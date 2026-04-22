Colombia

Integrantes de la Minga Indígena ingresaron por la fuerza al Ministerio de Relaciones Exteriores

El episodio de violencia provocó tensión y desató la inquietud entre los trabajadores que se encontraban en el edificio, pues vivieron momentos de incertidumbre por lo que estaba ocurriendo en las puertas del recinto

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Una multitud de personas identificadas empujó y abrió las puertas del edificio tras un plantón en la tarde del martes - crédito @XPost1A / X

Integrantes de la Minga Indígena protagonizaron un ingreso forzado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la tarde del 21 de abril de 2026. De acuerdo con información preliminar, algunos funcionarios de la Cancillería se encontraban al interior del edificio en el momento de los hechos.

El hecho se desató después de una protesta en la que participantes de la Minga Indígena realizaron un plantón frente a la sede de la entidad. Más tarde, ingresaron por la fuerza al inmueble, hecho que despertó inquietud sobre la seguridad institucional y desató todo un debate a través de las plataformas digitales.

Cabe mencionar que la concentración indígena se estableció en los alrededores del Ministerio desde horas de la tarde y tras pasar varias horas frente a la entrada principal, los manifestantes superaron los accesos y consiguieron ingresar en el edificio mientras los empleados permanecían dentro.

Esta situación generó alerta por las posibles consecuencias para quienes se encontraban trabajando. Aunque hasta el momento no se han reportado heridos por la situación.

Guardia Indígena no ha logrado reunirse con el presidente Petro y anunciaron que permanecerán en Bogotá hasta que eso ocurra - crédito Colprensa
El plantón de manifestantes en el exterior terminó en la irrupción al edificio - crédito Colprensa

A medida que avanzaba la tarde, la cercanía a la puerta principal creó un ambiente tenso. Finalmente, la protesta culminó con el ingreso forzado al edificio por parte de los manifestantes.

Funcionarios en el interior del Ministerio tras los hechos

Dos trabajadoras intentaron salir, pero los indígenas no lo permitieron y terminaron intentando ingresar a la Cancillería detrás de ellas. Hasta el momento, no hay confirmación de afectaciones directas al personal, aunque la presencia de los manifestantes incrementó la preocupación entre los trabajadores.

La ocupación a la fuerza provocó alerta sobre la seguridad de las personas dentro de las instalaciones, debido a que en los videos difundidos en redes sociales se observa a integrantes de la Minga Indígena golpeando la puerta principal, hecho que reflejó la presión ejercida durante los momentos más críticos de la protesta.

La movilización incluirá a pueblos indígenas de 27 municipios del Valle del Cauca - crédito Colprensa
La movilización está relacionada con una presunta afectación en su territorio por resoluciones de la Agencia Nacional de Tierras - crédito Colprensa

¿Por qué la Minga protesta en Bogotá?

Cerca de 800 indígenas Misak llegaron a Bogotá para exigir la anulación de resoluciones de la Agencia Nacional de Tierras, que, según denuncian, provocaron la pérdida de 9.600 hectáreas de territorio del pueblo originario de Silvia, Cauca.

La protesta tiene como objetivo que el Gobierno nacional reconozca la escritura 1149 de 1966, documento que, según Esteban Ussa, vicegobernador del Cabildo Indígena de Guambía, legaliza la propiedad ancestral. El ciudadano afirma que las resoluciones expedidas entre 2023 y 2024 por la Agencia Nacional de Tierras han vulnerado este título de propiedad.

El liderazgo Misak sostiene que la expedición de estas medidas ha provocado falta de acuerdos no solo a nivel interno, sino con comunidades vecinas, en particular con el pueblo nasa de Pitayó, dijo citado por la emisora Caracol Radio.

Cabe mencionar que los manifestantes advirtieron que permanecerán en la ciudad hasta recibir respuesta a sus demandas. Entre las principales solicitudes está la revocatoria de las resoluciones mencionadas y el reconocimiento efectivo de los derechos del Cabildo Indígena de Guambía sobre las tierras en disputa.

Minga exige tierras y educación en sus reclamos el Gobierno nacional - crédito Colprensa
Minga exige respuestas del Gobierno nacional - crédito Colprensa

Cabe mencionar que en la mañana del martes 21 de abril se reportaron algunos problemas de movilidad en la capital del país por el masivo ingreso de la comunidad de nativos, aunque no hubo desordenes hasta que cayó la tarde, en el momento en el que los integrantes de la Minga decidieron ingresar por la fuerza a la sede de la entidad con el fin de llamar la atención de los funcionarios y pedir así la atención requerida para su territorio, lo que desató una amplia discusión a través de las redes sociales sobre el tratamiento a estos pueblos y hasta qué punto está permitido ocasionar este tipo de situaciones que preocupan a los trabajadores y la ciudadanía en general.

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