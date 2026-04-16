Identifican a la víctima y al detenido con amplio prontuario tras ataque sicarial en Kennedy: buscan al segundo implicado, aún prófugo, en Bogotá

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el instante preciso en que se desata el ataque en el barrio Boitá, Kennedy, donde un intento de hurto terminó en homicidio y dejó un capturado - crédito @PasaenBogota/X

El ataque sicarial que se presentó en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, el miércoles 15 de abril de 2026, va revelando más detalles con el paso de las horas. Ahora se ha conocido la identidad de la víctima, así como el amplio prontuario criminal del capturado, en un caso que las autoridades siguen reconstruyendo pieza por pieza y que estaría relacionado con un intento de hurto que terminó en homicidio.

Según El Tiempo, la víctima fue identificada como Edison Duván Sanabria, un hombre que perdió la vida tras ser impactado con arma de fuego en medio de un hecho violento ocurrido en el barrio Boitá.

En el mismo lugar fue capturado Brayan Felipe López Almario, de 31 años, señalado como uno de los presuntos responsables del ataque y quien, según las primeras investigaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá, cuenta con un historial judicial con anotaciones por homicidio, hurto, lesiones personales, violencia intrafamiliar y tráfico de armas de fuego.

Las autoridades han destacado que el caso cobra mayor relevancia por el perfil del detenido, quien ya había sido vinculado a diferentes conductas delictivas en el pasado.

En medio de la conmoción por el ataque sicarial, habitantes del sector reaccionaron contra uno de los presuntos implicados y trataron de agredirlo tras su captura - crédito @PasaenBogota/X

Sin embargo, pese a su captura inmediata tras los hechos, no se encontró en su poder el arma utilizada en el homicidio, lo que ha llevado a los investigadores a concluir que un segundo implicado logró huir del lugar con el elemento utilizado en el ataque.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el crimen ocurrió alrededor de las 2:07 de la tarde del 15 de abril, cuando la víctima se encontraba en su vehículo particular en el sector de Boitá. En ese momento, una mujer que descendía de otro automóvil fue interceptada por un hombre que se movilizaba en motocicleta, quien la intimidó para despojarla de sus pertenencias.

El asaltante logró arrebatarle un bolso, mientras un segundo sujeto permanecía cerca del lugar en otra motocicleta, aparentemente listo para facilitar la huida. Sin embargo, la situación tomó un giro violento cuando Edison Duván Sanabria se percató del hecho e intentó intervenir.

Según la reconstrucción de los hechos entregada por las autoridades, el conductor utilizó su vehículo para embestir la motocicleta de los delincuentes, arrastrándola varios metros en un intento por impedir la fuga. En ese momento, uno de los atacantes reaccionó disparando en repetidas ocasiones contra el hombre.

“La víctima, al observar una situación inusual, trató de verificar qué ocurría y colisionó de inmediato contra una de las motocicletas en la que se trasladaban los sujetos”, explicó el comandante de la estación de Kennedy, teniente coronel Juan Montilla, en declaraciones citadas por Citytv.

Captura de las cámaras de seguridad que registra el momento en que se desata el ataque en el barrio Boitá, localidad de Kennedy - crédito @PasaenBogota/X

Tras el ataque, el vehículo perdió el control y terminó chocando contra el andén. La comunidad del sector reaccionó rápidamente y alertó a las autoridades, que llegaron al sitio y trasladaron a la víctima a un centro asistencial cercano. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció minutos después de su ingreso.

Aunque inicialmente su identidad no había sido confirmada en los reportes oficiales, posteriormente fue establecida como Edison Duván Sanabria mediante documentos judiciales y verificaciones realizadas por las autoridades, información que fue confirmada por fuentes consultadas por el medito citado.

En paralelo, la Policía informó que se logró la inmovilización de la motocicleta utilizada en el crimen, pieza clave dentro del proceso investigativo.

Además, se adelanta un análisis exhaustivo de cámaras de seguridad, especialmente en la carrera 72, con el objetivo de rastrear la ruta de escape del segundo implicado, quien continúa prófugo.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación, entre ellas la posibilidad de que el hecho no haya sido un caso aislado de hurto, sino que existan otros actores involucrados en su planeación o ejecución.

El barrio Boitá, en Kennedy, Bogotá, fue escenario de un tiroteo que dejó un muerto y aumentó la preocupación por la violencia local - crédito @PasaenBogota / X

Por ello, se analiza si el crimen podría estar relacionado con estructuras delictivas dedicadas a los denominados “fleteos” en la capital.

Asimismo, los investigadores trabajan en la recolección de testimonios y pruebas técnicas que permitan identificar plenamente al segundo hombre que huyó del lugar con el arma de fuego. Para ello se mantiene activa una “burbuja investigativa” que busca cerrar el cerco sobre los responsables.

Este hecho se suma a otro episodio violento ocurrido en Bogotá en los últimos días. El pasado lunes 13 de abril, en la localidad de Usaquén, se registró un intercambio de disparos que dejó cuatro personas heridas, entre ellas un menor de edad, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades distritales.

De acuerdo con datos recopilados por Semana, ambos casos han motivado el refuerzo de operativos de seguridad, inteligencia policial y patrullaje en zonas identificadas con alta incidencia de delitos contra la propiedad y ataques armados.