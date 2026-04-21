Colombia

Paloma Valencia radicó propuesta de debate y retó a los candidatos a asistir: “Y si el senador Cepeda no quiere venir, que no venga”

La senadora solicitó al presidente del Senado un debate de control político con el objetivo de abrir un espacio institucional que reúna a los principales aspirantes presidenciales, como Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Claudia López; con los que Iván Cepeda rechaza debatir

Guardar
El rechazo del candidato presidencial a participar en foros conjuntos motiva la citación, que busca incluir distintas voces y discutir temas clave para la campaña y la transparencia del proceso electoral en curso - crédito @CCongresoCol / X

El ambiente político en Colombia se mantiene tenso de cara a las elecciones presidenciales, en medio de la discusión por los debates entre candidatos, ya que algunos aspirantes, como Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, muestran reservas para participar, lo que provocó reacciones entre sus contrincantes y puso de nuevo en discusión el rol del Congreso de la República.

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, candidata presidencial por el uribismo, anunció la citación a un debate de control político que, según su comunicado, busca reunir a candidatos a la Presidencia de la República en un mismo espacio institucional para discutir la seguridad electoral de cara a los comicios de 2026.

La iniciativa quedó radicada ante la mesa directiva del Senado, encabezada por el legislador Lidio García, y plantea la participación del ministro del Interior, Armando Benedetti, junto con aspirantes presidenciales que no ocupan curul.

Paloma Valencia radicó una solicitud para realizar un debate de control político que incluya a candidatos presidenciales y al ministro del Interior, Armando Benedetti - crédito Europa Press
Paloma Valencia radicó una solicitud para realizar un debate de control político que incluya a candidatos presidenciales y al ministro del Interior, Armando Benedetti - crédito Europa Press

El objetivo, de acuerdo con la comunicación oficial, apunta a que el Congreso sirva como punto de encuentro público donde se expongan posiciones sobre garantías electorales y condiciones del proceso democrático.

En el documento se plantea que el debate debe centrarse en la seguridad electoral y en las posiciones de los aspirantes frente a las garantías del proceso presidencial. El texto también solicita que el debate se transmita en directo por el Canal Institucional y por las redes oficiales del Congreso, con el fin de asegurar acceso público a la discusión.

La convocatoria incluye a figuras como Claudia López, Sergio Fajardo, Abelardo De La Espriella y Roy Barreras, además de Iván Cepeda; de esta manera, Paloma Valencia pidió que todos participen como invitados en un mismo escenario legislativo, sin restricciones sobre su presencia.

En la carta dirigida a los aspirantes, la senadora cuestionó la postura del senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, frente a los debates públicos. Allí afirmó que el legislador “no quiere debatir” y que rechazó escenarios previos de confrontación política, lo que, según su carta, limita el ejercicio democrático.

En uno de sus apartes señaló que “un demócrata no escoge a sus contradictores”, frase con la que defendió la necesidad de un debate sin exclusiones.

Valencia agregó que el Congreso debe convertirse en el espacio donde se resuelvan estas diferencias si persisten las restricciones en otros escenarios, en su mensaje, el debate de control político funciona como alternativa institucional para garantizar la participación de todos los sectores.

De igual manera, durante su intervención en el Senado, Paloma Valencia señaló: “Y si el senador Cepeda no quiere venir, que no venga. Pero el país tiene derecho a que se escuchen las voces de los candidatos a la presidencia. ¡Ni más faltaba! Porque el debate tiene que ser democrático".

La iniciativa de Paloma Valencia incluye a figuras como Claudia López, Sergio Fajardo, Roy Barreras, Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda - crédito @PalomaValenciaL/X
La iniciativa de Paloma Valencia incluye a figuras como Claudia López, Sergio Fajardo, Roy Barreras, Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda - crédito @PalomaValenciaL/X

La solicitud de Paloma Valencia proviene de la postura de Iván Cepeda

El candidato presidencial Iván Cepeda reiteró su intención de participar en debates únicamente con los aspirantes Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, a quienes ubica como sus principales contradictores políticos dentro del escenario electoral.

“Está muy claramente establecido con quién es el debate en este caso. Son los candidatos de la extrema derecha”, afirmó Cepeda en declaraciones a su llegada al Congreso a los diferentes medios de comunicación, insistiendo en que su enfoque de confrontación política se centra en lo que considera dos visiones opuestas del país.

El aspirante de izquierda explicó además que su postura no excluye el diálogo con otros sectores, pero sí delimita los espacios de debate central en la campaña: “Con otros candidatos podemos tener diálogos, conversaciones”.

