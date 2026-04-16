La Policía capturó en flagrancia a un hombre por abuso sexual en Sibaté: investigaciones indican que hay más víctimas

Las pesquisas permitieron vincular formalmente al detenido con los hechos ocurridos bajo circunstancias de violencia y basados en testimonios directos de la víctima y residentes - crédito Policía Nacional

La rápida actuación de la comunidad en Sibaté, Cundinamarca, ante un caso de acto sexual abusivo permitió la detención en flagrancia de un hombre de 24 años.

El implicado fue sorprendido por vecinos cuando agredía sexualmente a una niña de 13 años en el barrio Pablo Neruda, con tocamientos indebidos y violencia física.

La intervención de los vecinos impidió su huida y facilitó la llegada de la Policía Metropolitana de Soacha y Sibaté, que formalizó su detención y puso al sospechoso a disposición de la Fiscalía General de la Nación con cargos por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.

De acuerdo con ambas fuentes, el hecho se produjo cuando el acusado se movilizaba en motocicleta e interceptó a la víctima en la calle. Los residentes detectaron la agresión y, de inmediato, auxiliaron a la menor y retuvieron al hombre hasta la llegada de la policía.

La víctima y varios testigos señalaron directamente al detenido. Posteriormente, tras la presentación ante la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías ordenó una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

El coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, indicó: “El sujeto se movilizaba en una motocicleta e intercepta a una menor de 13 años, a quien de manera violenta realiza tocamientos indebidos”. El caso está enmarcado en las estrategias institucionales para la protección de la infancia y la adolescencia a nivel local.

Las autoridades informaron que la oportuna intervención de vecinos permitió inmovilizar al sospechoso durante el acto, logrando que la policía llegara rápidamente y procediera a la detención tras ser señalado por testigos y la víctima - crédito captura de pantalla Policía Nacional

La Fiscalía General de la Nación procedió con la imputación de cargos y la solicitud de la medida de aseguramiento privativa de la libertad. El detenido permanecerá en un centro carcelario mientras continúa el proceso judicial, informaron ambas fuentes.

Patrón de conducta y antecedentes del capturado

De acuerdo con Publimetro, el capturado ya era objeto de seguimiento por parte de las autoridades, pues existían registros previos de actos similares en municipios cercanos a Sibaté.

Imágenes obtenidas a través de cámaras de seguridad permitieron identificar un patrón de conducta consistente: el hombre buscaba menores que caminaban solas y, usando una motocicleta, cometía el delito para desaparecer rápidamente.

Estos videos resultaron determinantes para vincular al acusado con otros incidentes recientes en la región. Las investigaciones continúan para establecer si existen más víctimas y hechos relacionados con este mismo modo de operar.

Las autoridades policiales y judiciales insisten en mantener la alerta ciudadana e invitan a los habitantes de Sibaté y zonas cercanas a denunciar cualquier acto que afecte los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Las investigaciones en curso buscan identificar otras posibles víctimas vinculadas a este patrón delictivo. Las autoridades hacen especial énfasis en que padres, cuidadores y testigos colaboren activamente con el proceso, aportando información que ayude a esclarecer casos similares.