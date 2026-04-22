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“Le exigían cerca de un millón de pesos”: extorsión a docente obliga clases con vigilancia policial en Barranquilla

Amenazas a profesora generan presencia permanente de la Policía en colegio y alerta en el sector educativo

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Extorción | FOTO: Colprensa
FOTO: Colprensa

Una docente en Barranquilla denunció amenazas extorsivas que obligaron a reforzar la seguridad en su colegio. La situación llevó a implementar vigilancia policial permanente en la institución, según información obtenida por el texto original.

Las intimidaciones incluían exigencias económicas y amenazas contra su vida y la de su familia. El caso ha generado preocupación en la comunidad educativa.

Autoridades investigan el origen de las amenazas mientras docentes alertan aumento de estos hechos. El fenómeno estaría impactando cada vez más al sector educativo.

Vista panorámica de Barranquilla. Colprensa.
Vista panorámica de Barranquilla. Colprensa.

Amenazas que obligan presencia policial en colegio

La rutina académica en la Institución Educativa Distrital Betania Norte, en Barranquilla, se ha visto alterada tras la implementación de vigilancia policial permanente como medida de protección frente a amenazas extorsivas dirigidas a una docente del plantel.

La decisión fue adoptada para garantizar la seguridad de estudiantes, profesores y personal administrativo, en medio de un ambiente marcado por la incertidumbre y el temor dentro de la comunidad educativa.

Según información oficial del colegio, la profesora comenzó a recibir llamadas y mensajes intimidatorios en los que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su integridad ni la de su familia.

Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla custodian la vivienda donde fueron hallados sin vida los esposos - crédito red social Facebook
- crédito red social Facebook

“Le exigían el pago de una suma cercana al millón de pesos a cambio de no atentar contra su integridad ni la de su familia”, se detalla en el reporte del caso.

La situación no se limitó a una sola amenaza. Tras negarse a realizar el pago, las presiones aumentaron y los responsables incrementaron las sumas exigidas, intensificando el acoso contra la docente.

Ante este panorama, la profesora decidió acudir a las autoridades e instaurar la respectiva denuncia, activando los protocolos de protección y dando inicio a un proceso para salvaguardar su vida y la de sus allegados.

El caso ha generado preocupación entre padres de familia, quienes temen por la seguridad de sus hijos, así como entre docentes que deben continuar con sus labores en medio de un entorno de riesgo.

La extorsión, que tradicionalmente ha afectado sectores como el comercio, comienza a evidenciar un impacto creciente en el ámbito educativo, lo que enciende alertas sobre la expansión de este delito hacia nuevos escenarios.

Docentes en riesgo y llamado a medidas estructurales

El caso de la docente en Betania Norte no sería aislado. La Asociación de Educadores de Barranquilla ha advertido que los episodios de intimidación contra maestros han aumentado en los últimos meses, configurando un panorama preocupante para el sector.

Desde el gremio se señala que ejercer la docencia en determinadas zonas se está convirtiendo en una actividad de alto riesgo, especialmente en áreas donde operan estructuras criminales dedicadas a la extorsión.

El presidente de la organización ha cuestionado la capacidad de respuesta institucional frente a estos hechos, advirtiendo que la falta de acciones contundentes podría derivar en situaciones más graves.

Según Ávila, Al vincular cada tarjeta SIM a un número de identificación personal, como una cédula o pasaporte, se dificulta el uso fraudulento de tarjetas SIM para actividades ilegales - crédito Infobae Colombia
Desde el gremio se señala que ejercer la docencia en determinadas zonas se está convirtiendo en una actividad de alto riesgo, especialmente en áreas donde operan estructuras criminales dedicadas a la extorsión- crédito Infobae Colombia

Mientras tanto, la Policía Nacional ha reforzado su presencia en la institución educativa, con patrullajes constantes y acompañamiento durante la jornada escolar, como parte de las medidas adoptadas para contener el riesgo.

Las autoridades adelantan investigaciones para identificar a los responsables de las amenazas y establecer si estas hacen parte de redes criminales con presencia en la ciudad.

Aunque la vigilancia policial ha generado una sensación de seguridad temporal, la comunidad educativa insiste en la necesidad de implementar soluciones de fondo que garanticen la protección a largo plazo.

El impacto de esta situación ya se refleja en la dinámica escolar. Algunos padres han optado por no enviar a sus hijos a clases, mientras los docentes enfrentan el desafío de mantener la normalidad en medio de un ambiente de tensión.

Además de los riesgos para la integridad de las personas, este tipo de hechos afecta directamente el proceso educativo, ya que el aprendizaje se ve condicionado cuando el entorno está marcado por el miedo y la incertidumbre.

El caso también evidencia la evolución del delito de extorsión, que ha ampliado su alcance hacia sectores que antes no eran considerados objetivos principales, como el educativo.

Expertos en seguridad advierten que enfrentar este fenómeno requiere una estrategia integral que combine investigación, acción de las autoridades judiciales y medidas de prevención, junto con un acompañamiento constante a las víctimas.

La situación en Barranquilla reabre el debate sobre la seguridad en los entornos escolares y la necesidad de fortalecer las acciones para proteger a los docentes, quienes cumplen un papel fundamental en la formación de la sociedad.

Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad educativa continúa sus actividades bajo vigilancia, reflejando un escenario en el que la seguridad se ha convertido en una prioridad urgente dentro de las aulas.

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