Los colombianos están cada vez más obesos: estas acciones pueden reducir los kilos de más

La obesidad es un problema de salud que requiere atención y cambios en la dieta y el estilo de vida para evitar consecuencias a largo plazo - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Colombia enfrenta un alarmante aumento en las cifras de obesidad en su población, según el Atlas Mundial de la Obesidad 2025. En el país, 26% de los adultos padece obesidad y más del 60% tiene sobrepeso, lo que llama la atención sobre los hábitos que están llevando los ciudadanos en las diferentes regiones del territorio nacional.

En medio de las alarmantes cifras, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó la obesidad como epidemia global, señalando que las tasas se han triplicado desde 1975 y proyectando que para 2030 habrá más de 1.130 millones de personas obesas en el mundo, así que es indispensable llevar a cabo acciones que permitan llevar un peso más saludable, mientras que todos sus órganos .

Tratar la obesidad como enfermedad crónica

La obesidad es reconocida como una enfermedad crónica, multifactorial y progresiva, asociada a más de 200 complicaciones médicas, como la diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, apnea del sueño y ciertos tipos de cáncer, según explicó el doctor Gilberto Jaramillo, coordinador de Gastroenterología de la Clínica del Occidente.

El especialista reiteró que su tratamiento a tiempo es indispensable para evitar peores consecuencias para la salud: “La obesidad no debe tratarse únicamente como un tema estético, es una enfermedad compleja que requiere un abordaje integral. El tratamiento debe incluir acompañamiento médico, nutricional, metabólico y psicológico para lograr resultados sostenibles en el tiempo”.

Los buenos hábitos deben enseñarse desde los primeros años de vida - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Estrategias de prevención y recomendaciones para evitar ganar peso de más

El doctor Néstor Fernando Fino, médico deportólogo de la Clínica del Occidente, se refirió al papel fundamental de la actividad física en la prevención y tratamiento de la obesidad, que cada vez toma más fuerza en el territorio nacional.

“El deporte es clave porque mejora la sensibilidad a la insulina, reduce el riesgo cardiovascular y crea un entorno metabólico más favorable. Después del tratamiento ayuda a mantener la pérdida de peso, mejora la composición corporal y aumenta la autoestima. Es un pilar tanto en la prevención como en el mantenimiento a largo plazo”, por lo que el experto no recomienda abandonarlo, aun cuando se alcanzó el peso deseado.

Además, debe tener en cuenta estas recomendaciones por parte de los especialistas:

Reducir porciones de algunos alimentos.

Evitar bebidas azucaradas.

No consumir alimentos ultraprocesados.

Priorizar alimentos naturales.

Realizar entre 3 y 5 horas semanales de actividad física.

Dormir entre 7 y 9 horas diarias.

Disminuir el estrés.

El acompañamiento profesional multidisciplinario es considerado esencial para diseñar planes personalizados y prevenir recaídas, según indicó Fino, lo que reitera la importancia de visitar a un profesional para que se encargue de realizar el acompañamiento en todo el proceso.

Hacer ejercicio es indispensable para mejorar su salud y tener resultados más rápidos - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Aunque en Colombia existen programas especializados en obesidad, la mayoría se han centrado en la cirugía bariátrica, por lo que la Clínica del Occidente busca evolucionar hacia modelos modernos de medicina metabólica integral, ampliando la capacidad de respuesta ante esta problemática y ofreciendo un manejo más global de una enfermedad crónica que crece tanto en el país como a nivel internacional.

Así, el aumento de las cifras de personas con obesidad en Colombia llevó a que las autoridades sanitarias adelantaran acciones como la apertura de la Clínica de la Obesidad en Bogotá, un servicio especializado que funcionará bajo un modelo multidisciplinario, integrando gastroenterología, nutrición clínica, psicología, cirugía bariátrica, actividad física y medicina interna.

Acompañar su proceso con un especialista es indispensable para tener buenos resultados - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El objetivo de este centro médico es ofrecer tratamientos personalizados, incorporando terapias farmacológicas de última generación, procedimientos endoscópicos mínimamente invasivos y seguimiento estructurado para prevenir la reganancia de peso, sin necesidad de recurrir a cirugías estéticas, puesto que este tipo de procedimientos podrían generar un efecto rebote en dado caso de que el paciente siga con malos hábitos de vida.