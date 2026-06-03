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Linda Caicedo fue elegida como la imagen del Real Madrid en el lanzamiento de la nueva camiseta para la temporada 2026/2027

La colombiana completó su cuarta temporada en el Real Madrid femenino, siendo esta última la mejor en producción ofensiva

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Linda Caicedo fue una de las jugadoras del equipo femenino elegida para la campaña de lanzamiento de la nueva camiseta - crédito Real Madrid
Linda Caicedo fue una de las jugadoras del equipo femenino elegida para la campaña de lanzamiento de la nueva camiseta - crédito Real Madrid

El Real Madrid presentó este miércoles 3 de junio de 2026 su nueva camiseta titular para la temporada 2026/27, con la colombiana Linda Caicedo como una de las protagonistas de la campaña y un diseño que ya abrió debate por la incorporación de verde y rosa, además del blanco tradicional. La delantera afronta, además, una semana en la que Colombia puede asegurar su clasificación al Mundial Femenino de Brasil 2027.

La atacante de 21 años llega a ese lanzamiento en un momento de peso dentro del club y de la selección. Este año disputó 25 partidos de liga con el equipo blanco, marcó cinco goles y dio una asistencia; ademas, a Colombia le basta un punto en sus próximos dos partidos para sellar el boleto mundialista.

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La nueva indumentaria fue revelada en las redes sociales del club y de Adidas, la firma que la confecciona. Para Colombia, el foco estuvo en la presencia de Caicedo dentro de la campaña visual del equipo, donde volvió a aparecer como una de las caras más importante del proyecto femenino.

La nueva camiseta mantiene el blanco histórico y suma verde oscuro y rosa

Linda Caicedo fue una de las jugadoras más importantes de la temporada 2025-2026 en el Real Madrid con 13 goles y siete asistencias en 41 partidos - crédito Real Madrid
Linda Caicedo fue una de las jugadoras más importantes de la temporada 2025-2026 en el Real Madrid con 13 goles y siete asistencias en 41 partidos - crédito Real Madrid

El diseño conserva la base blanca del club, pero añade detalles en verde oscuro en el cuello, las mangas y la publicidad, además de las tres franjas de Adidas en color rosa sobre los hombros. Esos tonos complementarios fueron los que desataron la discusión entre aficionados.

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En el comunicado del lanzamiento, el club explicó: “Sobre la emblemática base blanca del club, la camiseta combina elementos tradicionales con texturas refinadas y detalles sutiles, dando lugar a un diseño contemporáneo y sofisticado que mantiene la identidad que define al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, construida a través de la precisión, la artesanía y el rendimiento”.

El mismo texto agrega que “el tejido incorpora patrones inspirados en la geometría de los diamantes y las perlas presentes en la corona del escudo del club, trasladando los conceptos de excelencia y artesanía a una estética moderna de alto rendimiento”.

La nueva camiseta tiene rayas rosas y el cuello junto con las mangas es de color verde oscuro - crédito Real Madrid
La nueva camiseta tiene rayas rosas y el cuello junto con las mangas es de color verde oscuro - crédito Real Madrid

El rosa ya había aparecido en versiones anteriores de la indumentaria principal del club y también fue el color central de una camiseta alternativa en la temporada 2014/15, cuando James Rodríguez se incorporó al equipo. El verde, en cambio, sí representa una novedad en el uniforme titular, aunque ese tono ya se había usado en la suplente de la temporada 2011/12.

La camiseta fue desarrollada en colaboración con Adidas y utiliza tecnología Climacool+, pensada para mejorar la ventilación, la transpiración y la comodidad durante los partidos. El pantalón y las medias mantienen la misma línea estética de la nueva colección, según el mismo medio.

Linda Caicedo llega al lanzamiento como una de las figuras del club y de Colombia

La jugadora del Real Madrid es la más importante de las convocadas por Ángelo Marsiglia para los partidos contra Uruguay y Paraguay - crédito FCF

La presencia de Linda Caicedo en la campaña no fue un detalle secundario. La imagen difundida por el club confirmó que la colombiana participó en la producción gráfica de la nueva indumentaria, incluso cuando buena parte de los reportes sobre el video oficial se concentraron en futbolistas del plantel masculino.

Esa exposición coincide con una temporada en la que la delantera recibió por tercera vez el Premio a la Jugadora Cinco Estrellas Mahou del club. De acuerdo con ese medio, en la campaña 2025/2026 jugó 41 partidos y marcó 13 goles, números que la llevaron a ser elegida en tres ocasiones por los aficionados blancos para ese reconocimiento.

Tras recibir el premio, Caicedo: “Estoy muy contenta y quiero agradecer este premio a todos los madridistas. Ha sido una temporada que no ha sido fácil, pero siempre se aprende y se crece en lo individual y en lo colectivo”.

La atacante se centra ahora en el doblete de partidos con la selección Colombia en la Liga Femenina de Naciones, en donde la Tricolor puede asegurar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2027 con un empate como local ante Uruguay o ante Paraguay como visitante en el último partido del torneo.

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