Colombia

San Fernando, Peru registró un sismo de 5.2 de intensidad este 3 de junio

El país, se encuentra en una zona sísmica muy activa, en donde coinciden las placas tectónicas de Nazca y del Caribe con la Sudamericana

Guardar
Google icon
El Servicio Geológico Colombiano registró un nuevo sismo en el país. (Infobae/Jovani Pérez)
El Servicio Geológico Colombiano registró un nuevo sismo en el país. (Infobae/Jovani Pérez)

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un temblor de magnitud 5.2 este miércoles 3 de junio, que se produjo en los municipios de Contamana ( Perú) a 129 km, Guajará ( Brasil) a 197 km, Yurimaguas ( Perú) a 327 km, en el departamento de San Fernando, Peru.

De acuerdo con el reporte del SGC, el movimiento telúrico comenzó a las 17:21 horas (hora local) y tuvo una profundidad de 139 kilómetros.

PUBLICIDAD

Es importante mencionar que esta información publicada por el SGC es preliminar y puede estar sujeta a cambios o actualizaciones tanto en la magnitud del sismo, como en la ubicación exacta de origen.

En Colombia la intensidad de los sismos se mide con la Escala Macrosísmica Europea (EMS-98), la cual parte de la intensidad 2, descrita como "apenas sentido" por muy pocas personas en reposo; el nivel 3 es catalogado como "sentido levemente", en donde puede haber balanceo de algunos objetos.

PUBLICIDAD

Un temblor es considerado de intensidad 4 cuando es "sentido ampliamente" por muchas personas en el interior de edificaciones y por pocas en el exterior. Las ventanas, puertas y platos vibran. En el nivel 5, "sentido fuertemente", los objetos pequeños se desplazan, hay un vaivén de puertas o ventanas y se pueden registrar leves grietas en edificios o casas.

La intensidad de tipo 6 implica un "daño leve", en este rango algunas personas pueden llegar a perder el equilibrio; algunos objetos llegan a caerse y muchas edificaciones presentan daños leves. El nivel 7 se presenta cuando hay un "daño moderado", es decir, los muebles pesados llegan a desplazarse y muchos edificios tienen grietas y puede haber caída de revestimiento de los muros.

Finalmente, en las intensidades por arriba de 7 acontece un "daño severo": en este tipo de terremotos muchas personas tienen dificultad para mantenerse en pie; los objetos pesados se caen; y las estructuras antiguas y débiles pueden llegar a colapsar.

La segunda zona más sísmica del mundo está en Colombia

En esta región suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes del mundo. (Infobae)
En esta región suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes del mundo. (Infobae)

Considerado un país de alto riesgo sísmico, Colombia es un país que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes a nivel mundial.

También llamado Anillo de Fuego del Pacífico, está integrado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso específico de Colombia, el país se encuentra en dos áreas de subducción importantes, pues por un lado tiene la placa de Nazca con la Sudamericana y ésta última que también choca con la placa del Caribe, lo que da paso a que tiemble constantemente.

Ante esta situación, los departamentos de Nariño, Chocó, Caldas y Santander son los lugares en donde más tiembla; en éste último se encuentra el municipio de Los Santos, que es la segunda zona más sísmica del mundo.

Los 5 sismos más mortíferos de Colombia

Ecuador-Colombia de 1868

Dos temblores se registraron en la zona limítrofe de Ecuador y Colombia el 15 y 16 de agosto de 1868, con magnitudes de 6.3 y 6.7, siendo éste último el más mortal con una duración de casi un minuto de movimiento.

El primero de ellos se registró en las localidades de El Ángel y La Concepción; mientras que el segundo terremoto dejó la ciudad ecuatoriana de Ibarra completamente destruida. Se cree que este movimiento causó alrededor de 70 mil víctimas, contabilizando muertos y heridos en ambos países.

Terremoto de Cúcuta de 1875

También conocido como el Terremoto de los Andes, este sismo se produjo el 18 de mayo de 1875 y tuvo una magnitud de entre 7.5 y 8.5 en Cúcuta, aunque también causó afectaciones en el estado venezolano vecino de Táchira.

Pese a que algunos aseguran que el número de víctimas de este terremoto llegó a 3 mil, al menos en la zona afectada de Colombia sólo fueron encontrados 461 cuerpos. De este sismo también brotaron aguas termales de los sitios hoy conocidos como "Agua Hedionda", "El Tampaco" y "Aguas Calientes".

La zona geográfica en donde se ubica Colombia lo hace un país propenso a sismos. (EFE)
La zona geográfica en donde se ubica Colombia lo hace un país propenso a sismos. (EFE)

Sismo y tsunami de 1906

Un sismo de magnitud 8.8 azotó a la provincia de Esmeralda en Ecuador, colindante con Colombia, el 31 de enero. Este movimiento generó un tsunami que dejó mil 500 víctimas mortales. Según información del SGC, las olas alcanzaron los cinco metros de altura y cubrieron la región colombiana de Tumaco.

