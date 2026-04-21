Luis Javier Suárez sufre con el Sporting de Lisboa en el final de temporada: su técnico explicó la razón

Luis Javier Suárez empezó a sufrir una racha sin goles con el Sporting de Lisboa, justo en la pelea por el título en Portugal - crédito Pedro Nunes/REUTERS

El Sporting de Lisboa se ha apoyado mucho en Luis Javier Suárez a lo largo de la temporada 2025/2026, pues sus goles permitieron que el club pelee en la Primeira Liga, la Copa de Portugal y llegar a cuartos de final en la Champions League, una de las mejores campañas del club en los últimos años.

Sin embargo, el colombiano no estaría en su mejor momento con los portugueses, lo que generó preocupación en el cuerpo técnico de cara a la recta final de la liga local, pues se encuentra en una dura batalla con el Porto y el Benfica por el trofeo, así como en las semifinales de la copa doméstica.

Suárez también es una pieza determinante para la selección Colombia que, pese a la mala presentación en los amistosos frente a Francia y Croacia, el técnico Néstor Lorenzo lo tiene entre sus favoritos para el Mundial 2026 y lo quiere en las mejores condiciones para la etapa final de preparación en mayo.

¿Qué pasó con Luis Javier Suárez?

En rueda de prensa, el técnico del Sporting de Lisboa, Rui Borges, explicó la razón por la que el delantero colombiano bajó su rendimiento en los últimos compromisos, prueba de ello fueron las oportunidades desperdiciadas en la serie frente al Arsenal en la Champions League.

“Es claramente uno de los que está en sobrecarga. Ha sido surrealista lo que ha hecho, toda su entrega, lo que intenta hacer. Está perdiendo algunas cosas y lo notamos, es evidente.Pero no deja de ser un jugador importante”, dijo el entrenador, añadiendo que el cafetero tendrá “menos oportunidades en algunos partidos, por la exigencia y el cansancio”, así que ahora “tiene que concentrarse y aprovecharlas”.

El técnico Rui Borges anunció que Luis Javier Suárez tiene sobrecarga y le bajará el ritmo para los próximos partidos - crédito Peter Cziborra/Action Images vía Reuters

Borges destacó el esfuerzo del colombiano a lo largo de la temporada: “Lo ha dado todo por el equipo, ha trabajado muchísimo, se ha sacrificado, solo hay que elogiar eso. Él sabe la confianza que todos tenemos en él, se ha ganado ese reconocimiento por méritos propios”.

Luis Javier Suárez ha disputado 46 partidos con el Sporting de Lisboa en menos de un año, 41 en condición de titular, y solo se perdió tres juegos, dos por liga y uno en la Allianz Cup, lo que demuestra el desgaste del jugador en lo que va de la temporada 2025/2026.

Luis Javier Suárez suma 33 goles en 46 partidos con el Sporting de Lisboa en la temporada - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Por el momento, se prevé que el cafetero no sea titular en las semifinales de la Copa de Portugal frente al Porto, líder de la Primeira Liga, cuyo duelo de vuelta será el 22 de abril y con ventaja para la escuadra de Lisboa por 1-0, aunque dependerá del entrenador si lo mantiene en el banco durante un compromiso de alta importancia.

Lo que sigue para el Sporting

Aunque el entrenador afirmó que es probable que su goleador no sume los mismos minutos de antes, producto del desgaste de la temporada, sí lo va a necesitar mucho para la recta final de la campaña en la Primeira Liga y la Copa de Portugal, ya que en ambas pelea por el título.

Para empezar, en la liga local le quedan cinco partidos para recortarle ventaja al líder Porto, que suma 79 puntos, el segundo es Benfica con 72 unidades y el tercero es el cuadro de Lisboa con 71, con un encuentro menos y la esperanza de salir campeón por tercera ocasión seguida.

Porto es el rival a vencer por el Sporting de Lisboa en su camino en la Primeira Liga y la Copa de Portugal - crédito Rita Franca/REUTERS

Sporting también tiene la serie en semifinales de la Copa de Portugal, en la que va ganando por 1-0 sobre el Porto y la vuelta es el 22 de abril, en el estadio do Dragao, y el rival saldrá del vencedor en la otra llave entre el Torrense y el AD Fafe, dos de las sorpresas del certamen.