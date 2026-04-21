‘Yo me llamo’: nació la hija de los imitadores de Gloria Trevi y Luis Alfonso, lo confirmaron con tierno video

El video muestra a la hija de la pareja conformada por la imitadora de Gloria Trevi y el doble de Luis Alfonso - crédito Yuli Sánchez / Instagram

En la mañana del 21 de abril de 2026, los seguidores de Yuli Sánchez y César Jesús Narváez, conocidos por su participación en el programa Yo me llamo como imitadores de Gloria Trevi y Luis Alfonso, respectivamente, sorprendieron con la publicación del primer video de su hija recién nacida, lo que generó una oleada de reacciones y felicitaciones por parte de los fans.

El video, que fue subido en el perfil de Instagram de Yuli, muestra por primera vez a Miranda Isabel, la hija de la pareja que se conoció en el concurso musical, emocionando a los seguidores de los artistas que estaban atentos a sus publicaciones tras la confirmación del embarazo en agosto de 2025.

La noticia del nacimiento fue divulgada a través de una historia en la que, sin mostrar el rostro de la niña, aparece la madre sosteniendo la mano de Miranda Isabel, lo que fue suficiente para despertar comentarios y mensajes positivos de admiradores y seguidores del programa.

La pareja demostró que quería construir un futuro y, efectivamente, no solo viven juntos, sino que tienen una hija - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Así nació la historia de amor tras ‘Yo me llamo’

La relación entre Sánchez y Narváez comenzó en la edición 2025 del concurso, donde coincidieron como imitadores de Gloria Trevi y Luis Alfonso. Al terminar con sus parejas anteriores, ambos decidieron iniciar una relación sentimental después de entablar una amistad en el programa.

Luego de consolidar la relación, la pareja apostó por mudarse a Bogotá para comenzar una vida juntos. En una entrevista de enero de 2026 con el programa La Red, señalaron: “Creo que tuvimos una conexión y empezamos a formar una familia sin perder tiempo”.

Cabe mencionar que Narváez ya había participado en la temporada 2023 como imitador de Elvis Crespo, donde conoció a su antigua novia, la imitadora de Shakira, con la que terminó durante las grabaciones de la última edición del concurso.

Por su parte, Sánchez sobresalió como una de las figuras más reconocidas por su disciplina y desempeño en escena, aunque a los televidentes les llamó la atención que también se separó de su esposo mientras hacía parte del rodaje.

Los imitadores de Gloria Trevi y Luis Alfonso en ‘Yo me llamo’ sorprendieron con el primer video de su recién nacida - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El nombre Miranda Isabel

El embarazo fue anunciado de manera oficial el 30 de agosto de 2025, después Sánchez compartió imágenes del proceso y detalles sobre la elección del nombre de la niña, asegurando que se llamaría Miranda Isabel.

A lo largo del embarazo, la intérprete respondió a mensajes sobre el sexo y el nombre de la bebé, generando cercanía con su audiencia, compartiendo las etapas más importantes de la espera y tanto Yuli como César resaltaron la ilusión compartida de formar una familia.

La pareja enfrentó fuertes rumores tras confirmarse su relación en el concurso

Antes de su relación con Yuli Sánchez, César Narváez mantuvo un romance público con la doble de Shakira durante dos años. El artista llegó a referirse a esa ruptura durante una presentación y habló sobre la desilusión y las expectativas fallidas con su excompañera.

La vida sentimental de Sánchez también fue motivo de conversaciones entre seguidores, que mencionaban su matrimonio anterior. La imitadora aclaró en redes sociales que la separación ocurrió mucho antes del inicio de su vínculo con Narváez, despejando especulaciones.

Los imitadores de Gloria Trevi y Luis Alfonso oficializaron su relación en las grabaciones de ‘Yo me llamo’ - crédito Caracol Televisión/Youtube

Entre tanto, los seguidores de Yo me llamo recuerdan que otras parejas del concurso, como la de los imitadores de Ángela Aguilar y Bob Marley, finalizaron tras su paso en el programa, por lo que la unión de Sánchez y Narváez es considerada por el público como una de las más sólidas del concurso.

Así, Miranda Isabel es la representación del amor de los dos talentosos artistas que eligieron avanzar juntos hacia la construcción de una familia y un hogar tras vivir dos relaciones largas que tuvieron su final en 2025.