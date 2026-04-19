Gobernador de Antioquia ofrece recompensas por información sobre líderes criminales en el Oriente: hasta $250 millones

El consejo de seguridad priorizó la lucha contra el aumento de homicidios en municipios del Oriente antioqueño, según informaron las autoridades - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció recompensas de hasta $250 millones para quienes entreguen información que permita la captura de los principales líderes del Clan del Golfo y El Mesa en el Oriente antioqueño.

Con esta medida, las autoridades buscan frenar la ola de homicidios que ha generado alarma en los municipios de la región.

El consejo de seguridad, realizado el 18 de abril, reunió a alcaldes de la subregión y a funcionarios departamentales para analizar el incremento de las muertes violentas. El mandatario regional fue enfático al señalar la urgencia de capturar a los principales cabecillas de esas estructuras criminales.

En palabras del gobernador de Antioquia, la administración departamental decidió: “En este Consejo de Seguridad, por quien estamos hoy ofreciendo $250 millones de pesos de recompensa, alias Pirri pueda tener una activación de circular roja de la Interpol”. Este sujeto es señalado como líder de la banda El Mesa y su paradero internacional es incierto.

El gobernador de Antioquia anunció recompensas de hasta $250 millones para la captura de cabecillas del Clan del Golfo y El Mesa en el Oriente antioqueño - crédito Policía

El plan de recompensas contempla hasta 100 millones de pesos por quienes entreguen datos que permitan la detención de alias Bombo y El Loco, también vinculados a El Mesa, y de “Fresita”, identificado como miembro del Clan del Golfo. Cada uno de estos nombres figura entre los más buscados en el altiplano antioqueño.

Las autoridades de Antioquia han identificado a los cabecillas criminales como los presuntos responsables de la mayoría de los asesinatos recientes en la zona. El enfoque de la estrategia está en desarticular estas bandas que mantienen en vilo a los habitantes de varios municipios.

La situación en el Oriente antioqueño llevó a Andrés Julián Rendón a solicitar a la Fiscalía General de la Nación la reactivación de la orden de captura contra alias El Montañero. En sus palabras, “Aquí una vez más le pedimos a la señora fiscal Camargo que le vuelva a dar vigencia a la orden de captura contra este criminal. Orden de captura que ella suspendió a comienzos de este mes”.

Por su parte, el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, destacó el respaldo institucional a la seguridad local: “Agradecemos a toda la Fuerza Pública y a la Fiscalía, por estar prestos a atender ese incremento de homicidios que se presenta no solo en Rionegro sino también en otros municipios del Oriente antioqueño”.

El gobernador Rendón pidió a la Fiscalía reactivar la orden de captura contra alias ‘El Montañero’, líder de El Mesa - crédito Colprensa

La coordinación interinstitucional se ha fortalecido en respuesta a la emergencia.

Acciones adicionales de la Fiscalía y la Policía

Junto a la estrategia de recompensas, la Fiscalía General de la Nación autorizó la conformación de una burbuja operacional, iniciativa que agrupa a fiscales y miembros de la Policía Judicial con el objetivo de reducir la criminalidad en la región.

El gobernador de Antioquia describió la medida como una herramienta clave para acelerar las investigaciones y capturas. “La Fiscalía General de la Nación aceptó la creación de una burbuja operacional con capacidad de investigar a profundidad el crimen organizado, que permita arrinconar a los cabecillas del Clan del Golfo y del Mesa que están delinquiendo en la zona y que nos están poniendo los muertos".

El despliegue de esta burbuja operacional busca optimizar la recolección de pruebas y la persecución penal, concentrando recursos en los municipios más afectados. Los equipos especializados trabajarán de manera coordinada para avanzar en la identificación y judicialización de los responsables de los crímenes.

Fuerza Pública y Fiscalía intensifican labores para contener la ola de homicidios que afecta a Rionegro y municipios del Oriente antioqueño - crédito Google Maps - Colprensa

Además, el gobernador de Antioquia indicó que para la restricción del parrillero: “tanto las autoridades locales, en compañía de la Gobernación como la Fuerza Pública, van a activar unos planes de control y de restricciones en los horarios, en los días que más se ha registrado el delito de homicidio. Vamos a tomar una medida en conjunto para que, eh, no se apriete en un lado o se presente el problema en cualquier otra localidad”.

Desde el domingo 12 de abril, ocho personas han muerto en hechos violentos ocurridos en cuatro municipios del Oriente antioqueño, donde la mayoría de los asesinatos está vinculada a la confrontación entre estructuras criminales del Valle de Aburrá y dos facciones del Clan del Golfo.