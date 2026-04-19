Colombia

Gobernador de Antioquia ofrece recompensas por información sobre líderes criminales en el Oriente: hasta $250 millones

Las autoridades anunciaron un incentivo económico para quienes colaboren con datos que faciliten la detención de cabecillas de El Mesa y Clan del Golfo, luego del incremento de muertes violentas en la región

Guardar

El consejo de seguridad priorizó la lucha contra el aumento de homicidios en municipios del Oriente antioqueño, según informaron las autoridades - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció recompensas de hasta $250 millones para quienes entreguen información que permita la captura de los principales líderes del Clan del Golfo y El Mesa en el Oriente antioqueño.

Con esta medida, las autoridades buscan frenar la ola de homicidios que ha generado alarma en los municipios de la región.

El consejo de seguridad, realizado el 18 de abril, reunió a alcaldes de la subregión y a funcionarios departamentales para analizar el incremento de las muertes violentas. El mandatario regional fue enfático al señalar la urgencia de capturar a los principales cabecillas de esas estructuras criminales.

En palabras del gobernador de Antioquia, la administración departamental decidió: “En este Consejo de Seguridad, por quien estamos hoy ofreciendo $250 millones de pesos de recompensa, alias Pirri pueda tener una activación de circular roja de la Interpol”. Este sujeto es señalado como líder de la banda El Mesa y su paradero internacional es incierto.

El gobernador de Antioquia anunció recompensas de hasta $250 millones para la captura de cabecillas del Clan del Golfo y El Mesa en el Oriente antioqueño - crédito Policía
El gobernador de Antioquia anunció recompensas de hasta $250 millones para la captura de cabecillas del Clan del Golfo y El Mesa en el Oriente antioqueño - crédito Policía

El plan de recompensas contempla hasta 100 millones de pesos por quienes entreguen datos que permitan la detención de alias Bombo y El Loco, también vinculados a El Mesa, y de “Fresita”, identificado como miembro del Clan del Golfo. Cada uno de estos nombres figura entre los más buscados en el altiplano antioqueño.

Las autoridades de Antioquia han identificado a los cabecillas criminales como los presuntos responsables de la mayoría de los asesinatos recientes en la zona. El enfoque de la estrategia está en desarticular estas bandas que mantienen en vilo a los habitantes de varios municipios.

La situación en el Oriente antioqueño llevó a Andrés Julián Rendón a solicitar a la Fiscalía General de la Nación la reactivación de la orden de captura contra alias El Montañero. En sus palabras, “Aquí una vez más le pedimos a la señora fiscal Camargo que le vuelva a dar vigencia a la orden de captura contra este criminal. Orden de captura que ella suspendió a comienzos de este mes”.

Por su parte, el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, destacó el respaldo institucional a la seguridad local: “Agradecemos a toda la Fuerza Pública y a la Fiscalía, por estar prestos a atender ese incremento de homicidios que se presenta no solo en Rionegro sino también en otros municipios del Oriente antioqueño”.

La crisis institucional en Antioquia surge tras la emergencia económica decretada por Gustavo Petro y la resistencia del gobernador Andrés Julián Rendón - crédito Colprensa
El gobernador Rendón pidió a la Fiscalía reactivar la orden de captura contra alias ‘El Montañero’, líder de El Mesa - crédito Colprensa

La coordinación interinstitucional se ha fortalecido en respuesta a la emergencia.

Acciones adicionales de la Fiscalía y la Policía

Junto a la estrategia de recompensas, la Fiscalía General de la Nación autorizó la conformación de una burbuja operacional, iniciativa que agrupa a fiscales y miembros de la Policía Judicial con el objetivo de reducir la criminalidad en la región.

El gobernador de Antioquia describió la medida como una herramienta clave para acelerar las investigaciones y capturas. “La Fiscalía General de la Nación aceptó la creación de una burbuja operacional con capacidad de investigar a profundidad el crimen organizado, que permita arrinconar a los cabecillas del Clan del Golfo y del Mesa que están delinquiendo en la zona y que nos están poniendo los muertos".

El despliegue de esta burbuja operacional busca optimizar la recolección de pruebas y la persecución penal, concentrando recursos en los municipios más afectados. Los equipos especializados trabajarán de manera coordinada para avanzar en la identificación y judicialización de los responsables de los crímenes.

