Apareció video de seguridad del violento atraco que terminó en homicidio en Bogotá: la víctima atropelló a delincuentes antes de ser ultimado a tiros

Un hombre de 54 años falleció tras ser interceptado y atacado por motociclistas durante un intento de robo en Kennedy - crédito @PasaenBogota / X

El miércoles 15 de abril de 2026, un hecho de violencia impactó a los habitantes del barrio Boitá, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Un conductor de 54 años murió tras intentar frustrar un intento de hurto, cuando aceleró su vehículo y arrolló a dos asaltantes que lo interceptaron mientras conducía.

Durante la tarde, dos personas en motocicleta abordaron al hombre en su automóvil, intentando robarlo. La víctima embistió a los atacantes con el carro para evitar el robo, pero estos respondieron disparando en repetidas ocasiones, causándole heridas mortales.

Uno de los presuntos responsables fue capturado y otro permanece prófugo, según confirmaron las autoridades, que además inmovilizaron la motocicleta utilizada en el asalto.

La reconstrucción preliminar señala que el incidente comenzó alrededor de las 2:00 p. m. Imágenes de video difundidas muestran cómo, tras la amenaza, la víctima decidió acelerar y arrastrar la motocicleta varios metros en un intento por huir. Este movimiento provocó una respuesta armada de los asaltantes, quienes dispararon varias veces contra el conductor.

Tras recibir los disparos, el hombre perdió el control del automóvil y chocó contra un andén. Gravemente herido, fue auxiliado y trasladado de urgencia al Hospital de Kennedy, donde los médicos confirmaron su fallecimiento poco después por la gravedad de las lesiones.

Prontuario y antecedentes judiciales del detenido

Las autoridades lograron la captura de uno de los responsables, un hombre de 31 años, en el sitio del crimen. Al verificar sus antecedentes, encontraron un historial judicial por delitos como homicidio, hurto, lesiones personales, tráfico y porte de armas de fuego, además de violencia intrafamiliar.

La motocicleta utilizada fue inmovilizada por los uniformados encargados del operativo en Kennedy. El capturado enfrentará un proceso judicial y será investigado por homicidio y receptación.

La Policía Metropolitana de Bogotá respondió de manera inmediata, alertada por los disparos en el barrio Boitá. El teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía de Kennedy, explicó que la ayuda de la comunidad fue vital para dar con uno de los responsables del homicidio.

“Al llegar la zona de atención al lugar de los hechos, evidencian una persona lesionada, la cual es trasladada al centro hospitalario, donde posteriormente fallece. Gracias a la oportuna reacción de la comunidad y de la Policía Nacional, se da con las características de los victimarios”, señaló el uniformado.

El operativo permitió detener a uno de los implicados, mientras que el otro logró huir. Las autoridades continúan en la búsqueda del cómplice, cuyo paradero aún no ha sido identificado. La investigación permanece activa, bajo una “burbuja investigativa” creada para esclarecer el caso.

El comandante Montilla expresó que la principal hipótesis es el intento de hurto, aunque se investiga si corresponde a la modalidad conocida como fleteo. El análisis de cámaras de vigilancia y de testimonios de vecinos continúa, con el objetivo de identificar a todos los involucrados.