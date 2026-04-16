Sandra Ortiz, exfuncionaria del Gobierno Petro, continuará en la cárcel por caso Ungrd: juez nego solicitud de libertad por vencimineto de términos

Fiscalía y Procuraduría rechazan petición de cierre de proceso contra Sandra Ortiz - crédito Montaje Infobae

La jueza quinta de control de garantías de Bogotá determinó que Sandra Ortiz, exconsejera Presidencial para las Regiones en el gobierno de Gustavo Petro, deberá continuar privada de la libertad. La funcionaria judicial concluyó que no se cumplían los requisitos legales para aceptar la solicitud de excarcelación por vencimiento de términos presentada por la defensa de Ortiz.

La defensa de la exfuncionaria argumentó que, según su interpretación, el tiempo máximo de detención preventiva ya había sido superado. Sin embargo, la jueza consideró que el proceso judicial aún se encontraba dentro de los plazos permitidos por la normativa colombiana.

En la diligencia del 16 de abril de 2026, la jueza así lo explicó: “De manera que de ese conteo de términos efectuados, restándole a los cuatrocientos cuarenta días calendario ya contabilizados, los doscientos tres días calendario, que en cierto modo serían inviables, a la defensa material y técnica y los quince días calendario que se enmarcarían dentro de la situación de fuerza mayor antes descrita, nos arroja un guarismo final de doscientos veintidós días calendario”.

En una audiencia virtual, una jueza del Juzgado Quinto Penal Municipal de Bogotá niega la solicitud de libertad por vencimiento de términos a favor de Sandra Liliana Ortiz Nova. La decisión se basa en el conteo de días que no supera el límite legal establecido - crédito captura de video

La decisión judicial se apoya en lo estipulado en el numeral quinto del artículo trescientos diecisiete del Código de Procedimiento Penal. Según la exposición del magistrado, “aún no se configuraría la causal de libertad invocada a favor de la ciudadana Sandra Liliana Ortiz Nova, de acuerdo con los plazos previstos en el numeral quinto del artículo trescientos diecisiete del Código de Procedimiento Penal, ya que aún no se habrían superado los doscientos cuarenta días desde la presentación o radicación del escrito de acusación sin que se hubiera instalado la audiencia de juicio oral”.

Durante la lectura de la resolución, el juez detalló que “por consiguiente, aún no se configuraría la causal de libertad (…) pues citera que se habría-- que habrían transcurrido doscientos veintidós días calendario y, por lo tanto, no se superarían los doscientos cuarenta días desde la presentación o radicación del escrito de acusación, sin que se hubiese efectuado la instalación de la audiencia de juicio oral”.

Al cierre de la audiencia, el juzgado registró la desconexión de Ortiz Nova: “En este momento, previo a los recursos, se nota que por la hora se produjo la desconexión de la ciudadana Ortiz Nova, tal como ella lo anunció desde la primera sesión de esta audiencia. Eh, por favor, veo que la Secretaría del despacho está levantando la mano”.