El hallazgo del cuerpo de un joven oriundo de Plato, Magdalena, reactiva el debate sobre la creciente inseguridad - crédito Google Maps - Colprensa
Fuerza Pública y Fiscalía intensifican labores para contener la ola de homicidios que afecta a Rionegro y municipios del Oriente antioqueño - crédito Google Maps - Colprensa

Además, el gobernador de Antioquia indicó que para la restricción del parrillero: “tanto las autoridades locales, en compañía de la Gobernación como la Fuerza Pública, van a activar unos planes de control y de restricciones en los horarios, en los días que más se ha registrado el delito de homicidio. Vamos a tomar una medida en conjunto para que, eh, no se apriete en un lado o se presente el problema en cualquier otra localidad”.

Desde el domingo 12 de abril, ocho personas han muerto en hechos violentos ocurridos en cuatro municipios del Oriente antioqueño, donde la mayoría de los asesinatos está vinculada a la confrontación entre estructuras criminales del Valle de Aburrá y dos facciones del Clan del Golfo.

Temas Relacionados

Recompensa cabecillas oriente AntioquiaGobernador de AntioquiaCabeciilas El Mesa y Clan del GolfoHomicidios oriente antioqueñoColombia-Noticias

Más Noticias

Ingrid Betancourt lanzó pulla contra sectores políticos en Colombia: “No los hará ganar sino perder lo que han logrado”

La líder del Partido Oxígeno tiró duras críticas contra algunos candidatos presidenciales que, según ella, han permanecido ajenos a la realidad y los problemas del país

Ingrid Betancourt lanzó pulla contra sectores políticos en Colombia: “No los hará ganar sino perder lo que han logrado”

Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO: siga aquí el partido en el que Luis Díaz puede ser campeón de la Bundesliga en el Allianz Arena

El equipo bávaro, empatando podría asegurar la corona del campeonato de Alemania al llegar a 77 puntos; mientras que el segundo en la tabla, Borussia Dortmund, en los cuatro partidos que le quedan solo sumaría 76 unidades

Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO: siga aquí el partido en el que Luis Díaz puede ser campeón de la Bundesliga en el Allianz Arena

Claudia López y Leonardo Huerta presentan su plan de gobierno centrado en la lucha contra la corrupción y la polarización política

En diálogo con Infobae Colombia, la fórmula detalló su hoja de ruta, que prioriza la creación de una fiscalía antimafia, un tribunal de aforados, la recuperación del sistema de salud y el impulso de políticas de empleo, educación y acceso a la justicia para la ciudadanía

Claudia López y Leonardo Huerta presentan su plan de gobierno centrado en la lucha contra la corrupción y la polarización política

Hora y dónde ver WrestleMania 42: Roman Reigns y CM Punk estelarizarán en Las Vegas

La empresa norteamericana presentará el show en vivo más importante de su calendario anual

Hora y dónde ver WrestleMania 42: Roman Reigns y CM Punk estelarizarán en Las Vegas

Resultado Lotería de Boyacá hoy 19 de abril

Cada semana se realiza un sorteo en dónde están en juego varios millones de pesos

Resultado Lotería de Boyacá hoy 19 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

ENTRETENIMIENTO

Jhorman Toloza confirmó su ruptura con Alexa Torrex tras el beso con Tebi Bernal en ‘La casa de los famosos Colombia’

Jhorman Toloza confirmó su ruptura con Alexa Torrex tras el beso con Tebi Bernal en ‘La casa de los famosos Colombia’

Madonna, Maluma, Duplat, Nanpa Básico, Enrique Bunbury y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Karina García habló del estado actual de su relación con las “chicas Fuego” en ‘La casa de los famosos Colombia’

Alejandra Salguero confirmó su ruptura con Tebi Bernal tras su acercamiento con Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

J Balvin pasó por un ancianato en Bucaramanga y puso a bailar a los residentes al ritmo de “Tonto”

Deportes

Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO: siga aquí el partido en el que Luis Díaz puede ser campeón de la Bundesliga en el Allianz Arena

Bayern Múnich vs. Stuttgart - EN VIVO: siga aquí el partido en el que Luis Díaz puede ser campeón de la Bundesliga en el Allianz Arena

Hora y dónde ver WrestleMania 42: Roman Reigns y CM Punk estelarizarán en Las Vegas

La selección Colombia femenina y Argentina no se hicieron daño en la Liga de Naciones Conmebol: empate sin goles en Lanús

Esta es la fecha para el próximo partido de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol

Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina Conmebol, tras la séptima jornada: esto pasó con Colombia