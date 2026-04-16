Colombia

Procuraduría se tomó las instalaciones de la Superintendencia de Salud: verifican posibles irregularidades en intervención a la Nueva EPS

Gregorio Eljach aseguró que la misión intentará corroborar con documentos y equipos de la entidad si se presentaron inconsistencas en la prórroga de la intervención a la EPS estatal

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El ente de control intenta verificar las denuncias sobre una presunta ilegalidad en la intervención de la Nueva EPS - crédito Colprensa/Supersalud
El ente de control intenta verificar las denuncias sobre una presunta ilegalidad en la intervención de la Nueva EPS - crédito Colprensa/Supersalud

En medio de la polémica por posibles irregularidades en la actuación de la Superintendencia de Salud para mantener la intervención sobre la Nueva EPS, la aseguradora de salud más grande del país, la Procuraduría General de la Nación confirmó la tarde del jueves 16 de abril que envió una misión para inspeccionar la sede de la entidad.

Según indicó el procurador General, Gregorio Eljach, la inspección intentará verificar con documentos y equipos de la Superintendencia si se cometieron inconsistencias en la firma de la prórroga de la intervención a la promotora de salud, además de establecer si se se incurrió en alguna falta al nombrar al nuevo interventor Jorge Iván Ospina.

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