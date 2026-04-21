Paloma Valencia radicó propuesta de debate y retó a los candidatos a asistir: “Y si el senador Cepeda no quiere venir, que no venga”

El rechazo del candidato presidencial a participar en foros conjuntos motiva la citación, que busca incluir distintas voces y discutir temas clave para la campaña y la transparencia del proceso electoral en curso - crédito @CCongresoCol / X

El ambiente político en Colombia se mantiene tenso de cara a las elecciones presidenciales, en medio de la discusión por los debates entre candidatos, ya que algunos aspirantes, como Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, muestran reservas para participar, lo que provocó reacciones entre sus contrincantes y puso de nuevo en discusión el rol del Congreso de la República.

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, candidata presidencial por el uribismo, anunció la citación a un debate de control político que, según su comunicado, busca reunir a candidatos a la Presidencia de la República en un mismo espacio institucional para discutir la seguridad electoral de cara a los comicios de 2026.

La iniciativa quedó radicada ante la mesa directiva del Senado, encabezada por el legislador Lidio García, y plantea la participación del ministro del Interior, Armando Benedetti, junto con aspirantes presidenciales que no ocupan curul.

Paloma Valencia radicó una solicitud para realizar un debate de control político que incluya a candidatos presidenciales y al ministro del Interior, Armando Benedetti - crédito Europa Press

El objetivo, de acuerdo con la comunicación oficial, apunta a que el Congreso sirva como punto de encuentro público donde se expongan posiciones sobre garantías electorales y condiciones del proceso democrático.

En el documento se plantea que el debate debe centrarse en la seguridad electoral y en las posiciones de los aspirantes frente a las garantías del proceso presidencial. El texto también solicita que el debate se transmita en directo por el Canal Institucional y por las redes oficiales del Congreso, con el fin de asegurar acceso público a la discusión.

La convocatoria incluye a figuras como Claudia López, Sergio Fajardo, Abelardo De La Espriella y Roy Barreras, además de Iván Cepeda; de esta manera, Paloma Valencia pidió que todos participen como invitados en un mismo escenario legislativo, sin restricciones sobre su presencia.

En la carta dirigida a los aspirantes, la senadora cuestionó la postura del senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, frente a los debates públicos. Allí afirmó que el legislador “no quiere debatir” y que rechazó escenarios previos de confrontación política, lo que, según su carta, limita el ejercicio democrático.

En uno de sus apartes señaló que “un demócrata no escoge a sus contradictores”, frase con la que defendió la necesidad de un debate sin exclusiones.

Valencia agregó que el Congreso debe convertirse en el espacio donde se resuelvan estas diferencias si persisten las restricciones en otros escenarios, en su mensaje, el debate de control político funciona como alternativa institucional para garantizar la participación de todos los sectores.

De igual manera, durante su intervención en el Senado, Paloma Valencia señaló: “Y si el senador Cepeda no quiere venir, que no venga. Pero el país tiene derecho a que se escuchen las voces de los candidatos a la presidencia. ¡Ni más faltaba! Porque el debate tiene que ser democrático".

La iniciativa de Paloma Valencia incluye a figuras como Claudia López, Sergio Fajardo, Roy Barreras, Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda - crédito @PalomaValenciaL/X

La solicitud de Paloma Valencia proviene de la postura de Iván Cepeda

El candidato presidencial Iván Cepeda reiteró su intención de participar en debates únicamente con los aspirantes Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, a quienes ubica como sus principales contradictores políticos dentro del escenario electoral.

“Está muy claramente establecido con quién es el debate en este caso. Son los candidatos de la extrema derecha”, afirmó Cepeda en declaraciones a su llegada al Congreso a los diferentes medios de comunicación, insistiendo en que su enfoque de confrontación política se centra en lo que considera dos visiones opuestas del país.

El aspirante de izquierda explicó además que su postura no excluye el diálogo con otros sectores, pero sí delimita los espacios de debate central en la campaña: “Con otros candidatos podemos tener diálogos, conversaciones”.

Iván Cepeda reiteró que solo debatirá con Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia, a quienes considera sus principales contradictores ideológicos dentro de la contienda electoral - crédito Europa Press

El candidato del Pacto Histórico defendió la necesidad de contrastar propuestas entre modelos políticos distintos durante la contienda electoral: “En estos espacios se debe mostrar al país dos posiciones claramente opuestas que representan una visión radicalmente distinta”.

“Mi posición es seguir por lo social, de seguir por el camino de entregarle al pueblo colombiano bienestar a través de reformas sociales. La otra posición es la posición neoliberal, de la concentración de la riqueza, de la militarización del país, del incremento de la confrontación y la violencia”, expresó.