Colombia

Productor musical e “influencer” estadounidense fue capturado en Medellín por tráfico de armas

Las autoridades capturaron a un ciudadano norteamericano que se movía entre Laureles y El Poblado y se presentaba como figura digital, mientras le seguían el rastro por su presunta participación en una red internacional de armamento

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Las autoridades capturan en Medellín a un estadounidense requerido por tráfico internacional de armas - crédito @DenunciasAntio2/X
Las autoridades capturan en Medellín a un estadounidense requerido por tráfico internacional de armas - crédito @DenunciasAntio2/X

Las autoridades colombianas capturaron en Medellín a un ciudadano estadounidense señalado de participar en una red de tráfico internacional de armas de fuego.

El hombre, identificado como Jesús Cristóbal Morena y conocido con el alias de El Capo, era requerido por la justicia de Estados Unidos y actualmente permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso para su extradición.

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De acuerdo con las autoridades, el ciudadano extranjero había logrado establecerse en la capital antioqueña bajo una imagen completamente distinta a la de un presunto delincuente, pues en redes sociales se presentaba como productor musical e influenciador, compartiendo contenidos relacionados con la industria del entretenimiento, además de exhibir una vida rodeada de lujos, vehículos de alta gama y motocicletas de gran cilindraje.

Según informó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, el ciudadano norteamericano de 39 años era buscado por las autoridades estadounidenses por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico internacional de armamento.

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El secretario de Seguridad de Medellín afirma que la ciudad no será plataforma para actividades ilícitas - crédito @DenunciasAntio2/X
El secretario de Seguridad de Medellín afirma que la ciudad no será plataforma para actividades ilícitas - crédito @DenunciasAntio2/X

Las investigaciones indican que el hombre utilizaba su estilo de vida ostentoso como una fachada para ocultar operaciones ilegales y, de acuerdo con los reportes oficiales, las armas eran movilizadas mediante envíos internacionales y encomiendas, una modalidad que ahora es objeto de análisis por parte de los organismos judiciales para determinar cómo funcionaba la estructura criminal y cuál era el destino final del armamento.

Aunque inicialmente se conoció que el procesado residía en el sector de Laureles, también frecuentaba zonas exclusivas de Medellín como El Poblado, donde exhibía públicamente sus bienes y actividades cotidianas sin levantar sospechas sobre los requerimientos judiciales que pesaban en su contra.

Tras la captura, las autoridades señalaron que la investigación continúa con el propósito de establecer toda la cadena de distribución de las armas presuntamente traficadas, pues los investigadores buscan determinar las rutas utilizadas para el ingreso ilegal del armamento, así como identificar posibles destinatarios, organizaciones criminales y redes locales que habrían participado en la recepción y distribución de las armas en Colombia.

El secretario de Seguridad de Medellín destacó que este resultado es producto del trabajo articulado entre instituciones nacionales e internacionales dedicadas a combatir el crimen organizado.

El supuesto productor musical que cayó en Medellín era buscado en Estados Unidos por tráfico de armas - crédito @DenunciasAntio2/X
El supuesto productor musical que cayó en Medellín era buscado en Estados Unidos por tráfico de armas - crédito @DenunciasAntio2/X

“Este resultado demuestra que Medellín cuenta con la capacidad institucional, tecnológica y operativa para trabajar de manera coordinada con organismos nacionales e internacionales en la identificación y captura de quienes buscan fortalecer organizaciones criminales. No vamos a permitir que nuestra ciudad sea utilizada como destino o plataforma para actividades ilícitas”, afirmó Manuel Villa en una rueda de prensa.

El funcionario también aseguró que la estrategia de las autoridades está enfocada en perseguir a los responsables de actividades criminales sin importar su nacionalidad.

Nuestra estrategia es clara: perseguir a los criminales sin importar su nacionalidad, cerrar las rutas que alimentan el crimen organizado y trabajar de manera articulada con la Policía Nacional, la Fiscalía y agencias internacionales para proteger a los ciudadanos. Medellín dejó de ser una zona de confort para quienes pretenden delinquir y seguiremos actuando con autoridad, inteligencia y contundencia”, agregó el funcionario.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, confirmó que la detención representa un golpe importante contra las economías ilegales transnacionales e indicó que el procedimiento permitió ubicar y detener a un ciudadano requerido por la justicia estadounidense que presuntamente buscaba evadir los controles judiciales refugiándose en territorio colombiano.

El estadounidense capturado en Medellín fingía ser influencer - crédito @DenunciasAntio2/X
El estadounidense capturado en Medellín fingía ser influencer - crédito @DenunciasAntio2/X

Mientras avanzan los trámites correspondientes, Jesús Cristóbal Morena quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso legal que permitirá su eventual extradición a Estados Unidos.

En el mundo digital, el hoy capturado era conocido como Capo C, perfil con el que acumulaba más de 5.600 seguidores y desde donde compartía contenido relacionado con música, negocios y su estilo de vida.

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