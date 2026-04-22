Colombia

Superintendencia de Salud confirmó que sí dejará la administración de la EPS Coosalud, pero no sabe a quién entregársela

La entidad inició los trámites para hacer la transición y presentó un recurso de aclaración para establecer qué persona debe asumir la recepción formal de la entidad promotora de salud

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La Supersalud aclaró que ya llevó a cabo una reunión para establecer un plan de trabajo que permita preparar una transición organizada de la administración de la EPS - crédito @Supersalud/X

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) se pronunció sobre la decisión emitida por el Tribunal de Bolívar el 14 de abril de 2026 de suspender provisionalmente la intervención impuesta sobre la EPS Coosalud en noviembre de 2024.

De acuerdo con el superintendente Nacional de Salud (e) Jaime Hernán Urrego Rodríguez, el fallo obliga a la entidad a organizar una transición responsable de la administración de la EPS, garantizando la seguridad de la atención médica para más de tres millones de afiliados en 25 departamentos.

En ese sentido, luego de que el Tribunal de Bolívar ordenara la suspensión provisional de la intervención, la superintendencia citó a una reunión con la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el gerente interventor y un equipo de trabajo, para adelantar la entrega de la administración de la entidad promotora de salud.

La EPS Coosalud está intervenida desde noviembre de 2024 - crédito EPS Coosalud
La EPS Coosalud está intervenida desde noviembre de 2024 - crédito EPS Coosalud

“La superintendencia está en toda la disposición y obligación de acatar el fallo judicial. Para ello se citó una reunión (...) con el fin de realizar un plan de trabajo que permita preparar toda la información que se requiere para hacer una entrega ordenada, responsable y completa a quien corresponda”, detalló el superintendente encargado.

De igual manera, presentó ante el Tribunal de Cartagena un recurso de aclaración para establecer quién debe asumir la recepción formal de la EPS, teniendo en cuenta que se debe proteger a los usuarios y el presupuesto de $3,5 billones, aproximadamente, que maneja la entidad.

De forma paralela, radicó una apelación al auto emitido por el alto tribunal el 14 de abril. Sin embargo, el superintendente (e) aclaró que, independientemente del recurso que se presentó, la entidad continúa llevando a cabo los preparativos para organizar la eventual entrega de la administración de la EPS cuando se defina la figura será la encargada de recibirla.

La EPS Coosalud tiene más de tres millones de afiliados y un presupuesto de $3,5 billones - crédito Colprensa
La EPS Coosalud tiene más de tres millones de afiliados y un presupuesto de $3,5 billones - crédito Colprensa

Esto, sin perjuicio de continuar aceleradamente en la preparación del proceso que ya hemos señalado, de tal manera que lo que prime aquí es la seguridad y la garantía del derecho fundamental a la salud de todos los afiliados y afiliadas de Coosalud, para que en el transcurso del tiempo más rápido y cuando tengamos claro esta figura legitimada de a quién se entrega la EPS, esta superintendencia por supuesto que procederá en esa dirección”, precisó.

El funcionario enfatizó que todos estos procesos se están realizando de la mano con la Superintendencia de Economía Solidaria (Supersolidaria), debido a que la mayoría de las acciones de la EPS son propiedad de la Cooperativa Coosalud. “Con el fin de que todo el proceso esté integrado y termine en un buen desenlace que garantice el derecho fundamental a la salud, venimos haciendo este proceso de coordinación”, detalló Urrego Rodríguez.

Por su parte, la Supersolidaria desmintió rumores de posibles trabas por parte del Gobierno nacional para entregar la EPS Coosalud. De acuerdo con la explicación que dio sobre la situación actual de la entidad promotora de salud, la Cooperativa Coosalud, integrada por 4.000 asociados, es dueña de la EPS (94% de las acciones), lo que quiere decir que es falso afirmar que solo una persona es propietaria de la entidad.

La Supersolidaria explicó que la Cooperativa Coosalud es dueña de casi todas las acciones de la EPS Coosalud y que la junta directiva debe elegir un representante legal que reciba la administración - crédito @supersolidaria_/X

Ahora bien, personas que no ostentan la legitimidad para recibir la administración de la EPS se han presentado para reclamarla. “No hay un documento expreso formal de la asamblea de accionistas que diga que el señor Jaime González (exgerente) es el representante legal de la EPS Coosalud, así como tampoco hay un certificado de la Cámara de Comercio de Cartagena que diga que el señor Jaime González es el representante legal de la EPS Coosalud”, aclaró la Supersolidaria.

Entonces, es necesario que la junta directiva de la EPS se reúna y elija la representación legal de la entidad promotora de salud, para que esta persona se encargue de recibir la administración de la misma.

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