Gracias a otros pasajeros, Migración Colombia expulsó a un grupo de estadounidenses por hablar sobre sus intenciones en Medellín

El grupo de extranjeros fue inadmitido tras las entrevistas realizadas con funcionarios - crédito Migración Colombia

Migración Colombia ha emitido alertas por el aumento de casos de inadmisión de extranjeros a Colombia, sé que registra para impedir el ingreso de personas que no cumplen con los requisitos o representan un riesgo para el país, por lo que son retornados a sus naciones de origen en el siguiente vuelo disponible bajo supervisión de las autoridades.

En el último reporte al respecto, Migración Colombia informó que la mayoría de casos se registran en la terminal aérea de Rionegro, en Antioquia, en donde por alerta de turismo con fines de explotación sexual van más de 48 casos de extranjeros inadmitidos, recordando que a nivel nacional se han registrado 60 en total.

Uno de los casos que más llamó la atención fue protagonizado por un grupo de estadounidenses que fueron rechazados por Migración Colombia por las charlas que sostuvieron durante el vuelo que los trajo al país.

De los 60 casos de extranjeros expulsados por riesgos de crímenes sexuales, 48 han sido en Antioquia - crédito Migración Colombia

Al respecto, la entidad informó que en un vuelo de United Airlines que llegó desde Houston, Estados Unidos, cinco hombres fueron detenidos tras bajarse de la aeronave tras ser señalados por otros pasajeros como posibles explotadores sexuales.

Las acusaciones sobre las intenciones de hacer turismo sexual en Medellín se registraron luego de que los testigos afirmaron que estos individuos hablaron durante todo el vuelo de manera explícita sobre los encuentros sexuales que planeaban tener con colombianas durante el fin de semana.

Pasajeros afirmaron que durante las conversaciones estos hombres se mostraron entre sí los contactos que habían hecho previamente con mujeres radicadas en Medellín para alquilar fincas con piscina y de esa forma poder tener acceso a mujeres que pudieran “complacer sus fantasías”.

Debido a las denuncias, los cinco extranjeros fueron entrevistados de manera independiente por funcionarios de Migración Colombia para confirmar sus verdaderas intenciones.

En el procedimiento los individuos entregaron testimonios diferentes y por ello se aplicó la medida administrativa de inadmisión a territorio colombiano, debido a que fueron considerados como potenciales explotadores sexuales.

Dos casos más se registraron en las últimas horas en Antioquia - crédito Migración Colombia

La entidad informó que además de estos cinco sujetos, se registró la inadmisión de dos extranjeros más; el primer caso fue protagonizado por un viajero israelí que tenía pasaporte norteamericano y llegaba a la ciudad desde Nueva York.

El segundo caso fue luego de que se emitieran alertas por agencias internacionales que relacionaban a un extranjero proveniente de Miami en su participación en delitos sexuales. El tipo tenía antecedentes por distribución de videos con menores de edad en situaciones que podían catalogarse como pornografía infantil en 2003.

Al respecto, la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, declaró a El Colombiano que han registrado operativos en puntos turísticos para identificar que el accionar de los turistas extranjeros sea el correcto.

La alerta se emitió luego de que en la última semana se registraran 15 casos de inadmisión de extranjeros, por lo que la funcionaria confirmó que la entidad continuará fortaleciendo los filtros de ingreso al país.

Un total de 310 ciudadanos extranjeros han sido deportados o expulsados de Colombia - crédito Migración Colombia

Migración ha deportado y expulsado a más de 300 extranjeros

En lo que va de 2026, las autoridades migratorias de Colombia han deportado o expulsado a 310 extranjeros por irregularidades en su ingreso, permanencia o salida del país.

Las causas incluyen el uso de documentos falsos, infracción de normas migratorias y riesgos para la seguridad nacional. La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, subrayó que estas medidas buscan proteger el orden público y la seguridad, respetando el debido proceso.

Las deportaciones, que suman 157 casos, se concentran en Nariño, Oriente, Atlántico, Eje Cafetero, Antioquia y la región Andina. Las 153 expulsiones, por amenazas a la seguridad o por requerimientos judiciales, predominan en Oriente, Andina, Antioquia, Nariño y El Dorado. La diferencia principal radica en la duración y naturaleza de la sanción.