Concierto de J Balvin en Cartagena cambió de fecha: un partido del Junior obligó a la modificación

Los organizadores de la gira de J Balvin anunciaron un cambio en el itinerario del artista que iba a presentarse en Cartagena, en mayo - crédito @jbalvin/IG

Luego de sus dos fechas en Medellín y Bogotá a finales de 2025, J Balvin anunció la realización de la gira Ciudad Primavera, con la que confirmó una serie de conciertos en más ciudades del país entre marzo y mayo del presente año, todas ellas en estadios.

A esto se suma el anuncio de su proyecto colaborativo con Ryan Castro, Omertá, del que ya se presentaron los sencillos Tonto y Pal Agua que alcanzaron amplia difusión en redes sociales durante las últimas semanas.

Esta serie de presentaciones vienen cosechando un éxito rotundo en cada parada. No obstante, una de las fechas más esperadas de la gira en Cartagena, tuvo que ser pospuesta.

La noticia la dio a conocer Diomar Garcia Eventos, responsable de la realización de la gira del cantante, anunciando en un comunicado que la fecha prevista para realizarse en el estadio Jaime Morón de la Heróica el 9 de mayo, se corrió para el 6 de junio de 2026.

El partido de Junior ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores obligó a aplazar la fecha de J Balvin en Cartagena - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El motivo de la reprogramación se relacionó con cuestiones logísticas debido al partido que jugará Junior de Barranquilla ante Cerro Porteño, el día 7 de mayo por la fase de grupos de la Copa Libertadores, en el mismo recinto.

Los organizadores explicaron que la preparación del escenario para el concierto de J Balvin requiere al menos cinco días de montaje técnico, lo que imposibilita la realización del espectáculo en la fecha original y derivó en su reprogramación.

Las entradas adquiridas previamente continúan vigentes para la nueva fecha, manteniendo las mismas condiciones de compra. La organización precisó que quienes no puedan asistir a la nueva fecha podrán solicitar la devolución a través de la plataforma Tuboleta, siguiendo los plazos y condiciones establecidos por el operador.

“Esta situación responde estrictamente a razones logísticas y técnicas”, afirmó la organización, que agradeció la comprensión del público, aliados y asistentes.

El concierto de J Balvin en Cartagena fue reprogramado para el 6 de junio de 2026, manteniendo el estadio Jaime Morón como escenario - crédito @diomargarcia1/Instagram

Jessi Uribe se subió al escenario con J Balvin en Bucaramanga

Pese a los imprevistos, el Ciudad Primavera Tour no se detiene y dejó sensaciones intensas durante su paso por Bucaramanga el pasado 18 de abril en el estadio Américo Montanini, poniendo fin a una racha de diez años sin presentarse en la Ciudad de los Parques.

El protagonismo no solo estuvo en la derrama económica que representó el concierto que, de acuerdo con datos de Fenalco, osciló entre los 8.000 y 15.000 millones de pesos, además de generar una ocupación hotelera cercana al 70%, impulsada en gran parte por la llegada de visitantes de distintas regiones del país; sino en la oportunidad que dejó el cantante para que uno de los héroes locales compartiera tarima con él.

En esta ocasión, Balvin dejó uno de los momentos más significativos de la jornada al invitar a subirse con él a Jessi Uribe, uno de los mayores referentes del regional colombiano. Ambos artistas interpretaron a dúo Sigo Extrañándote en una reinterpretación orientada a la cumbia, concebida como un homenaje a la ciudad y bien referenciada por sus fans debido a que fue durante la grabación de su respectivo videoclip que conoció a su actual pareja y madre de su hijo Río, la modelo argentina Valentina Ferrer.

Jessi Uribe subió a la tarima para acompañar a J Balvin e interpretar dos de sus canciones - crédito cortesía Jaque

La presentación continuó con la aparición de un mariachi en tarima, con el que el artista bumangués interpretó Dulce Pecado y Coqueta, canciones que el público canto al unísono, reafirmando la fuerza de la música popular colombiana en un escenario de alcance global, así como la identificación del propio J Balvin con el género.

La gira continuará en mayo, con presentaciones en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla (1 de mayo), seguido de su paso por el Festival Vallenato (2 de mayo), cerrando con su visita a Cartagena en junio.