Sebastián Yatra en Bogotá: este sería el ‘setlist’ del artista en el Movistar Arena

Sebastián Yatra anuncia su regreso a Colombia con el Entre Tanta Gente Tour y presenta su nueva propuesta artística en Bogotá - crédito cortesía Bizarro

Después de presentarse en Montevideo y Buenos Aires como parte de su gira por Latinoamérica, Sebastián Yatra alista su regreso a Colombia con el Entre Tanta Gente Tour. El concierto está previsto para el sábado 25 de abril en Bogotá y ya está por colgar el cartel de “sold out”.

Esta nueva gira representa un cambio en la propuesta del artista. Más allá de repasar sus éxitos, el antioqueño busca construir una experiencia más cercana con el público, otorgándole un rol fundamental en cada presentación. Es así que las primeras fechas de la gira han estado marcadas por espacios de intimidad, momentos reflexivos y un enfoque escénico que integra lo musical con lo emocional.

Una prueba de ello se vivió con el arranque de la gira en Argentina, donde el artista mantuvo una interacción constante con los asistentes, sumando versiones acústicas de temas como Cómo mirarte y Devuélveme el corazón, además de interpretaciones energéticas de canciones como Tacones rojos y Traicionera, definiendo el carácter de la nueva etapa en los shows del artista.

Durante sus recientes shows en Buenos Aires y Montevideo, Yatra sorprendió con versiones acústicas y destacadas interacciones con el público latinoamericano - crédito cortesía Bizarro

Bogotá representa para Yatra un escenario de especial relevancia, marcando la oportunidad de plasmar esa nueva manera de entender la conexión con el público ante su gente, la misma que lo ha acompañado desde sus inicios.

La visita de Yatra coincide con un periodo de expansión internacional, ya que también confirmó su participación en el programa estadounidense Austin City Limits el próximo 22 de junio, lo que refuerza su alcance fuera de América Latina, que ya se complementa con sus apariciones en Broadway en el musical Chicago, en 2024.

Todo lo anterior parece ir a tono con la línea más introspectiva de su más reciente LP Milagro, publicado el 16 de mayo de 2025 en Universal Music Latino.

El nuevo álbum 'Milagro', lanzado por Yatra en mayo de 2025, transmite historias personales y busca lograr una profunda conexión con los oyentes - crédito cortesía Bizarro

En esta producción, la cuarta de su carrera, el cantante se propuso que cada una de las 17 canciones representa un milagro particular: Energía Bacana evoca recuerdos, 2 AM simboliza la libertad, Vagabundo invita a la danza, Lienzo despierta la imaginación, Una noche sin pensar explora la complicidad, y Disco rayado aborda el apego a una relación que ya terminó para la otra persona. El objetivo, según expresó el cantante, es transmitir historias profundas y lograr una conexión genuina con los oyentes.

“He experimentado esta emoción en mis otros álbumes también, ya que expresan dónde estoy en mi vida en ese momento. Sin embargo, en este momento, esta emoción se siente particularmente fuerte” declaró Yatra a Billboard. “En mis álbumes anteriores, era una persona que buscaba muchas cosas, como la felicidad, que parecía un objetivo lejano. Hoy, siento que he descubierto todo lo que podría pedir en la vida, y encontré esa perspectiva a una edad bastante temprana”.

El título del álbum surge de una frase de su hermano, el escritor Andrés Obando Giraldo: “La vida te niega los milagros hasta que te das cuenta de que todo es un milagro”. Yatra interpretó esta idea como una señal para confirmar el nombre del proyecto.

“Encontré que esta definición de milagro era diferente de lo que había encontrado antes. Sugiere que un milagro puede ser algo tan simple como ver las cosas desde una perspectiva diferente”, explicó Yatra en charla con Billboard. “Mi naturaleza, las primeras cosas que siempre me vienen, son cosas muy sentidas; eso es lo que más escucho. Pero eso no significa que solo porque es lo que más escucho, no disfrute de las fiestas y también me guste organizar y crear canciones para esos momentos, para ese tipo de sensación. Milagro se inclina más hacia esa experiencia celestial, desde las baladas y letras hasta esas melodías que te dan esperanza. Pero también hay algunas canciones como Vagabundo, que es felicidad pura”.

A continuación, el posible setlist de Sebastián Yatra en el Movistar Arena de Bogotá:

Lienzo

Tacones rojos

Una noche sin pensar

Ojos marrones (Lasso cover)

Sutra

Traicionera

La fkn vibra

Suena el dembow (Joey Montana cover)

Pareja del año

Un año

No hay nadie más

Cristina

Devuélveme el corazón

Cómo mirarte

La pelirroja

A dónde van

Canción para regresar

Por fin te encontré (Cali y El Dandee cover)

Por perro

Ya no tiene novio

Energía bacana

Chica ideal

2AM

Robarte un beso (Carlos Vives cover)

Cucaracheo

Vagabundo