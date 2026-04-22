Colombia

Hospital Universitario San Ignacio declara emergencia funcional en urgencias en Bogotá por ocupación del 651%

El centro médico advirtió que la alta demanda de pacientes está afectando la operación normal del servicio, lo que obliga a priorizar la atención según la gravedad de los casos y a redirigir usuarios hacia otros niveles de atención del sistema de salud

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El Hospital San Ignacio de Bogotá cesará su servicio de atención a partos el 17 de diciembre de 2024, afectando un área fundamental - crédito Colprensa
El Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá declaró emergencia funcional en su servicio de urgencias para adultos. - crédito Colprensa

El Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá anunció este martes 21 de abril de 2026 una emergencia funcional en su unidad de urgencias para adultos debido a una demanda de pacientes que supera seis veces su capacidad instalada. De acuerdo con el comunicado oficial, la ocupación hospitalaria alcanzó el 651%, un nivel que genera presión extrema sobre los servicios de atención inmediata en la capital colombiana.

La administración del Hospital Universitario San Ignacio informó que la alta afluencia de usuarios ha llevado a una saturación que compromete los tiempos habituales de respuesta en la unidad de urgencias para adultos. Según detalló la entidad, la atención se realiza bajo el sistema de triaje, el cual clasifica a los pacientes según la gravedad de su condición clínica. Los casos críticos son atendidos de manera prioritaria, mientras que quienes presentan síntomas menos urgentes deben esperar más tiempo.

El hospital advirtió que los tiempos de espera podrían incrementarse significativamente por esta situación, lo que obliga a priorizar la atención de emergencia solo para pacientes que presentan síntomas graves, como dificultad respiratoria, pérdida de la conciencia o fiebre persistente que no responde a tratamientos previos. El centro de salud recomendó a la ciudadanía considerar alternativas en el sistema de salud, como la consulta prioritaria o la consulta externa a través de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), para atenciones leves o controles médicos.

El servicio de urgencias alcanzó una saturación del 651%, superando su capacidad operativa habitual. - crédito EFE/Fernando Bizerra Jr. (Referencia)
El servicio de urgencias alcanzó una saturación del 651%, superando su capacidad operativa habitual. - crédito EFE/Fernando Bizerra Jr. (Referencia)

Llamado a la corresponsabilidad y rutas alternativas

En el comunicado del 21 de abril, el hospital recordó a la comunidad que el sistema de salud dispone de rutas diferenciadas para cada tipo de necesidad. La consulta prioritaria, gestionada con la EPS, está indicada ante malestares generales que no empeoran rápidamente, infecciones respiratorias leves o fiebre persistente por más de 48 horas. Por su parte, la consulta externa se recomienda para controles médicos periódicos, seguimiento de tratamientos, renovación de fórmulas o resolución de dudas sobre el estado de salud.

El servicio de urgencias debe reservarse para situaciones graves que ponen en riesgo la vida o la integridad del paciente, como subraya la advertencia institucional. El hospital agradeció la comprensión de la comunidad y reiteró su compromiso con una atención segura, humana y oportuna.

El Banco de la República advierte sobre incremento de billetes falsos en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney
El sistema de salud enfrenta una deuda multimillonaria de las EPS, lo que agrava la presión sobre la red hospitalaria. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

Crisis financiera del sistema de salud: deuda de las EPS supera los $25 billones

La declaración de emergencia funcional en el Hospital Universitario San Ignacio coincide con la publicación de un informe por parte de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), que reveló según Blu Radio, que la deuda de las EPS con el sector hospitalario ascendía a $25,7 billones a diciembre de 2025. Este monto representa un incremento de $1,7 billones en solo seis meses, según la ACHC.

El informe identificó a Nueva EPS, Coosalud, Sanitas y Famisanar como las entidades que concentran la mayor parte de estas obligaciones. Asimismo, se indicó que las EPS intervenidas reúnen cerca del 70% de la deuda total del sistema, lo que pone en evidencia la presión financiera que enfrentan los hospitales del país y su impacto en la prestación de servicios.

El HUSI explicó la situación y reiteró que la atención se prioriza mediante el sistema de triaje según la gravedad de los pacientes. - crédito Hospital Universitario San Ignacio
El HUSI explicó la situación y reiteró que la atención se prioriza mediante el sistema de triaje según la gravedad de los pacientes. - crédito Hospital Universitario San Ignacio

Reconocimiento académico y proyección internacional del hospital

En medio de la crisis asistencial, el Hospital Universitario San Ignacio recibió en marzo la renovación de su reconocimiento como hospital universitario por un periodo de siete años. La decisión, adoptada por la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social junto con el Ministerio de Educación Nacional, amplía la acreditación a dos de sus unidades estratégicas: el Centro de Atención Integral en Cuidados Paliativos y el Centro de Memoria y Cognición Intellectus.

Esta renovación reafirma al Hospital Universitario San Ignacio como una de las 32 instituciones del país que integran la atención en salud con la docencia y la investigación, en cumplimiento de los estándares de la Ley 1438. “Aquí la docencia no es un componente adicional, es parte de la esencia misma del servicio”, expresó Reinaldo Grueso, director general del hospital según El Tiempo.

Por su parte, Paola García, directora de Educación, enfatizó la responsabilidad de formar profesionales capaces de transformar lo aprendido en soluciones concretas para el sistema de salud colombiano. Cerca de mil estudiantes de pregrado y posgrado realizan su formación en el hospital, que también recibe profesionales en formación de distintos países de América Latina y Europa.

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