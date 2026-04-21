Wolverhampton habría tomado decisión con Yerson Mosquera tras descender en Premier League: esto pasaría con el defensor

Yerson Mosquera no pudo evitar el descenso del Wolverhampton en la Premier League, siendo un duro golpe en su carrera - crédito Chris Radburn/REUTERS

El Wolverhampton se convirtió en el primer equipo descendido en la Premier League en la temporada 2025/2026, luego de que los últimos resultados lo condenaran en los últimos tres puestos y con cinco fechas para terminar, siendo un golpe fuerte para la institución y los aficionados.

Yerson Mosquera es uno de los damnificados por ser relegado a la segunda división inglesa, pues al ser un defensor de la selección Colombia y con experiencia internacional, no se sabe con exactitud cuál será su futuro porque, por ahora, no es claro si seguirá o no en el club.

De cara a las últimas fechas en la Premier League, los Wolves analizarán la plantilla, negociarán con aquellos jugadores con los que quieren pelear en Championship en la próxima temporada y los que saldrán en el mercado de fichajes, ahí es donde entra el nombre del cafetero.

“Se ha acordado con el círculo de Yerson Mosquera”

El defensor central es uno de los jugadores más importantes en el equipo inglés, volvió de una dura lesión y no fue suficiente su rendimiento para que el equipo siguiera en la Premier League, sufriendo desde ahora en la segunda división durante un año, por lo menos.

Según el periodista Felipe Sierra, en su cuenta de Instagram, Wolverhampton y Yerson Mosquera acordaron su venta en el próximo mercado de fichajes, debido a que el club descendió de categoría y ese dinero sería de gran ayuda para el armado de la plantilla con el nuevo proyecto.

Yerson Mosquera buscaría un nuevo equipo en el próximo mercado de fichajes en el verano de 2026 - crédito @psierrar/Instagram

“Tras configurarse el descenso de Wolves, el equipo que deja la Premier League ha acordado con el círculo de Yerson Mosquera, que el colombiano se vaya vendido en el mercado de verano“, fue lo que escribió el comunicador en sus redes sociales el martes 21 de abril.

El medio Estadio Nuevo complementó lo que Sierra mencionó en su cuenta personal: “Con la pérdida de categoría, la prioridad ahora es ajustar la estructura económica y deportiva del equipo. En ese contexto, la venta de Mosquera aparece como una de las medidas ya acordadas para aliviar la carga financiera del club y reorganizar la plantilla de cara a la Championship“.

Yerson Mosquera disputó 27 partidos con el Wolverhampton en la temporada, 20 como titular - crédito Ian Walton/REUTERS

La plataforma especializada Transfermarkt señaló que el valor de Yerson Mosquera en el mercado de fichajes es de 12 millones de euros, que viene subiendo por sus presentaciones en la Premier League y el club pediría más dinero para una venta en los próximos meses.

“Les gustaría que algunos jugadores clave se quedaran”

Aunque parecería una opción ideal para el club obtener una buena cantidad de dinero por el defensor colombiano, al ser un hombre que tiene opción de disputar el Mundial 2026, existe otra versión que apunta a un plan contrario a lo dicho por Felipe Sierra en sus redes sociales.

El portal británico The Athletic señaló que Yerson Mosquera es uno de los jugadores que Wolverhampton quiere mantener para disputar la segunda división: “Más allá de los nombres que con seguridad o con probabilidades de marcharse, a los Wolves les gustaría que algunos jugadores clave se quedaran y formaran el núcleo de una plantilla renovada”

Wolverhampton negociaría con Yerson Mosquera para seguir en el club, aunque probablemente le lleguen ofertas de otros equipos en Europa - crédito Matthew Childs/Action Images vía Reuters

“Entre ellos se encuentran los defensores Yerson Mosquera, Santiago Bueno, Krejci, Toti Gomes, los laterales Hugo Bueno y Pedro Lima, el lateral Rodrigo Gomes y el centrocampista Jean-Ricner Bellegarde”, informó el medio, con respecto a los futbolistas con quienes se negociaría su continuidad.

Dicha página británica añadió que “los Wolves creen tener posibilidades reales de retener a cada uno de ellos, pero también son conscientes de que podrían recibir ofertas difíciles de rechazar, sobre todo si los jugadores expresan su deseo de marcharse. Las probabilidades de que el club consiga retener a todos los jugadores que quiere son escasas”.