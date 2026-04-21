Samuel Martínez despierta el interés de un grande de Alemania: es comparado con Kaká

Al mediocampista colombiano, Samuel Martínez, ya lo comparan con el ganador de un Balón de Oro: Ricardo Kaká de Brasil - crédito EFE/Conmebol

El nombre de Samuel Martínez empezó a tomar fuerza en el fútbol internacional y no es casualidad. El joven volante creativo de la selección Colombia sub-17 ha despertado el interés de varios gigantes europeos, pero hay uno que parece haber dado un paso al frente: Bayern Múnich.

Desde Alemania, incluso, ya se atreven a hacer una comparación que eleva aún más las expectativas: lo ven con características similares a Kaká, una de las grandes leyendas del fútbol brasileño.

De acuerdo con el reporte del medio alemán TZ, dentro del entorno del Bayern destacan en Martínez cualidades muy específicas que justifican esa comparación: su elegancia en el juego, capacidad para el regate, aceleración en espacios cortos y olfato ofensivo, rasgos que marcaron la carrera de Kaká en su mejor momento.

Samuel Martínez llegó a Atlético Nacional cuando tenía 15 años, desde la escuela de formación Tuluá Talentos GV - crédito Atlético Nacional

¿Por qué Bayern Múnich se interesó en Samuel Martínez?

Y es que el interés del club bávaro no surge de la nada. Martínez fue una de las grandes figuras del Sudamericano Sub-17, dio dos asistencias, una de esas para el primer gol del partido en la final ante Argentina. Ese escaparate internacional fue suficiente para que equipos como Arsenal, Tottenham, Liverpool, Chelsea y Borussia Dortmund también lo incluyeran en su radar.

Otro factor que juega a favor del Bayern es el contexto reciente con los futbolistas colombianos. El impacto de Luis Díaz en el equipo alemán ha sido notable, tanto en lo deportivo como en lo comercial, lo que ha reforzado la confianza del club en el talento proveniente de Colombia.

¿Qué destacan de Samuel Martínez en Europa?

A nivel técnico, quienes lo han seguido de cerca coinciden en que Martínez es un volante moderno. Tiene visión de juego, capacidad para romper líneas, como lo hizo en la asistencia ante Argentina y una interesante mezcla entre creatividad y llegada al área. Además, su contextura física, cercana al 1,84 m de estatura, le da una ventaja adicional para competir en el fútbol europeo, aunque todavía tiene margen de desarrollo en ese aspecto.

No obstante, su fichaje no sería inmediato. Las normas de la FIFA impiden transferencias internacionales de menores de edad, por lo que cualquier operación tendría que esperar. Esto obliga a los clubes interesados a trabajar desde ya en acuerdos a futuro, asegurando una posición privilegiada cuando el jugador cumpla la edad reglamentaria.

Ricardo Kaká es un exfutbolista brasileño de exitoso paso por clubes como Sao Pablo, Milán y Real Madrid. Ganó el Balón de Oro en el año 2007 jugando en el equipo italiano - crédito EFE

¿Quién es Kaká, el jugador con el que comparan a Samuel Martínez?

Kaká, cuyo nombre completo es Ricardo Izecson dos Santos Leite, es considerado uno de los futbolistas más elegantes y determinantes de su generación. Nacido en Brasil, jugó como mediocampista ofensivo y marcó una época por su estilo de juego basado en la conducción limpia, velocidad con balón y una capacidad notable para llegar al gol desde segunda línea.

Su mejor versión se vio en el AC Milan, donde fue el líder de un equipo que conquistó la UEFA Champions League en 2007. Ese mismo año alcanzó el punto más alto de su carrera al ganar el Balón de Oro, superando a figuras como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en una época donde ambos comenzaban a dominar el fútbol mundial.

Además del Balón de Oro, Ricardo Kaká ganó la UEFA Champions League en la temporada del año 2007. El exfutbolista brasileño fue la gran figura del equipo - crédito EFE

Con la selección de Brasil también dejó huella, siendo parte del equipo que ganó la Copa Mundial de la FIFA 2002, aunque en ese torneo tuvo un rol secundario. A lo largo de su carrera internacional, se consolidó como uno de los referentes ofensivos de su país.

Kaká también jugó en el Real Madrid, en un traspaso que en su momento fue uno de los más costosos de la historia. Aunque las lesiones le impidieron mantener la regularidad que tuvo en Italia, su talento nunca estuvo en discusión. Posteriormente, tuvo etapas en el Orlando City SC y regresó brevemente al Milan antes de retirarse.