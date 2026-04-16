Colombia

Expertos alertan por posibles efectos de El Niño en Colombia: agua, energía y salud en riesgo si no hay anticipación

Las autoridades científicas advierten que anticipar acciones es fundamental ante el riesgo de afectación en sectores como servicios básicos, agricultura y salud, pese a que no existe aún una declaración oficial del evento climático

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Colombia ha registrado máximas históricas de calor, con temperaturas superando los 37°C en Múltiples municipios - crédito Colprensa
La inminencia de El Niño exige preparación inmediata en Colombia, según expertos - crédito Colprensa

Aunque aún no se ha declarado oficialmente la llegada del fenómeno de El Niño, expertos en Colombia advierten que el país debe comenzar a prepararse desde ahora ante un escenario que podría impactar de manera directa sectores clave como el agua, la energía, la agricultura y la salud pública.

Las señales iniciales ya están sobre la mesa, pues el océano Pacífico presenta anomalías de temperatura que indican una posible transición hacia condiciones cálidas, aunque todavía no son suficientes para confirmar el fenómeno. Sin embargo, el consenso entre especialistas apunta a que la anticipación será determinante para mitigar los efectos.

Desde la Universidad Nacional de Colombia, la profesora Yuley Cardona explicó que el comportamiento climático aún se mantiene en una fase incierta, pero con tendencia al cambio.

Los modelos climáticos, tanto físicos como estadísticos, indican una transición hacia El Niño, pero aún no es posible anticipar su intensidad ni su duración, ya que estas dependen de factores como los cambios en los vientos y en la circulación atmosférica, es decir en la forma como se mueve el aire y se distribuye el calor en el sistema climático”, aseguró.

El Ideam advirtió que la probabilidad del fenómeno de El Niño superará el 90 % a partir de septiembre de 2026.- crédito VisualesIA
Colombia debe prepararse para el posible impacto del fenómeno de El Niño - crédito VisualesIA

La experta también enfatizó que, aunque en el corto plazo podría mantenerse una condición neutral, el panorama podría modificarse en cuestión de semanas.

“Los últimos reportes muestran que El Niño aún no está consolidado. Aunque en la región costera cercana a Perú ya se registra una anomalía de 1 °C —por encima del umbral de 0,5 °C—, estas condiciones se deben mantener durante al menos 3 meses para declarar oficialmente un evento”, explicó.

Menos lluvias, más calor: los impactos que preocupan

Más allá de su confirmación, los expertos coinciden en que el verdadero desafío radica en sus consecuencias y en Colombia, El Niño suele traducirse en una disminución de las lluvias y un aumento de las temperaturas, lo que afecta directamente los niveles de ríos y embalses.

Este escenario pone en riesgo tanto el suministro de agua potable como la generación de energía hidroeléctrica, de la cual depende gran parte del país. A esto se suma el impacto en el campo: la falta de humedad en los suelos puede reducir la productividad agrícola y aumentar las pérdidas en cultivos.

Varias regiones de Colombia enfrentan un aumento en incendios debido al calor extremo y la falta de lluvias, según informó el Ideam - crédito Colprensa
Los especialistas recomiendan medidas urgentes ante la transición climática hacia El Niño - crédito Colprensa

El profesor Óscar Mesa, del Departamento de Geociencias, insistió en la importancia de tomar medidas desde ya: “Mediante medidas de ahorro voluntario es posible disminuir la demanda en porcentajes significativos sin mayores impactos sobre el bienestar”, afirmó, recordando experiencias internacionales en las que el consumo logró reducirse hasta en un 25%.

Además, advirtió que este tipo de estrategias deben ir acompañadas de campañas pedagógicas efectivas: “Este tipo de estrategias requiere campañas bien diseñadas y difundidas, y suele ser más eficaz que las medidas punitivas. Una alternativa es ofrecer incentivos económicos a quienes reduzcan su consumo frente a periodos anteriores, de manera que el ahorro se convierta en un beneficio tanto para los usuarios como para el sistema energético”.

Riesgos para la salud pública con el fenómeno de El Niño

El impacto del fenómeno no se limita a lo ambiental o económico. También representa un riesgo directo para la salud. Las altas temperaturas y los cambios en las lluvias favorecen la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, malaria, zika y chikunguña.

Investigaciones lideradas por el profesor Germán Poveda han documentado esta relación: “A pesar de contar con décadas de investigación, modelos de predicción y sistemas de información, el país sigue reaccionando de forma tardía”, advirtió el experto, al señalar que estos eventos no son impredecibles y pueden ser anticipados con sistemas de alerta temprana.

La eterna primavera que vivía Medellín al parecer quedó atrás por el intenso calor que hay en la ciudad - crédito Colprensa
El fenómeno de El Niño toca la puerta: expertos advierten que Colombia debe prepararse desde ya - crédito Colprensa

El aumento de temperaturas acelera el ciclo de vida de los vectores y eleva el riesgo de contagio, mientras que la reducción de lluvias puede generar aguas estancadas que sirven como criaderos.

Prepararse desde ya para El Niño: la clave, según los expertos

Para los especialistas, el mensaje es claro: no esperar a que el fenómeno sea oficial para actuar, pues la preparación debe comenzar de inmediato, integrando los pronósticos climáticos con la planificación en todos los sectores.

Entre las acciones recomendadas se encuentran el ahorro de agua y energía, el fortalecimiento del sistema eléctrico —incluyendo el respaldo con plantas térmicas—, y la implementación de estrategias de autogeneración energética.

En el sector salud, la anticipación implica activar campañas de control de vectores, distribuir mosquiteros, garantizar medicamentos y reforzar la comunicación con comunidades en riesgo.

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