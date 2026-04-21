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Jugador colombiano en la liga de Argentina sueña con ir al Mundial: “Si me toca voy a ser el hombre más feliz del mundo”

Un defensor central de 28 años, que nunca ha sido convocado por Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia, no pierde la fe en ir a la máxima cita orbital

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San Lorenzo vs Cuenca
Jhojan Romaña juega como defensor central en San Lorenzo de Almagro, Argentina. Tiene 28 años y ha jugado en la liga colombiana, paraguaya, estadounidense y ahora en la argentina - crédito @sudamericana/Instagram

El defensor colombiano Jhohan Romaña volvió a poner su nombre sobre la mesa de la selección Colombia con un mensaje claro, siente que ya hizo lo suficiente para recibir una oportunidad de ser convocado al equipo nacional. El central de San Lorenzo dejó ver su ilusión y una postura firme sobre su presente futbolístico.

Jhojan Romaña es defensor central de San Lorenzo de Almagro, Argentina y tiene 28 años. Expuso que no pierde la fe en ir a la máxima cita orbital, a pesar de nunca haber sido convocado - crédito Espn Argentina

Romaña reconoció que, hasta ahora, no ha sido tenido en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo, pero dejó claro que su objetivo sigue intacto. “Es una ilusión latente, me sigo preparando y espero el momento adecuado”, aseguró el defensor al referirse a la posibilidad de vestir la camiseta de la Tricolor.

Más allá del deseo, lo más llamativo de sus declaraciones fue el mensaje directo que envió al entrenador: “he hecho méritos”, afirmó, dejando entrever que su rendimiento reciente respalda su candidatura. Para Romaña, la clave no está en insistir con palabras, sino en sostener su nivel dentro del campo: “a mí me compete estar bien, hacer buenos partidos para que él se fije en este lado”, explicó en diálogo con SportsCenter de Espn Argentina.

El presente del defensor en el fútbol argentino es, sin duda, uno de sus principales argumentos. Desde su llegada a San Lorenzo en 2024, se ha consolidado como titular indiscutido. De hecho, de los 97 partidos que ha disputado con el club, en 96 ha sido inicialista, una cifra que refleja no solo regularidad, sino también la confianza que ha ganado dentro del equipo.

¿Cuál es la competencia de Romaña por un cupo al Mundial 2026 con Colombia?

Además, su rendimiento no ha pasado desapercibido. Romaña se ha convertido en uno de los jugadores más destacados del conjunto argentino, aportando solidez defensiva y liderazgo en la zaga. Este nivel incluso lo puso en el radar de clubes importantes del continente, como River Plate, que intentó ficharlo en el más reciente mercado de pases, aunque la negociación no llegó a buen puerto.

Mura y Romaña River
Durante el más reciente mercado de pases, el periodista argentino, Germán García afirmó que Jhojan Romaña, defensor colombiano, estaba en negociaciones para llegar a River Plate en Argentina - crédito @gergarciagrova/X

Sin embargo, el principal obstáculo para Romaña no es su rendimiento, sino la fuerte competencia que existe en su posición dentro de la Selección Colombia. Actualmente, nombres como Davinson Sánchez, Yerry Mina, Yerson Mosquera, Willer Ditta, e incluso Juan David Cabal, ocupan un lugar preferencial en las convocatorias, lo que reduce las oportunidades para nuevos aspirantes.

A pesar de esto, el defensor no pierde la perspectiva. En sus declaraciones también expuso que si llega el llamado, lo asumirá como “el hombre más feliz del mundo”; si no, apoyará al equipo como un hincha más.

¿Quién es Jhojan Romaña y cuál ha sido su carrera futbolística?

Jhohan Romaña nació en 1998 y ha desarrollado una carrera con pasos importantes en Sudamérica y Norteamérica. Se formó y debutó profesionalmente en el Deportivo Independiente Medellín en 2016, donde hizo parte del plantel campeón de la liga colombiana ese mismo año, aunque con participación limitada.

En busca de continuidad, continuó su carrera en Paraguay con Club Guaraní entre 2019 y 2020, donde empezó a sumar minutos y experiencia internacional, incluyendo competiciones de Conmebol (Libertadores y Sudamericana). Su rendimiento le permitió dar el salto a la MLS con Austin FC en 2021, equipo en el que jugó durante dos temporadas y enfrentó un fútbol más físico y dinámico.

Para 2023 regresó a Paraguay para vestir la camiseta de Club Olimpia, uno de los clubes más grandes del país, participando en los torneos internacionales. Finalmente, en 2024 llegó a San Lorenzo de Almagro, Argentina, donde se ha consolidado como central titular y pieza clave en la defensa, destacándose por su solidez y regularidad.

Ahora, la decisión está en manos de Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia. Mientras tanto, el defensor seguirá haciendo lo que considera más importante, rendir en la cancha y esperar que, tarde o temprano, llegue esa oportunidad que viene persiguiendo.

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