.
El informe advierte que las amenazas también se extienden a funcionarios y equipos técnicos de las administraciones municipales, afectando su labor en terreno. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

Presión sobre decisiones administrativas y orden público

Según el análisis, estas situaciones afectan directamente la capacidad de gestión de las administraciones locales, ya que generan restricciones en el desarrollo de actividades en terreno, dificultades en la implementación de políticas públicas y afectaciones en la coordinación de los equipos de gobierno. Asimismo, el informe advierte que la exposición de funcionarios y equipos técnicos incrementa los riesgos operativos en la ejecución de decisiones administrativas.

El estudio también identifica una posible relación entre las amenazas y la adopción de medidas de control por parte de las autoridades locales. En varios de los casos analizados, las intimidaciones han coincidido con operativos contra estructuras criminales, acciones de control del espacio público, intervenciones frente a economías ilícitas como el microtráfico y medidas contra la extorsión.

Según el sindicato, la garantías laborales para los escoltas se ven vulneradas por la mala administración - crédito Colprensa
Entidad del Estado encargada de implementar esquemas de seguridad para alcaldes y funcionarios, mencionada en el informe como parte clave en la respuesta institucional frente a las situaciones de riesgo y amenazas reportadas en el país. - crédito Colprensa

Impacto institucional y en la democracia local

De acuerdo con Asocapitales, este patrón podría indicar el uso de la intimidación como mecanismo de presión frente a decisiones administrativas que afectan intereses ilegales en los territorios. El documento advierte que esta situación representa un riesgo para la autonomía de las autoridades locales y para el ejercicio de sus funciones constitucionales.

El informe también señala que la intimidación contra alcaldes y funcionarios públicos puede incidir en el ejercicio de la autoridad en los territorios, la continuidad de las políticas públicas locales, la confianza ciudadana en las instituciones y el normal desarrollo del mandato democrático.

Declaraciones de Asocapitales

El director ejecutivo de Asocapitales, Andrés Santamaría, afirmó que las amenazas contra autoridades locales deben ser entendidas como un asunto de carácter institucional. Según señaló, cuando un alcalde o un funcionario público es intimidado, no solo se afecta a una persona, sino que se genera una afectación directa sobre la capacidad del Estado para ejercer autoridad en los territorios.

Santamaría indicó además que la protección de los gobiernos locales es un elemento esencial para el funcionamiento del sistema democrático, y que cualquier debilitamiento de la autoridad en el nivel territorial tiene implicaciones en la gobernabilidad del país.

Solicitudes al Gobierno

Frente a este panorama, Asocapitales hizo un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección, mejorar las capacidades de inteligencia y prevención de las autoridades competentes y garantizar que las investigaciones relacionadas con amenazas contra funcionarios públicos sean priorizadas en la Fiscalía General de la Nación.

El informe también propone la creación de un protocolo nacional de atención frente a amenazas contra autoridades locales, así como la implementación de un sistema centralizado de seguimiento de riesgos que permita monitorear de manera integral la situación de seguridad de alcaldes y equipos de gobierno en todo el país.

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