Terremoto de Páez de 1994

El terremoto se originó en las estribaciones de la Cordillera Central de los Andes del Cauca, en el suroeste de Colombia, el 6 de junio de 1994. Fue de una magnitud de 6.4 y dejó alrededor de 800 personas muertas, principalmente los habitantes de los asentamientos cercanos al río Páez. Este es considerado el segundo más mortífero en la historia del país.

Eje Cafetero de 1999

Considerado el peor terremoto en la historia reciente del país, este terremoto afectó los departamentos de Quindío y Risaralda en Colombia, dejando más de mil personas muertas.

El movimiento telúrico se originó el 25 de enero de 1999 y tuvo una magnitud de 6.2. Diversos hospitales se vieron afectados y los recursos para atender la emergencia fueron limitados. El sismo dejó cuatro mil personas heridas y cerca de 500 desaparecidas.

Alrededor de ocho mil fincas cafeteras fueron completa o parcialmente destruidas, también 13 mil estructuras de muchos tipos de empresas e industrias fueron afectadas.

Temas Relacionados

Sismo en ColombiaSismo en Colombia hoyÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Camilo Sánchez, de ‘Fuck News’, aclaró si recibió dinero para entrevistar al presidente Gustavo Petro

El creador de contenido se refirió a lo polémico de la entrevista, ya que era la primera vez que un mandatario se prestaba para este tipo de programas, y despertó gran interés entre sus seguidores

Camilo Sánchez, de ‘Fuck News’, aclaró si recibió dinero para entrevistar al presidente Gustavo Petro

Elecciones presidenciales 2026: este es el mapa por barrios de Bogotá tras la victoria de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

El análisis difundido comparó el 2026 con el 2022 y señaló que 137 sectores que antes respaldaron a Gustavo Petro pasaron a favorecer al abogado

Elecciones presidenciales 2026: este es el mapa por barrios de Bogotá tras la victoria de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Gustavo Petro alertó sobre posibles riesgos para la democracia en una eventual presidencia de Abelardo de la Espriella: “Me amenazó”

El presidente vinculó los ataques recibidos con grupos ligados al paramilitarismo y afirmó que su defensa de la vida y la democracia no se detendrá, pese a la coyuntura violenta que atraviesa Colombia

Gustavo Petro alertó sobre posibles riesgos para la democracia en una eventual presidencia de Abelardo de la Espriella: “Me amenazó”

Esta es la historia poco conocida de la primera esposa de Abelardo de la Espriella

Tras el divorcio con el ahora candidato presidencial, la mujer ha mantenido un bajo perfil

Esta es la historia poco conocida de la primera esposa de Abelardo de la Espriella

Testigo de la Fiscalía acusó a la defensa de Ricardo Roa de usar información reservada en el caso por tráfico de influencias

Luis Enrique Rojas afirmó que, durante una actuación oficial, se mencionaron memorandos, acuerdos de confidencialidad e indagaciones corporativas de acceso restringido, un episodio que calificó de grave

Testigo de la Fiscalía acusó a la defensa de Ricardo Roa de usar información reservada en el caso por tráfico de influencias
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Camilo Sánchez, de ‘Fuck News’, aclaró si recibió dinero para entrevistar al presidente Gustavo Petro

Camilo Sánchez, de ‘Fuck News’, aclaró si recibió dinero para entrevistar al presidente Gustavo Petro

Nicolás Arrieta aclaró la verdadera razón de su ausencia en ‘Buen día, Colombia’, de RCN: “No hay nada que aportar”

Heimmy Ruiz entró en la pelea entre Katy Cardona y su hermano Deiby y denunció amenazas: “No quedó en la calle”

Tebi Bernal sorprendió al confesar cuál es la gran deuda por la que quería ganar el millonario premio en ‘La casa de los famosos’

Rubén Blades regresa a Colombia y encabeza el Viva la Salsa Tour 2026: conozca los precios, ciudades y fechas

Deportes

Falcao reflexionó sobre la lesión que tuvo con el Mónaco y que lo dejó por fuera del Mundial 2014 con Colombia: “Me hubiera opuesto”

Falcao reflexionó sobre la lesión que tuvo con el Mónaco y que lo dejó por fuera del Mundial 2014 con Colombia: “Me hubiera opuesto”

Jhon Jáder Durán estaría siendo un “dolor de cabeza” para los vecinos de su finca en Antioquia por rumbas y ruido excesivo: les tocó hablar con la Policía

Luis Javier Suárez, delantero de la selección Colombia, tendría un acuerdo verbal con el Fenerbahçe de Turquía: estas serían las condiciones de su fichaje

Linda Caicedo fue elegida como la imagen del Real Madrid en el lanzamiento de la nueva camiseta para la temporada 2026/2027

República Democrática del Congo en problemas para el amistoso ante Chile previo al Mundial 2026 por alerta de ébola