Iván Cepeda reiteró que solo debatirá con Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia, a quienes considera sus principales contradictores ideológicos dentro de la contienda electoral - crédito Europa Press
Iván Cepeda reiteró que solo debatirá con Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia, a quienes considera sus principales contradictores ideológicos dentro de la contienda electoral - crédito Europa Press

El candidato del Pacto Histórico defendió la necesidad de contrastar propuestas entre modelos políticos distintos durante la contienda electoral: “En estos espacios se debe mostrar al país dos posiciones claramente opuestas que representan una visión radicalmente distinta”.

“Mi posición es seguir por lo social, de seguir por el camino de entregarle al pueblo colombiano bienestar a través de reformas sociales. La otra posición es la posición neoliberal, de la concentración de la riqueza, de la militarización del país, del incremento de la confrontación y la violencia”, expresó.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaAbelardo de la EspriellaIván CepedaDebates presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Se calienta la campaña electoral: crecen las amenazas y los ataques contra candidatos a semanas de elecciones

La Defensoría del Pueblo alertó por un aumento de la violencia política, con agresiones, estigmatización y riesgos en eventos públicos que podrían afectar el desarrollo de los comicios

Se calienta la campaña electoral: crecen las amenazas y los ataques contra candidatos a semanas de elecciones

Iván Cepeda respondió a ataques y defendió postura de debatir solo con la “extrema derecha” y no con el centro: “Concepción distinta de nación”

El senador defendió en la plenaria del Senado su decisión de centrar el debate electoral en la confrontación directa con los sectores de la extrema derecha, al considerar que las diferencias fundamentales de su proyecto no se encuentran en el centro

Iván Cepeda respondió a ataques y defendió postura de debatir solo con la “extrema derecha” y no con el centro: “Concepción distinta de nación”

Resultados Chontico Noche 21 de abril: verifique las cuatro cifras ganadoras y reclame su premio hoy

La combinación ganadora del sorteo nocturno fue anunciada por esta lotería, conocida como una de las más tradicionales de Colombia

Resultados Chontico Noche 21 de abril: verifique las cuatro cifras ganadoras y reclame su premio hoy

Tocayo de reconocido acordeonero fue asesinado: un borracho acabó con su vida tras golpearlo con una canasta de cerveza

La investigación policial avanza por la muerte de un ciudadano que se encontraba departiendo con sus allegados en el momento en el que fue atacado, lo que demuestra la gravedad de las conductas intolerantes que derivan en tragedias mortales en el norte del país

Tocayo de reconocido acordeonero fue asesinado: un borracho acabó con su vida tras golpearlo con una canasta de cerveza

Procuraduría advirtió sanciones disciplinarias a entidades estatales que no adopten medidas frente al fenómeno de El Niño

Un documento oficial detalla diecinueve mandatos a diversas autoridades y empresas del país, estableciendo el 30 de junio de 2026 como fecha límite para entregar informes de gestión y prevención ante el evento climático

Procuraduría advirtió sanciones disciplinarias a entidades estatales que no adopten medidas frente al fenómeno de El Niño
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro lleva su ‘Sendé World Tour’ gratis a las comunas de Medellín con transmisión en vivo de su concierto

Ryan Castro lleva su ‘Sendé World Tour’ gratis a las comunas de Medellín con transmisión en vivo de su concierto

Juanes se deshizo en elogios hacia Rosalía: “Si alguna vez duda de algo, será de los límites, porque no creo que los tenga”

Sebastián Yatra en Bogotá: este sería el ‘setlist’ del artista en el Movistar Arena

‘Yo me llamo’: nació la hija de los imitadores de Gloria Trevi y Luis Alfonso, lo confirmaron con tierno video

Influenciador que perdió a su perro aquejado por un cáncer anunció que donará el alimento de su mascota: esto deben hacer los interesados en recibirlo

Deportes

Jugador colombiano en la liga de Argentina sueña con ir al Mundial: “Si me toca voy a ser el hombre más feliz del mundo”

Jugador colombiano en la liga de Argentina sueña con ir al Mundial: “Si me toca voy a ser el hombre más feliz del mundo”

Wolverhampton habría tomado decisión con Yerson Mosquera tras descender en Premier League: esto pasaría con el defensor

Samuel Martínez despierta el interés de un grande de Alemania: es comparado con Kaká

Luis Javier Suárez sufre con el Sporting de Lisboa en el final de temporada: su técnico explicó la razón

Medellín se cansó del técnico Alejandro Restrepo y lo echó del equipo: crisis en el Poderoso