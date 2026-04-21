Colombia

Ryan Castro lleva su ‘Sendé World Tour’ gratis a las comunas de Medellín con transmisión en vivo de su concierto

El cantante que se presentará el viernes 25 de abril en el estadio Atanasio Girardot, podrá ser visto en los barrios populares de la capital antioqueña de manera gratuita gracias a una alianza del artista con la Alcaldía

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El cantante anunció una alianza para llevar su presentación del 25 de abril a los barrios populares de la capital antioqueña - crédito cortesía Ryan Castro

Mientras la expectativa por el paso del Sendé World Tour por el estadio Atanasio Girardot de Medellín el próximo 25 de abril es total, el cantante Ryan Castro anunció que el concierto se transmitirá a las comunas de la capital antioqueña de manera completamente gratuita.

A través de su plataforma Medellín Music Lab, se realizará la transmisión en vivo del esperado concierto en patanlla gigante. La cita tendrá lugar en la Feria de Ganados, ubicada en la comuna 5 de Castilla, iniciando la transmisión a partir de las 3:00 p. m.

La transmisión del concierto de Ryan Castro incluirá presentaciones en vivo con artistas especialmente elegidos por el Medellin Music Lab - crédito cortesía Ryan Castro
La transmisión del concierto de Ryan Castro incluirá presentaciones en vivo con artistas especialmente elegidos por el Medellin Music Lab - crédito cortesía Ryan Castro

La iniciativa, que cuenta con financiamiento del Presupuesto Participativo de la zona, marca un hito para cientos de habitantes, quienes disfrutarán de un show masivo de acceso gratuito en su propio territorio.

“Hey, awo, toda la gente del norte, actívese, los del sur también, los que vienen con el metro 24 horas, vea, en la Feria de Ganado, evento gratis, con pantalla, sonido, artistas, pa’ que se parchen los que no pudieron comprar su boleta, pa’ que se parchen allá y vean el show de Ryan Castro. ¡Plow!", expresó el artista en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

La estrategia Seteos, plataforma desarrollada por Medellín Music Lab (MML), tiene como bandera la conexión directa entre artistas de renombre, público barrial y marcas, sin intermediarios comerciales ni barreras económicas. En ediciones previas, el formato reunió a más de 3.000 asistentes, convirtiéndose en un espacio de referencia para la música en vivo en Medellín.

Ricardo Jaramillo, encargado de la cartera, contó detalles de la transmisión en vivo del concierto de Ryan Castro en las comunas de Medellín - crédito Secretaría de la Juventud

“Nos tiene muy felices esta alianza con Ryan Castro, porque es la muestra que en Medellín Music Lab no solo formamos artistas, sino que llevamos eventos de talla mundial de manera gratuita a las comunas de la ciudad para que las personas puedan vivir esa experiencia, sobre todo quienes no tienen la oportunidad para costear una boleta”, manifestó el secretario de la Juventud, Ricardo Jaramillo. “Que un artista como Ryan Castro se sume a este proceso también habla de una ciudad que se está consolidando como una capital creativa y de entretenimiento”, añadió, reafirmando el compromiso de la actual administración “para que estas oportunidades sucedan cada vez más seguido”.

Además de la transmisión del concierto de Ryan Castro, los asistentes a la Feria de Ganados serán testigos de algunas presentaciones en vivo a cargo de Diego Herrán, Pau Vergara y Nney —todos provenientes de la incubadora de talentos MML x HYBE— tendrán su debut tras haber vencido en un proceso de formación de tres meses en la industria musical. Cada uno desarrolla una propuesta bien distinguida: Diego desarrolla una propuesta musical enfocada en corridos pop; Pau se destaca en el género guascatón; y Nney fusiona dancehall, reggae y salsa.

Ryan Castro fue invitado por Danny Ocean en “Desahógate”

Danny Ocean presentó su nuevo sencillo acompañado del colombiano como invitado - crédito WEA Latina

Mientras los preparativos se adelantan para poner a punto la escenografía en el Atanasio Girardot y se palpita la publicación en mayo de Omertá, su proyecto colaborativo con J Balvin, se publicó en plataformas digitales una nueva colaboración de Castro, esta vez como invitado del cantautor venezolano y tres veces nominado al Latin Grammy.

La pista, de acuerdo con lo expresado por el equipo de Danny Ocean, expande lo visto en su álbum Babylon Club (2025), apostando por una estética fresca y playera que fusiona ritmos bailables con una carga emocional más íntima.

El tema se desarrolla desde un lugar de apoyo y conexión genuina, con una letra que resalta la importancia de estar presente en los momentos difíciles, desahogarse sin miedo y, al mismo tiempo, abrazar el presente. La suma de Ryan Castro aporta una energía urbana que complementa la sensibilidad melódica del venezolano, logrando un balance entre lo romántico y lo festivo.

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