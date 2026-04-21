Colombia

Influenciador que perdió a su perro aquejado por un cáncer anunció que donará el alimento de su mascota: esto deben hacer los interesados en recibirlo

Camilo Triana decidió homenajear al famoso Magnus de una manera especial, poniendo su suscripción de alimento a disposición de algún canino que lo necesite de entre sus seguidores

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Camilo Triana conmueve al ceder la suscripción de comida de Magnus para ayudar a otros perritos - crédito @triannacamilo/IG
Camilo Triana conmueve al ceder la suscripción de comida de Magnus para ayudar a otros perritos - crédito @triannacamilo/IG

El creador de contenido Camilo Triana atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal, ya que desde hace unas semanas enfrenta el duelo por la muerte de su perro Magnus, un pitbull que durante años fue protagonista de sus contenidos y su fiel compañero, tras una larga lucha contra el cáncer.

Sin embargo, en medio del dolor y el proceso de sanación, anunció un gesto solidario que ha conmovido a miles de seguidores.

En un video publicado en la mañana del 21 de abril, grabado desde un espacio íntimo de su hogar, Triana relató cómo recibió una noticia que le recordó la rutina que tenía con su mascota. “Me llegó la notificación que la comida de Magnus venía en camino, porque yo tengo la suscripción en Trueblue, que, pues mes a mes me llega la comida de mi niño”, contó.

El influenciador confesó que, pese a la pérdida, aún no ha podido asimilar completamente la ausencia de su perro, lo que se refleja incluso en decisiones cotidianas.

La muerte de Magnus impulsa gesto solidario de Camilo Triana con animales necesitados - crédito @triannacamilo/IG
La muerte de Magnus impulsa gesto solidario de Camilo Triana con animales necesitados - crédito @triannacamilo/IG

“Y me puse a pensar que dentro de todo lo que ha pasado después de la partida de Magnus, nunca me detuve a decir: ‘Ya no voy a necesitar, pues que me llegue su comida mes a mes’. Y la verdad, en este momento no siento ni la necesidad de cancelar la suscripción ni la valentía de hacerlo”, confesó el creador de contenido entre lágrimas.

Lejos de optar por cancelar el servicio o almacenar el alimento, Triana explicó que decidió convertir ese momento en una oportunidad para ayudar a otros animales: “Y la verdad, tampoco me voy a permitir acumular la comida de él acá porque no, esa comida puede alimentar a muchos animalitos. Y al final siento que eso sería algo que a él le gustaría, que más perritos sean alimentados gracias a él, a su existencia, a lo que me enseñó, a todos los animalitos que hemos rescatado, que rescatamos juntos”.

Conmovido, el creador de contenido explicó que la iniciativa busca honrar la memoria de Magnus y continuar con el legado de amor por los animales que compartieron.

Quiero ceder la suscripción de la comida de Magnus a un perrito de alguno de ustedes. Va a ser una suscripción de al menos por tres meses, lo que significa que mes a mes les va a llegar la comida”, reveló Camilo Triana.

El creador de contenido Camilo Triana presenta un anuncio en redes sociales: una donación de alimento canino, recordando a su perro Magnus - crédito @camilotriaana/tiktok

Además, detalló que el beneficio no será general, sino que se ajustará a las necesidades específicas del animal seleccionado: “Lo vamos a hacer bajo los requerimientos, bajo el peso, la raza, las necesidades del perrito que elijamos”.

En su relato, Triana también dejó ver el profundo vínculo emocional que lo une a su mascota, asegurando que su presencia sigue siendo constante en su vida cotidiana.

“Y a pesar de que Magnus está vivo de tantas maneras, en tantos lugares, de mil formas, a veces yo me hago el loco y me hago el loco como para no pensar en eso porque me duele mucho. Pero Magnus está presente todo el tiempo, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando como, cuando camino, los lugares que voy, que visito, en los perritos que veo jugando con sus papás”, indicó el influenciador.

Camilo también explicó que esta iniciativa es una forma de mantener vivo el recuerdo de su perro a través de actos concretos: “Ceder la suscripción de la comida que antes era para Magnus, siento que es otra manera de honrar la memoria de mi perro y que él viva por medio de lo que él me enseñó, de... dar amor, sin importar la manera”.

Magnus, el querido perro pitbull de Camilo Triana, falleció en Colombia tras una larga lucha contra el cáncer - crédito triannacamilo / Instagram
Así es la emotiva dinámica de Camilo Triana para donar la comida de Magnus a un perrito rescatado - crédito triannacamilo / Instagram

Finalmente, invitó a sus seguidores a participar en la dinámica para acceder al beneficio. “Si alguien quiere que le cedamos esa suscripción, lo único que deben hacer es comentar en este reel. Es una comida que en serio les va a ayudar mucho a sus animalitos. Es una comida cocida al vapor, es una muy buena dieta”.

Entre lágrimas, el creador cerró su mensaje con una reflexión que ha resonado entre sus seguidores. “Perdón las lágrimas. No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de recordar a mi perro. Y lo recuerdo con el amor del mundo entero. Y ahí sí, como dice la frase cliché de Internet: ‘el llorar a alguien que ya no está es la respuesta a haberlo amado infinitamente’. Y yo amo a Magnus infinitamente”.

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